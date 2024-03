Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Mersinli Kadın Ustalar' projesiyle kadın istihdamını destekliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Tırmıl Mercek'te gerçekleştirdiği 'Mersinli Kadın Ustalar Tanıtım Toplantısı' ile Türkiye'ye örnek olacak projeyi duyurdu.

Tanıtım toplantısına, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer'in yanı sıra; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Gülcan Kış, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, CHP Mersin İl Kadın Kolları Başkanı Gülşah Yıldırım Genç, CHP Akdeniz İlçe Başkanı Semih Palamut, Derin Yoksulluk Ağı'ndan Hacer Foggo, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri, Meclis üyeleri ve Meclis üyesi adayları, Büyükşehir bürokratları, projeden faydalanan kadınlar ve yurttaşlar katıldı.

BAŞKAN SEÇER: "8 MART, ASLINDA KADINLARIN MÜCADELESİNİ SEMBOLİZE EDİYOR"

Mersinli Kadın Ustalar programı için 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü bilinçli olarak seçtiklerini; 8 Mart'ın, kadın mücadelesini sembolize ettiğini ve tarihsel süreç boyunca kadınların hep bir mücadele içinde olduğunu vurgulayan Başkan Seçer, "5 yıldır kadınların bu mücadelesine katkı vermek için çalıştık. 'Kadınlar için ne yapılabilir? Kadınların sorun alanları nelerdir? Biz nasıl yardımcı olabiliriz?' diye düşünerek katkı sunacak çalışmaların içinde olduk" dedi.

Günümüzde en büyük sorun alanının işsizlik değil; iyi yetişmiş kalifiye eleman bulmak olduğunu kaydeden Seçer, "İyi bir marangoz ustası, metal işleri yapan usta ya da iyi bir sıvacı, boyacı, badanacı, otomobil tamircisi zor bulunuyor. Belediye Başkanınız olarak toplumun gerçek sorunlarına; cesurca konuşarak, cesurca programlar yaparak temas etmeye ve çözmeye çalışıyorum" diye konuştu.

"KENT DİNAMİKLERİYLE ORTAKLAŞIRSAK, BİRÇOK SORUNU DAHA RAHAT ÇÖZERİZ"

Bu projede birçok kurum ve kuruluşla iş birliği içerisinde olduklarını hatırlatan Seçer, şunları söyledi:

"Birlikten güç doğar. Biz de birçok kurumla, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak proje üreten bir kurumuz. Katılımcı demokrasi tam da budur. Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği, Halk Eğitim Merkezi, MTSO, Milli Eğitim, MERYAP, GİŞKAD, ESOB'da bu projenin içinde. Kadınlar sertifikalarını aldıktan sonra, bu kuruluşların kadınların istihdam alanlarında katkıları olacak. Bir arada ve birlik içinde olursak, kentin dinamikleriyle ortaklaşırsak, birçok sorunu da daha rahat çözme imkanına sahip oluruz."

Büyükşehir bünyesinde faaliyet gösteren MERCEK'in önemli bir misyonu olduğunu ve tam da bu amaca hizmet ettiğini ifade eden Seçer; Tırmıl, Yenişehir, Hal ve Halkkent olmak üzere 4 MERCEK meslek edindirme kurslarının olduğuna ve Tarsus'a da bir tane açacaklarına değindi.MERCEK'lerde bugüne kadar toplam 224 kursun olduğunu belirten Seçer, bu kurslardan da bugüne kadar 4 bin 122 kursiyerin verilen eğitimlerden faydalandığını ifade etti. Meslek edindirme kursları çerçevesinde MERCEK Hal Şubesi'nde Avrupa Birliği ile birlikte yürütülen MERTUSEG projesinin devreye girdiğini söyleyen Seçer, bu proje ile turizm sektörüne eleman kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

KIŞ: "BU TARZ PROJELERİN TÜRKİYE'NİN BİRÇOK BELEDİYESİ TARAFINDAN ÖRNEK ALINACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, 8 Mart'ın ruhuna yakışır bir etkinlikte bir arada olduklarını vurgulayarak, Başkan Seçer'in 5 yılda Mersin'e çok önemli yatırımlar yaptığından söz etti. Kış, "Her yatırım, her proje değerlidir ama bazı yatırımlar, bazı projeler vardır ki çok daha değerlidir ve kalıcıdır. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımızı diğer belediye başkanlarından farklı kılan da budur. Başkanımız belediyenin kaynaklarını kullanırken bir yandan insana ve eğitime yatırım yaptı, bir yandan da gençlerimize ve kadınlara meslek öğreten projelere öncülük yaptı" dedi. Kış, "Kadın Ustalar Projesi'nin ve bu eğitimlerin Mersin ile sınırlı kalmayacağını ve Türkiye'nin birçok belediyesi tarafından da örnek alınacağını düşünüyorum" diye konuştu.

