Türkiye'den Gazze'ye 500 milyon dolarlık insani yardım gönderildi - Son Dakika
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Türkiye'den Gazze'ye 500 milyon dolarlık insani yardım gönderildi

Türkiye\'den Gazze\'ye 500 milyon dolarlık insani yardım gönderildi
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Deniz Feneri Derneği Gazze Sorumlusu Abdallah Miqdad, Türkiye'den Gazze'ye bugüne kadar yaklaşık 500 milyon dolar insani yardım gönderildiğini ve en çok Türk sivil toplum kuruluşları ile Türk halkının yardım ettiğini söyledi. Miqdad, İsrail'in Türk bayrağına yönelik tehdidi nedeniyle bayrağın artık yardım çalışmalarında kullanılmadığını öne sürdü.

Deniz Feneri Derneği Gazze Sorumlusu Abdallah Miqdad, Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları ve Türk halkının Gazze'ye yönelik insani yardım çalışmalarında önemli bir rol üstlendiğini belirterek, Türkiye'den Gazze'ye bugüne kadar yaklaşık 500 milyon dolar tutarında insani yardım gönderildiğini söyledi. 

Miqdad, Gazze'deki yardım faaliyetlerinin yanı sıra bölgenin yeniden imar ve inşasında da Türkiye'nin önemli bir rol üstlenebileceğini ifade etti.

Deniz Feneri Derneği Gazze Sorumlusu Abdallah Miqdad, Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsü'nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek Türkiye'nin Gazze'ye yönelik insani yardım faaliyetlerini değerlendirdi.

Gazze'de sahada görev yaptığını belirten Miqdad, Türkiye'nin ve Türk halkının Filistin'e yönelik desteğinin bölgede açık şekilde görüldüğünü söyledi. 

Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının savaş ve insani kriz boyunca Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için yoğun çalışmalar yürüttüğünü aktaran Miqdad, Türk yardım kuruluşlarının sahadaki varlığının Filistinliler tarafından yakından hissedildiğini ifade etti.

"Gazze'de en çok Türk bayrağını görürsünüz"

Gazze'deki yardım faaliyetlerinin kapsamına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Miqdad, Türk sivil toplum kuruluşlarının kurduğu yardım kamplarında Türkiye'nin sembollerinin de dikkat çektiğini belirtti.

Miqdad, Gazze'yi ziyaret edenlerin ve kampları dolaşanların Türk yardım kuruluşlarının çalışmalarını kolaylıkla fark edebileceğini belirterek, "Gazze'ye giderseniz, kampları dolaşırsanız en çok Türk bayrağını görürsünüz. Çünkü örneğin İHH bir kamp yaptıysa, İHH logosunun yanında Türk bayrağı da vardı." dedi.

Türkiye'den çok sayıda kurumun Gazze'deki insani yardım çalışmalarına katkı sunduğunu belirten Miqdad, Deniz Feneri Derneği, Sadaka Taşı, AFAD ve Türk Kızılay başta olmak üzere çeşitli kuruluşların bölgede yardım faaliyetleri yürüttüğünü söyledi.

Türkiye'den Gazze'ye 500 milyon dolarlık yardım

Türkiye'den Gazze'ye ulaştırılan insani yardımların miktarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Miqdad, Türk halkının ve sivil toplum kuruluşlarının Filistin'e yönelik desteğinin önemli bir boyuta ulaştığını ifade etti.

Miqdad, "Sadece Gazze'ye yardım eden toplum olarak Türkiye'den hemen hemen 500 milyon dolar Gazze'ye gönderildi. En çok çalışan, en çok yardım eden Türk sivil toplum kuruluşları ve Türk halkı oldu." ifadelerini kullandı.

Söz konusu yardım çalışmalarının yalnızca maddi destekle sınırlı olmadığını belirten Miqdad, gıda, barınma, sağlık ve çocuklara yönelik desteklerin de sahada sürdürüldüğünü kaydetti.

"Türk bayrağı konusunda tehdit geldi"

Miqdad, Gazze'deki yardım faaliyetlerinde Türk bayrağının görünürlüğüne ilişkin de dikkat çeken bir iddiada bulundu.

İsrail tarafından Türkiye'ye yönelik bir tehdit iletildiğini öne süren Miqdad, Türk bayrağının yardım çalışmalarında kullanılması halinde bu çalışmaların hedef alınabileceğinin söylendiğini ileri sürdü.

