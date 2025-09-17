Tokatlanan baba böyle isyan etti: Çocuğum okula gitmek istemiyor - Son Dakika
Tokatlanan baba böyle isyan etti: Çocuğum okula gitmek istemiyor

Tokatlanan baba böyle isyan etti: Çocuğum okula gitmek istemiyor
17.09.2025 12:32  Güncelleme: 14:22
Tokatlanan baba böyle isyan etti: Çocuğum okula gitmek istemiyor
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Ö.K. isimli baba, aşırı hızla yanlarından geçen lüks cipin sürücüsünü sözlü olarak uyardı. Ancak sürücü, baba ve çocuklarının önünde Ö.K.'ya tokat attı. Yaşadıklarını anlatan mağdur baba, sürücünün "Küfür etti" iddiasını yalanlayarak, "Çocuğum okula gitmek istemiyor. Çocukların ağzında hep o kelime: 'Baba o abi sana neden vurdu?" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Cumhuriyet mahallesinde evlatlarını okula götürürken, sokak arasında hızlı giden Ozan Canyürek isimli şahsı uyardığı için, çocuklarının gözü önünde tokat yiyen ve Türkiye'nin gündemine oturan baba Ö.K. yaşadıklarını anlattı.

"BENDEN ZORLA ÖZÜR DİLETTİ"

İşten geldiğini ve çocuğu okula götürmek için kızı ile oğluyla yola çıktığını ifade eden Ö.K., "Bir jip hızlı bir şekilde sağa sola yalpalayarak üzerimize doğru geldi. Yanımızdaki araçlardan kendimizi kenarı atamadık. 'Yavaş ol' diye elimi kaldırdım. 50 metre ileriye giderek, tekrar geri geldi. 'Ne diyorsun lan' sen dedi. Tozu dumana kattığını, çocukların koktuğunu söyledim. Bütün çocukların okula gittiğini, okul saati olduğunu belirttim. 'Sana mı soracağım? Senden mi öğreneceğim gibisinden hakaret etmeye başladı. Konuşurken küfürlü konuşuyordu. Çocuk yanımda, var yok dikkate almadı. Kardeşi arka taraftan geldi. Ben normal yoldan geçen vatandaş zannettim. Yolu göstererek, tehlikeli olduğunu gösterirken, kardeşi koluma vurarak aşağıya indirdi. Arabanın kapısını bana ve oğluma çarpacak şekilde açıp aşağı indi. 'Bana bak koçum, sen ne demek istiyorsun? Senin derdin ne?' falan böyle artist artist, kabadayı konuşarak üzerime yürüdü. Ben alttan almaya çalıştıkça bu sanki suçlu benmişim gibi sürekli üste çıkmaya çalıştı. Ben, "Yavaş gitmen gerekiyor, ara sokak. Hatalı bir şey söylemiyorum sana. Hakaret etmiyorum" dedim. O bana küfürlü konuşuyor.

Evlatlarını Okula Götüren Baba, Hızlı Sürücüyü Uyardığı İçin Darp Edildi

"KÜFÜRLÜ KONUŞMAM"

Ben çocuklar var diye, kesinlikle çocuğun yanında ve normal hayatımda da istediğiniz kişiye sorabilirsiniz, küfürlü konuşmam. Bu hala beni aşağılamaya çalıştı, aşağıladı zaten çocuklarımın yanında. Sonra üzerime doğru geldi. Yanaklarımdan tuttu. Boğazımı, yüzümü sıktı. Sonra, 'Bana özür dile' dedi. Ben de, 'Neden özür dileyeceğim. Özür dilemesi gereken sensin, hatalı ben değilim" dedim. O halen, 'Özür dileyeceksin' dedi. Baktım ki iş daha kötüye gidecek, kızım elimden tutuyor, oğlum da arkamda korkudan bir sağa bir sola gidiyor. Bir yanda da gözüm onlarda, çocuklar çünkü çok aşırı korktu. Baktım iş kötüye gidecek, ben özür diledim ki bir an önce bırakıp gitsinler, en azından çocuklar daha fazla korkmasın" dedi.