BİNGÖL: "DİĞER BELEDİYELER ÖRNEK ALMALI"

Konuşmasına 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayarak başlayan CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ise uzun süredir siyasetin içerisinde birisi olarak ilk kez bir belediyenin kadınlar için torna tesviye, kaynak, marangoz gibi ağır olarak nitelendirilen iş kollarında kurs açtığını gördüğünü söyledi. Diğer belediye başkanlarının bunu örnek alması gerektiğini dile getiren Bingöl, "Kadın istihdamı için bu çok önemli" diyerek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

MERAL SEÇER: "KADINLARIN HER YERDE OLDUĞUNU GÖSTEREN BU PROJE İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Mersin'den Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayarak,"Bu merkeze daha önce gelmiştim ve bir kadın kursiyerimiz vardı. Kadın kursiyerimiz bayağı heyecanlıydı. Kendini tek gibi hissediyordu ama arkasından birçok kadın burada kursa başladı. Bir kadın olarak; kadınların sadece ev işinde, yemekte ve temizlikte olmadığını gösteren, kadının her yerde olduğunu gösteren bu proje için Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve bunu gerçekleştiren tüm ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi.

MAYA: "MERSİNLİ KADIN USTALAR PROJEMİZ'DE KADINLARA FIRSAT EŞİTLİĞİ YÖNÜNDE DESTEK SUNDUK"

Proje sunumunu gerçekleştiren Mersin Büyükşehir Belediyesi MERCEK Koordinatörü Gül Kadem Maya, 'Kadınız her işe hakkımız var' diyerek çıktıkları bu yolda sağlam zeminler oluşturarak ilerlediklerini vurgulayarak, "Mersinli Kadın Ustalar Projemiz'de kadınlara; kadın istihdamı ve fırsat eşitliği yönünde destek sunmayı hedefledik. 'Kadınlar sadece teknik ofislerde ve hizmet sektöründe çalışır' düşüncesinin dışına çıkarak sahada ve şantiyede kadınların çok güzel iş çıkaracağını hepimiz biliyoruz ve gördük. Kadınlar her yerde, elinin değdiği her şeyde kendi farkını yaratırlar. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kadının hakkını vereceği her işte eğitimli ve belgeli olması desteğiyle kadınları istihdama yönlendiriyoruz" diye konuştu.

KURSİYERLER, MUTLU VE GURUR

'Mersinli Kadın Ustalar Projesi'nde yer almaktan dolayı mutlu ve gururlu olduklarını belirten kursiyeler ise düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Nazlı Özer (İnşaat Boyacısı Kursiyeri): "Çok çalıştık, öğrendik ve usta kadınlar olduk. Mustafa Kemal Atatürk'ün her fırsatta dile getirdiği kadın-erkek eşitliği, Türk kadınının her an başarılı olabileceğini kanıtlamamıza vesile olduğu için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'e teşekkürü bir borç bilirim."

-İpek Harma (Mobilya Kursiyeri ): "Bu kursa gelip makine kullanmayı öğrenince, ortaya güzel ürünler çıkartınca çok mutlu oldum. Aslında buraya gelirken ön yargılıydım. Çünkü kadınların bu sektörde ne kadar başarılı olabileceği konusunda kuşkularım vardı. Bu kuşkularımdan ve ön yargılarımdan MERCEK ekibi ve öğretmenlerimiz sayesinde tamamen kurtuldum. Siz kadınlar aklınıza koyduğu her şeyi yapabilecek güçtesiniz, gününüz kutlu, yarınlarınız umutlu olsun."

-Selcan Artık (Makine Bakım-Onarım Kursiyeri): "Evde eşimin ve oğlumun sohbetinde süreki 'tamir' konusu vardı. Ben de; 'Neden ben makine bakım onarımcı olmayayım?' dedim. Ben de olmayı istedim ve başardım. Sanki burada yıllarca çalışmış gibiyim. Her zaman Vahap Başkanımız sayesinde yolumuzun açık olacağına inanıyorum. Her zaman başarısının devam etmesini istiyorum."

Konuşmaların ardından Başkan Seçer ve eşi Meral Seçer, kadınların eğitim aldığı ve birer usta olarak ayrıldığı eğitim merkezini inceleyerek, eğitim gören kadınlarla bir araya geldiler. Program, toplu fotoğraf çekimin ardından sona erdi.