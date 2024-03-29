Marmaris Belediye Başkan Adayı Acar Ünlü: Sandığa Giderken Düşünmemiz Lazım

Yerel

HABER: ECE AZAK – ESMA TURAN/ KAMERA: KERİM UĞUR

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in halk buluşmasında konuşan Marmaris Belediye Başkan Adayı Acar Ünlü, "Sandığa giderken bazı şeyleri düşünmemiz lazım. Mesela yanan ormanlarımız sırasında buraya zamanında uçak getiremeyenleri, Söğüt halkının elinden arazileri alınıp Okluk Koyunda saray yapanları düşünmemiz lazım" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla'nın Marmaris ilçesinde halkla buluştu. buluşmada konuşan Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, 22 yıllık AKP iktidarının halkı derin bir yoksuluğa sürüklediğini belirtti, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti akıldan ve bilimden uzak politik yönetildiği için halkımız sosyal, ekonomik ve siyasal olarak büyük bir kriz içindedir. 1923 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk vizyonuyla, laiklik temelinde, ilim ve irfanın sağlam taşlarıyla kurulan ve gelişen devletimiz, geldiğimiz noktada emperyalistlerin uşağı haline gelen siyasal islamcıların yönetimi altında derin yaralar almıştır. Ancak dünyanın en büyük edebi metinlerinden biri olan Gençliğe Hitabe'yi kendine rehber edinen bir millet olarak asla umutsuz değiliz. Pazar günü sandığa gideceğiz ve bir tercih yapacağız. Ülkemizi içine düştüğü karanlıktan çekip çıkarmak, umutlarımızı yeniden yeşertmek için önümüzde büyük bir fırsat var. Tercihimizi yaparken ortaya koyacağımız irade ile yalnızca yerel yöneticiler seçmeyeceğiz. Aynı zamanda Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında nasıl bir ülkede yaşamak istediğimizin ve nasıl bir anlayış tarafından yönetileceğimizin de kararını vereceğiz."

31 Mart yerel seçimlerinin farklı düşünce yapılarının, hayat görüşlerinin ve siyasi anlayışların rekabeti olacağını söyleyen Balcı, "Marmaris'te Acar Başkan kazanacak, Muğla'da Ahmet başkan kazanacak ve tüm Muğla'da zafer kazanacağız" dedi.

"DÜNYADA KRUZ LİMANLARI İŞLETENLERİ DE MARMARİS'E SEÇİMDEN HEMEN SONRA GETİRİYORUM"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras ise 5 yıllık Bodrum tecrübesinden sonra çok donanmış olarak büyük bir tecrübeyle ve bir turizm vizyonuyla büyükşehir belediye başkanlığına hazır olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

"Desteklerinizi bekliyoruz. Bir ilçe belediye başkanlığından gelmenin de getirdiği birikim tecrübeyle Acar Başkan ile burada güçlerimizi birleştireceğiz. İmkanlarımızı birleştireceğiz. Bütün bütün yetkilerimi kendisiyle paylaşacağım. Buradan huzurunuzda söz veriyorum. Öncelikle öncelikle şu liman meselesini bir ortadan kaldıralım. Limana ayrı bir AŞ kuracağız. Bir iştirak ve limanın yönetimini denizcilere bırakacağım ve Marmaris Belediyesi'ne bırakacağım. İlk yapacağımız işlerden birisi bu olacak. Çarşı esnafının en büyük geliri son dönemde bu kruz gemilerinden oluyor. Ama görüyorum ki Marmaris'e kruz gelmiyor. Bir sıkıntı var. O Kruzfort'u işleten şirketle görüşeceğim. Dünyada kruz limanları işletenleri de Marmaris'e seçimden hemen sonra getiriyorum. Çarşıyı hareketlendirmemiz lazım.

"ACİLEN ATIK SU ARITMA TESİSLERİNİ BÖLGEYE KAZANDIRMAMIZ LAZIM"

Çarşı esnafının sıkıntısı olan yağmur suyu ve yukarıdan gelen o kapamanın sıkıntısını da oluklarını da seçimden hemen sonra çözeceklerini söyleyen Aras, "Bunun dışında altyapısı şu anda henüz olmayan Bozburun, Söğüt, Selimiye, Turgut, Hisarönü, buraların kanalizasyonunu da önümüzdeki dönemde yapacağız. Zaten Bozburun'a doğru bir su projesi başladı. Susuz olan köylerimize su gidiyor. O atık suyu da yönetmek için acilen atık su arıtma tesislerini bölgeye kazandırmamız lazım. Bunları da oraya bir an önce yapacağız" diye konuştu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi'nin birlikte çalışacağına dikkat çeken Aras, sözlerini şöyle sürdürdü:

"On üç tane ilçem var. Her biri benim evladım gibi olacak. Hiçbirini de birbirinden ayırmayacağım. Büyükşehir ve Marmaris Belediyesi'ni artık birleştirdik. Buradan da bunun müjdesini size veriyorum. Bunun dışında altyapı, yol, su, bunlar zaten asli görevlerim. Bunlar benim namus borcu, boynumun borcu. Ama şu enflasyonist ortamda, hani faiz sebep, enflasyon sonuç diyen ekonomist var ya, büyük ekonomistimiz, dünyamızın büyük ekonomisti, şu anda ülkeyi getirdikleri durum ortada. Yoksullaşma, yoksunlaşma, gelirde azalma, esnafın sıkıntı, turizmcinin problemi. Kimsenin umurunda değil. O yüzden bizler çocuklar için, gençler için, kadınlar için ve ileri yaştaki vatandaşlarımız için sosyal politikalara kesinlikle imza atmalıyız. Bakınız son 5 yılda ben Bodrum'da beş tane kreş yaptım çocuklarımıza. Bir tane huzurevi yaptım. Ileri yaştaki vatandaşlarımız için. Etüt merkezini açtım. ve bir kadın sığınma evi açtım. Kadın evlerinde 395 tane kadın ölümden ve şiddetten kurtuldu. Bunları yaptık. Biz hayal satmıyoruz. Yaptıklarımızı anlatıyoruz."

"SANDIĞA GİDERKEN DÜŞÜNMEMİZ LAZIM"

Marmaris Belediye Başkan Adayı Acar Ünlü, ise seçim çalışmalarının artık son günlerine gelindiğini ve yeni dönemi başlatmak için toplandıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Ben sokakta siyaset yapan, ilçe başkanlığında, meclis üyeliğinde sürekli sizlerle birlikte olan birisiydim ve projelerimizi de böyle ürettik. Sahada ürettiğimiz sahada gördüklerimizle Marmaris için güzel projeler ürettik. Güzel projeler hazırladık ve artık pazar günü sandığa gidiyoruz. Pazar günü karar vereceğiz. Marmaris'te yeni bir dönemi başlatacağız. Ama sandığa giderken bazı şeyleri düşünmemiz lazım. Mesela sandığa giderken yanan ormanlarımız sırasında buraya zamanında uçak getiremeyenleri, helikopter getiremeyenleri düşünmemiz lazım. Söğüt halkının elinden arazileri alınıp otluk koyunda saray yapanları düşünmemiz lazım. KPSS'den 100 alıp da mülakatlarda elenenleri sandığa giderken düşünmemiz lazım. Köylüye imar yok diye arsasına kümes yaptırmayanların kendi eski milletvekillerine 49 yıllık araziler verip de nasıl otel, marina yaptırmak istediklerini düşünmemiz lazım. 22 yıldır turizm bakanlığını kendi yönetmiyormuş gibi Marmaris'e 12 ay turizm vaat edenleri düşünmemiz lazım."

"CHP İKTİDARINI İLELEBET TESİS ETMEK İÇİN YENİ BİR DÖNEM BAŞLATIYORUZ"

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının yeniden Marmaris'te devam edeceğini ifade eden Ünlü, sözlerini şöyle noktaladı:

"Karşınızda o kadar çok ittifak var ki. Bir bakıyorsunuz karşımızda Cumhur İttifakı. Bir bakıyorsunuz İYİ Parti'nin ittifakı. Bir bakıyorsunuz bakanların ittifakı ama Biz Marmaris'e güveniyoruz. Sayın Genel Başkanım söylüyor. Türkiye ittifakı diyor. Biz de Marmaris ittifakına güveniyoruz. Marmaris ittifakı Marmaris'e sahip çıkacak. Pazar günü oylarını verecek ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının yeniden Marmaris'te devam etmesini sağlayacak. Söylediğimiz gibi Pazartesiden itibaren hepimiz gurur duyacağımız, bundan 10 yıl, 20 yıl sonra çocuklarınızın parmakla göstereceği bir dönemi başlatıyoruz. Pazar günü sandıklara gidiyoruz, oylarımızı veriyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarını burada ilelebet tesis etmek için yeni bir dönem başlatıyoruz."