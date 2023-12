Başkan Önsay, AK Parti'nin 2023 yılı faaliyetlerini değerlendirdi

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay:

"31 Mart tarihine kadar gece gündüz çalışacağız, Kütahya'yı AK Belediyecilikle tekrar buluşturacağız"

KÜTAHYA - Kütahya AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, AK Parti'nin 2023 yılı faaliyetlerini İhlas Haber Ajansı'na değerlendirdi.

15 Ocak 2023 tarihinde Emet Termal Otelde biz bütün teşkilatlarla bir toplantı ve çalışma kampı gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Mustafa Önsay, "Sonrasında 26 Ocakta bir Kandil Gecesi Numan Kurtulmuş Bey'i ağırladık. Kapalı Spor Salonumuzda il danışma toplantısı gerçekleştirdik. Teşkilatımızla beraber, çok yoğun bir katılımla çok güzel bir toplantı oldu. Tabi bütün bunlar bizim göreve geldiğimiz tarihten itibaren teşkilat içerisindeki arkadaşlarımızın büyük bir gayretiyle şehrimizde AK Parti açısından bir canlanmanın da sonucuydu" dedi.

"11 ilimizi etkileyen depremle karşı karşıya kaldık"

6 Şubat tarihinde tarihin en büyük yıkımı depremle karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Başkan Önsay, "Depremin olduğu andan itibaren bütün teşkilatımızla oradaki insanlarımızı ki 11 şehrimizi etkileyen nüfusumuzun yüzde 15'ini evsiz bırakan büyük bir yıkımdan bahsediyoruz. Hemen anında bir çabaya başladık. Bu süreçte Kütahya'nın yardımsever insanların ortaya koyduğu bütün o yardım faaliyetlerini, insanların eline ne geçirirse kapıp geldiği günleri hakikaten unutmak mümkün değil. Devlet millet kucaklaşması ile hep beraber bu yıkımın altından kalkmaya çalıştık. Tabi Kütahya özelinde bütün iller burada yardım çalışmalarına devam etti. Kütahya özelinde yine teşkilatımızın büyük gayretiyle önemli bir işi daha gerçekleştirdik" diye konuştu.

"Hatay'da Kütahya Koordinasyon Merkezi kurduk"

Hatay'da Kütahya Koordinasyon Merkezi kurduklarını ifade eden Başkan Önsay, "Bu başka bir teşkilatın kurduğu bir şey değildi. Hakikaten teşkilatımızdan 135 arkadaşımız burada 2 ay boyunca gece gündüz çalıştılar, gelen yardımları orada istiflediler. Sonrasında onları köy köy en ücra noktaya dağıtımlarını yaptılar, insanların o durumunda kendileri de gidip Hatay'da günlerce evden uzak orada bir depoda kalarak aynı ortamı o insanlarla beraber yaşayarak yardım faaliyetlerini sürdürdü, bu Hatay'da çok büyük ses getirdi. Hakikaten teşkilatımızın her bir üyesiyle Kütahya olarak ne kadar iftihar etsek azdır. Hakikaten Kütahya, Hatay'da büyük bir iz bıraktı. Tabi bizim kendi tecrübelerimizde var. Gediz depremimiz, Simav depremimiz. Bunu bilen insanlar olarak bütün ilçelerimizle beraber, güzel bir dayanışma örneği gösterdik. Bu teşkilatımız adına o günlerde 2 ay boyunca belki de biraz sahadan uzaklaştığımız ama sonuç itibariyle çok önemli bir iş yaptığımız günlere tekabül etti" şeklinde konuştu.

"İftara 43 Kala" programı başlattık"

Başkan Mustafa Önsay, şöyle konuştu: "O günlerde yine hem onunla paralel bir şekilde Vazoda bir "İftara 43 Kala" programı başlattık. Çadır kurduk, teşkilatımızın kendi imkanlarıyla her gün 1000 kişiye orada Ramazan boyunca iftar verdik. Yine oradaki bütün o hizmeti teşkilat mensuplarımız gerçekleştirdi. Allah hepsinden razı olsun. O da güzel bir şey getirdi. Tam bayrama doğru yaklaşırken 10 gün kala da adaylarımız belli oldu. Seçimlere gidiyorduk. Her ne kadar biz deprem derken mevzudan uzaklaşsak da seçim geliyordu. 14 Mayıs Seçimlerine 5 adayımızla beraber bir de ben hakikaten büyük bir gayretle, çalışma azmiyle, disipliniyle çalıştık. Her birimiz 2 bin 500 tane evi tek tek dolaştık. 6 kişiydik, 5 adayımız bir de ben. Toplamda 15 bin Kütahyalıyı evlerinde ziyaret ettik. Bu da çok güzel bir saha çalışması oldu. Tabi bütün bunların hem Kütahya projesi hem bütün bunlar bizi hakikaten seçime hazır hale getirdi."