Miqdad, "Bir kampta veya bir çalışmada Türk bayrağını gördüğümüz zaman o çalışmayı vuracaklarını söylediler. Artık bayrağı kullanmıyoruz." şeklinde konuştu.

Gazze'de yaklaşık 67 bin yetim bulunuyor

Gazze'deki insani krizin en ağır sonuçlarından birinin çocuklar üzerinde görüldüğünü belirten Miqdad, bölgede yaklaşık 67 bin yetim bulunduğunu söyledi.

Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının savaş nedeniyle ebeveynlerinden birini ya da her ikisini kaybeden çocuklara yönelik çeşitli çalışmalar yürüttüğünü belirten Miqdad, yetim çocukların desteklenmesine yönelik projelerin İstanbul'da düzenlenen Filistin'e Destek Platformu toplantısında da gündeme geldiğini aktardı.

Miqdad, Gazze'deki çocukların yalnız bırakılmaması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye'deki kuruluşların çocukları tek tek himaye etmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdiğini ifade etti.

Sağlık altyapısına Türkiye desteği

Gazze'de sağlık hizmetlerinin de büyük ölçüde zarar gördüğünü belirten Miqdad, Türkiye'nin sağlık alanında yaptığı katkıların önemine dikkat çekti.

Bu kapsamda Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'nin bölgedeki sağlık altyapısı açısından önemli bir yere sahip olduğunu kaydeden Miqdad, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilmesi ve yeniden yapılandırılması konusunda uluslararası desteğe ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Gazze'deki insani yardım çalışmalarının yalnızca savaş sürecindeki acil ihtiyaçlarla sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Miqdad, sağlık, barınma ve temel yaşam altyapısının yeniden oluşturulmasının da öncelikli konular arasında bulunduğunu ifade etti.

"Kapılar açılırsa Türkiye yeniden imarda önemli rol oynar"

Miqdad, Gazze'ye yönelik insani yardım çalışmalarının önündeki sınır kapılarının açılması halinde Türkiye'nin yeniden imar ve inşa faaliyetlerinde de önemli bir rol üstlenebileceğini savundu.

Yardımların bölgeye daha düzenli ve hızlı ulaştırılabilmesi için sınır kapılarının açık olmasının büyük önem taşıdığını belirten Miqdad, Gazze'nin yeniden ayağa kaldırılması sürecinde Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının ve halkın güçlü bir şekilde katkı sunacağını söyledi.

Miqdad, "Bu kapılar açıldığında sadece Türk sivil toplum kuruluşları değil, Türk halkı da Gazze'nin yeniden inşasında çok ciddi şekilde çalışacaktır." dedi.

"Filistin için herkes çalışıyor"

Türkiye'de Filistin meselesine yönelik desteğin toplumun farklı kesimlerinden geldiğini belirten Miqdad, Filistin'e yönelik dayanışmanın yalnızca belirli bir toplumsal kesimle sınırlı olmadığını ifade etti.

Miqdad, Türkiye'deki farklı siyasi ve toplumsal grupların Filistin konusunda duyarlılık gösterdiğini belirterek, "Müslümanların ve solcuların Filistin hassasiyeti var. Filistin için herkes çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının Gazze'deki insani yardım çalışmalarındaki rolüne dikkat çeken Miqdad, Türk halkının bağış ve dayanışma faaliyetleriyle bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaşılmasına önemli katkı sağladığını söyledi.

Gazze için yeniden imar beklentisi

Toplantıda yapılan değerlendirmeler, Gazze'deki insani krizin yalnızca acil yardım ihtiyacından ibaret olmadığını bir kez daha ortaya koydu. Bölgede temel ihtiyaçların karşılanmasının yanı sıra sağlık, barınma ve altyapının yeniden oluşturulması, savaşın ardından Gazze'nin geleceği açısından en önemli başlıklar arasında bulunuyor.

Abdallah Miqdad'ın açıklamalarına göre Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları, Gazze'de yardım faaliyetlerinin yanı sıra yetim çocukların desteklenmesi ve sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi gibi alanlarda da çalışmalar yürütüyor.

Sınır kapılarının açılması ve insani yardım erişiminin genişlemesi halinde ise Türkiye'nin Gazze'nin yeniden imar sürecinde daha aktif bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Haber: Halit Öztürk

Kaynak: Haber Platformu

İnsan Hakları, Sivil Toplum, Türkiye, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Türkiye Türkiye'den Gazze'ye 500 milyon dolarlık insani yardım gönderildi - Son Dakika

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