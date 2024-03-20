Antalya Büyükşehir Belediyesi Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi\'nde 545 dairenin anahtarını teslim etti

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Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 545 dairenin anahtarı, Başkan Muhittin Böcek ve CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır tarafından hak sahiplerine törenle teslim edildi. Törende yapımı tamamlanan Güneş Mahallesi Camii de ibadete açıldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, planlı, kurallı ve kimlikli bir kent inşa etmek için Güneş Mahallesi'nde başlattığı kentsel dönüşüm projesi tamamlandı. Başkan Böcek, atıl kalan, ihalesi 3 kez katılım olmadığı için iptal edilen projeyi, vatandaşların mağduriyetini önlemek için seçim beyannamesinde olmamasına rağmen hayata geçirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin inşaat şirketi ANTEPE A.Ş. tarafından yürütülen projede 545 daire inşa edildi.29 Mart 2022'de Başkan Böcek ve hak sahiplerinin katılımıyla temeli atılan Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde mutlu sona ulaşıldı. Hak sahiplerine daire anahtarları törenle teslim edildi.

Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm alanında düzenlenen törene Başkan Böcek, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP İl Başkanı Nail Kamacı, CHP Milletvekilleri, Kepez Belediye Başkan Adayı Mesut Kocagöz ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Böcek, Güneş Mahallesi sınırları içerisindeki bu alanın 2016 yılında riskli alan ilan edildiğini, Haziran 2018 tarihi itibari ile tahliye ve yıkımların tamamlandığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Göreve geldiğimiz güne kadar çözüme kavuşturulamamıştı. Aynı şekilde Kepez Santral Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi de çözüm bekliyordu. Kepez'de 4026 daireyi geçtiğimiz günlerde teslim ettik. Güneş Mahallesi'nde 2021 yılı Ekim ayında belediyemiz şirketi ANTEPE'ye inşaatı yapma yetkisi verildi. Mart 2022'de inşaata başladık. Toplamda 545 konutu tamamlayarak, bugün hak sahiplerine anahtarları ve tapularını teslim ediyoruz. Halkımızın talebi üzerine Güneş Mahallesi Camii ve taziye salonu yapımına 22 Ağustos 2023 tarihinde başladık. Camii ve taziye salonunu 33 milyon TL yatırımla tamamladık. Bugün onu da hizmete açıyoruz. Hayırlı olsun."

Kepez'e birçok hizmet kazandırdıklarını sözlerine ekleyen Başkan Böcek, "Göreve gelir gelmez çalışmalara başladık. Otogar, üniversite ve müze arasındaki kalan kısmı bir buçuk yıl içinde tamamladık. Kepez'de önemli altyapı çalışmaları yaptık. 514 kilometre kanalizasyon hattı yaptık. Bunun 183 kilometresi Kepez'e yapılmıştır" diye konuştu.

ALANYASPOR BAŞKANI'NA YANIT VERDİ

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun Alanyaspor Tesisleri ile ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösteren Başkan Böcek, şu yanıtı verdi:

"Bir video gördüm. Alanyaspor'un Başkanı Hasan Çavuşoğlu demiş ki 'Ben Muhittin Başkan'la görüştüm. Alanyaspor Tesisleri'ni yapmamasının nedeni Alanyalılar kendisine oy vermediği için' demiş. Bir şeyi karıştırıyorlar. Ben 913 mahalle içinde bir tek mahallenin bile oyunu bilmiyorum, bilmeyeceğim dedim. Çünkü kimseyi ötekileştirmeyeceğiz dedim. Ancak Alanyaspor Tesisleri ile ilgili de buradan Alanya'ya bütün Türkiye'ye duyuruyorum. Alanyaspor Tesisleri coğrafi yönüyle çok yanlış bir yere temel atılmış. Devlette devamlılık vardır. Devlet terbiyesi aldığım için, gittim Alanyaspor Tesisleri'ne 39 milyon TL para yatırdım, bugünün parasıyla 140 milyon liradır. Sizin paranız. Ancak oranın hafriyatını da Çavuşoğlu inşaat yapmıştır. Yani kendisi. Beni birileriyle karıştırmasın Alanyaspor'daki otobüs de Antalya Büyükşehir Belediyemizin otobüsüdür. Öyle küçük hesaplarla hiçbir zaman siyaseti spora karıştırmadım. Kimseyi de karıştırtmayacağım."

Anahtar teslimi yapılacak Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesini önemsediğini söyleyen CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da şunları dile getirdi:

"Siyasetçi verdiği sözü tutacak. Bugün gurur duyuyorum. Bundan 13 ay önce Hatay'da depremi yaşadık. Belediye güvenli, depreme dayanıklı konuk stoklarının yapması gerekiyor. Bir buçuk yıl içerisinde vaat edildi ve zamanında yerine getirildi. Deprem bölgesinde 650 bin deprem konutu söz verdiler ne kadarı yapıldı. Aramızdaki fark bu, biz halkımıza söz verdiğimiz zaman yerine getiriyoruz. İstanbul'da, Ankara'da Mersin, Adana'da, Antalya'da halka verilen hizmetleri halk görüyor."

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ise şunları söyledi:

"Bu binaları görünce insanın içi açılıyor. Burada yaşanacaklara hayırlı olsun. Verilen sözler zamanında tutuldu ve vatandaş mağdur edilmeden kendilerine vaat edilen zamanında Büyükşehir Belediyemizin teminatı ile evlerine kavuştular. Örnek bir kentsel dönüşüm projesi dört dörtlük güzel bir eser olur. Bu projeye emek veren herkese teşekkür ediyorum."

GÜNEŞ CAMİİ İBADETE AÇILDI

Konuşmaların ardından Başkan Böcek ve Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, temsili olarak 19 hak sahibine dairelerinin anahtarlarını teslim etti. Törende, proje kapsamında inşa edilen Güneş Mahallesi Camii de dualar eşliğinde ibadete açıldı. Törenin ardından, Başkan Böcek ve CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Güneş Mahallesi sakinleri ile birlikte iftar açtı.