"Kütahyalılar Kütahya'yı tekrar Ege Bölgesinde birinci çıkardı"

Kütahyalılar Kütahya'yı tekrar Ege Bölgesinde birinci çıkardığına vurgu yapan Başkan Önsay," Allah hepsinden razı olsun. Hem Tayyip Bey'in aldığı oy oranıyla hem AK Parti'nin aldığı oy oranıyla Biz Ege Bölgesinde 1. olduk. Ayrıca Kütahya'mız AK Parti'nin 81 il içerisinde en çok oy aldığı 10. İl oldu. Bunu da tarihimizde ilk defa başardık. Bütün bu gayretlerin bir şekilde sandığa yansımış olması, sonucunu elde edebilmiş olması hepimizi çok sevindirdi. 3 vekilimizi Meclise göndermiş olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar Cumhurbaşkanı seçmiş olduk ve böylelikle 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerini alnımızın akıyla tamamlamış olduk. Sonrasında malum olduğu üzere yavaş yavaş 31 Mart seçimlerine hazırlanmaya başladık. Tabi burada da yine teşkilatımızla beraber 3 tane büyük proje gerçekleştirdik. Bunlardan bir tanesi "Haydi Şimdi Sıra Sende" projesiydi. Burada bu salonda her gün 50-60 tane işçi kardeşlerimizi, kurumlarda çalışan kardeşlerimizi misafir ettik. Toplam 27 tane program yaptık. Onlarla hemhal olduk, dertlerini dinledik. Onlarla partimiz arasındaki ilişkileri tekrar sıcak hale getirdik" ifadelerini kullandı.

"Mahallede gezek var programı"

Kütahya'da "Mahallede gezek var" programına başladıklarını ifade eden Önsay, "Mahalle mahalle 41 mahalleyi 22 programda bir araya getirdik. Her akşam bir mahallede cimcik ikram ettik vatandaşlarımıza. Çok büyük teveccüh gösterdiler, salonlara sığmadı insanlar. Hep beraber bir şekilde 31 Mart seçimlerine hem hazırlandık hem durumumuzu ortaya koyduk. Hem tekrar Kütahya'yı AK Partili belediye ile buluşturmanın sözünü birbirimize verdik. Tabi onun yanında "Esnafın Sesi Ekmek Teknesi" programımız gibi pek çok programı yine gerçekleştirdik" dedi.

"Yeniden 'Kütahya' diyeceğiz, 'AK Belediyecilik' diyeceğiz"

"31 Mart akşamı da Kütahya'yı AK Belediyecilikle tekrar buluşturacağız" diyen Başkan Önsay, "Yani şunu söyleyebiliriz görev yaptığımız 18 ayı geçkin süre içerisinde bütün teşkilatımızla gün ayırmadan hakikaten hafta sonu dahil her an sahada olmaya, vatandaşımızın yanında olmaya, onların dertleriyle hemhal olmaya devam ettik. Şu anda bizim elimizde, mahalle mahalle her bir vatandaşımızın ne istediği ne eksiğinin olduğu, Kütahya Belediyesi'nden ne beklediği, önümüzdeki 5 yıl içerisinde Kütahya ile ilgili ne tip hayaller kurduğu hepsiyle ilgili şu anda bizim raporlarımız hazır ve şu anda inşallah adayımızın da Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanmasıyla birlikte yine sahaya çıkacağız ve 31 Mart tarihine kadar gece gündüz çalışacağız. İnşallah 31 Mart akşamı da Kütahya'yı AK Belediyecilikle tekrar buluşturacağız. Yeniden 'Kütahya' diyeceğiz, 'AK Belediyecilik' diyeceğiz. 'Türkiye yüzyılı', 'Kütahya yüzyılı' diyeceğiz. Bunun için hazırız biz. Vatandaşımızda gördüğümüz kadarıyla hazır. Onlarında büyük umudu bizde. Allah hepimizi İnşallah bu umutlara vasıl olanlardan eylesin. İnşallah çalışmaya, gayret etmeye, milletimiz için yaşamaya halkımız için gayret etmeye, Kütahya'mızın geleceğini hep beraber ihya ve inşa etmeye devam edeceğiz. 2024 yılının da hepimize hayırlar getirmesini, ülkemize, milletimize İslam alemine bilhassa Filistin gibi pek çok yerde bir sürü sorunlarımız var. Bu sorunların da çözülmesini, bu noktada İslam aleminin, Müslüman dünyasının bir araya gelmesini Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hakikaten hep beraber tekrar dünyada en büyük gücün Müslümanların elinde olduğu bir dünyayı yaşamayı İnşallah Allah nasip etsin" ifadelerini kullandı.