Evlatlarını Okula Götüren Baba, Hızlı Sürücüyü Uyardığı İçin Darp Edildi

"ÖZÜR DİLEDİM, TOKAT ATTI"

Özür dilemesine rağmen zanlı Ozan C.'nin kendisine tokat attığını ifade eden Ö.K., "Ben tam özür diledim, o halen eli benim üzerimde, bana tokadı yapıştırdı. Sonra da küfürlü bir şekilde 'Yürü git' dedi. Hatta arkamdan da diğer kameradan, sol kameradan gözüküyor, eliyle hareketler yapıyor. Ben aynı şekilde okul istikametine doğru devam ederken, kardeşi de arabaya binmedi. Bizim gittiğimiz okul yönüne doğru bizimle ilerleyip, bizi geçip daha sonra sokakta kayboldu" diye konuştu.

Evlatlarını Okula Götüren Baba, Hızlı Sürücüyü Uyardığı İçin Darp Edildi

"KÜFÜR ETTİ" İDDİALARINI YALANLADI

Şahısları tanımadığını söyleyen Ö.K., "Şimdiye kadar hiç karşılaşmadım. Kimseyle bir husumetim yok. Benim bu mahallede eşim, dostum, akrabam, komşularım, herkese sorabilirler. Polis bile sormuş. Hiç kimseden hiçbir şey çıkmadı. Ne bir sabıkam var, ne kimseyle bir olayım var. O yüzden ben bunları tanımıyorum. Ben bunlara hakaret etmedim. Kendisi bana diyor ki, 'Anneme küfür etti. Arabamda çocuğum var.' Sadece dedim ki; 'Yavaş yavaş.' Elimi kaldırdım. Görüntülerde görünüyor. Arabada sadece kendisi vardı. Arabanın içi boştu, yalan söylüyor. Madem arabasında çocuk var, o araba o şekilde mi kullanılır? Yani kendi çocuğunu kendisi düşünmüyor da başkasının mı düşünmesini bekliyor?" şeklinde konuştu.

Evlatlarını Okula Götüren Baba, Hızlı Sürücüyü Uyardığı İçin Darp Edildi

ÇOCUKLARI OKULA GİTMEK İSTEMİYOR

Çocukların çok korktuğunu söyleyen Ö.K., "Benim de moralim bozuk ama mecbur işe gitmem gerekiyor. Polisler, 'Rapor alalım, işe gitme falan' dedi. Ben bunu kabul etmedim. Kaç gündür oğlumu okula zor gönderiyorum. Sabah çocuk telefonda ağlıyor, 'Baba ben okula gitmeyeceğim' diyor. Oyalamaya çalışıyorum. Kaç gündür çocuk okula gitmek istemiyor. Okulda öğretmen sağ olsun yardımcı oluyor kafasını dağıtması için. Teneffüslerde falan yanında gezdiriyor, ilgileniyorlar. Müdürler sağ olsun ilgileniyorlar ama yani çocukların psikolojisi daha kötü oldu. Çocukların ağzında hep o kelime: 'Baba o abi sana neden vurdu? Abi, baba biz bir şey yapmadık ki, okulumuza gidiyorduk. Neden böyle bir şey oldu?' diye çocuklar bize soru soruyor. Eşim gece çocukların yanında kaldığı için diyor ki; 'Sürekli uyanıyor. Yatağın içinde oturuyor' dedi. Önceden çocuklarımın hiç öyle bir şeyi yoktu. Kesinlikle küfür ve hakaret hiçbir şey yok. Ben sadece 'yavaş ol' demiştim. 'Çocuklar var' dedim. Olay bu" dedi.

Kaynak: İHA

Tokatlanan baba böyle isyan etti: Çocuğum okula gitmek istemiyor

  Selçuk Erdoğan:
    Hocam benim anlamadığım kim olursa olsun tokat atacak adama cevap vermemek nedir gerekirse ağız burun dalcan sessiz kalmak nedir babalar çocuklarının kahramanıdır dayaktan yesen vurman lazımdı. Susmak korkaklık.
