Antalya\'da öğrenciler için tiyatro şenlikleri düzenleniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği iki ayrı tiyatro şenliğiyle öğrencilerin sömestir tatilini sanatla dolu geçirmelerini sağlıyor. Antalya Büyükşehir Belediye Tiyatrosu ile Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın düzenlediği tiyatro şenlikleri üç ayrı sahnede başladı. Çocuklar, tiyatro dolu bir tatil geçiriyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yarıyıl yıl tatilinde öğrenciler için tiyatro dolu bir tatil imkanı sundu. Büyükşehir Belediyesi tarafından yarı yıl tatilinde çocuklar için iki ayrı tiyatro şenliği düzenlendi. Antalyalı çocuklar her gün üç farklı sahnede iki ayrı seansta tiyatro oyunları ile buluşuyor, tatillerini dolu dolu geçiriyor. Etkinlikler kapsamında sahnelenen oyunlar, çocukların hayal güçlerini geliştirmelerine ve eğlenerek öğrenmelerine yardımcı oluyor.

ULUSLARARASI 1. SÖMESTİR FESTİVALİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın (AŞT) düzenlediği 1. Uluslararası Sömestir Festivali Yıldız Kenter Sahnesi'nde AŞT'nin Balon Ağacı oyunu ile başladı. Festivale çocuklar büyük ilgi gösterdi. Salonu dolduran çocuklar, keyif dolu saatler geçirdi. 3 Şubat'a kadar sürecek 1. Uluslararası Sömestir Festivali'ne AŞT'nin yanı sıra İstanbul, İzmir, Eskişehir, Adana, Denizli ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve Tarsus Şehir Tiyatrosu katılıyor. Bulgaristan'dan Varna Devlet Kukla Tiyatrosu, Rusya'dan Theatre Privet, Danimarka'dan Batıda Theatre da oyunlarıyla festivale renk katıyor.

SÖMESTİR TATİLİ ÇOCUK TİYATRO ŞENLİĞİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Sömestir Tatili Çocuk Tiyatro Şenliği ise Antalya Kültür Merkezi ve Yeni Mahalle Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Şenlik kapsamında Keloğlanın Sihirli Kitabı adlı oyun çocuklarla buluştu. 28 Ocak'a kadar sürecek festivalde 13.00 ve 15.00 olmak üzere iki farklı seansta birbirinden renkli ve eğlenceli çocuk oyunları ücretsiz olarak seyirciyle buluşuyor. Şenlik kapsamında Aktif Yaşlı Merkezi; Keloğlan'ın Sihirli Kitabı, Antre Sahne; Bir Yaz Günü Şarkısı, Yırtık Pırtık, Hansel ve Gretel'in Eğlenceli Hikayesi, Kırmızı Başlıklının Hikayesi, Beyoğlu Sanat Topluluğu; İki Şaşkın Kafadar ve Mikrop, Kırmızı Kalem Sanat Akademisi ise Sandığın Büyüsü ve müzikli danslı çocuk oyunu olan Kardan Adam ve Maya ile izleyicilerin karşısına çıkacak.

ÇOCUKLAR MUTLU

Tiyatro etkinliklerine katılan çocuklar çok eğlendiklerini söyledi. Tiyatroya çocuklarıyla birlikte gelen veliler de memnuniyetlerini dile getirdi. Etkinliklere çocuğuyla birlikte katılan Umut Gölbez "Çocuklarımız için çok güzel bir etkinlik oldu. Çocuklar farklı tiyatro oyunlarını izleme fırsatı buluyorlar. Çok mutlu oldular. Çocuklar için güzel bir karne hediyesi oldu. Etkinliği düzenleyen ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.