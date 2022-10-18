Hatay yerel haberi... Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş Samandağ'daydı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Samandağ'da vatandaşlar, mahalle muhtarları, sivil toplum kurulu temsilcileri ve kanaat önderleri ile bir araya geldi.

Tomruksuyu, Fidanlı, Kapısuyu ve Deniz mahallelerinde hemşehrileri ile buluşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve HATSU tarafından ilçeye yapılan hizmetlerden bahsetti.

"İÇME SUYU BORULARINI YENİLEDİK"

Samandağ'ın içme suyu sorunun büyük oranda çözdüklerini ifade eden Savaş, "İçme suyu borularını yeniledik. İmkanlarımızı en üst seviyede zorlayarak hizmet üretiyoruz. Her ilçenin hizmete ihtiyacı var ama Samandağ'ın daha çok var. Hatay'da sadece bir baraj yaptılar. Onun da sulama suyu yok. İçme suyu için isale hattını bitiremediler. İnşallah iktidar olduğumuzda ilçemiz için Ankara'dan daha çok talebimiz olacak" dedi.

"HATAY'DA HBB'DEN BAŞKA ÇALIŞAN KURUM YOK"

Reyhanlı ve Antakya'da yapılan ayakkabıcılar, mobilyacılar ve sanayi sitelerine destek verdiklerini, metalciler sitesinin ihale aşamasında olduğunu da belirten Savaş, "Biz bu çalışmaları siyaset için yapmıyoruz. Orada çalışan vatandaşlarımızın ailesine, çocuklarına katkı sunmak için yapıyoruz. Buraya da katkı vermeye hazırız. Hatay'da HBB'den başka çalışan kurum yok. En çok biz hizmet ediyoruz. Samandağ yıllardır merkezi hükümetten gerekli desteği alamadı. Sıkıntıları hep biz önemsiyoruz" diye konuştu.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, daha sonra Millet İttifakı ortaklarından CHP ve İYİ Parti'nin ilçe başkanlıklarını ziyaret etti. Savaş, Millet İttifakı mensuplarının seçimi kazanacaklarına inanması gerektiğini vurguladı. Yedi ay sonra Türkiye'ye adaletin geleceğini söyleyen Savaş, Millet İttifakı'nın iktidarında ilçe ve büyükşehir belediye başkanlıkları ile hükümetin Hatay ve Samandağ'a daha güzel hizmetler yapacağını belirtti. Savaş, Samandağ Muhtarlar Derneği'nde mahalle muhtarları ile görüştü. Savaş, mahallelerin eksiklerini ve muhtarların taleplerini ilk ağızdan dinledi.

"ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİM KADER SEÇİMİDİR"

Bugüne kadar verdikleri sözleri yerine getirdiklerini ve getirmeye devam ettiklerini ifade eden Savaş, "Gerçekten zor şartlar altında çalışıyoruz. Sınırlı imkanlarla gücümüz yettiğince sizlerle birlikte oluyoruz. İnanıyorum ki 7 ay sonra iktidara geldiğimizde buraya daha çok hizmet getireceğiz. Önümüzdeki seçim kader seçimidir. Enflasyonda ezilenlerin, çocuklarını güçlükle okutanların seçimidir" dedi.

"İKTİDARIN BURADAKİ TEMSİLCİLERİ HATSU'YU HİZMET YAPAMAZ HALE GETİRMEK İSTİYOR"

Savaş konuşmasının devamında şu sözlere yer verdi:

"Dünya Bankası raporlarına göre en yüksek enflasyona sahip 6. ülkeyiz. Sadece Zimbabve, Venezuela, Somali, Suriye ve Lübnan bizden kötü durumda. Yolsuzlukla mücadelede Tanzanya bile bizden önce. 2011'deki milli gelirimiz 7 bin 300 dolarken şu anda 5 bin dolar. İktidarın buradaki temsilcileri HATSU'yu hizmet yapamaz hale getirmek istiyor. Amaçları yatırımları ve hizmetleri önlemek. HATSU aylık 75 milyon lira elektrik faturası ödüyor. Buna karşılık sadece 35 milyon liralık su faturası tahsil ediyoruz."

"ANITLAR KURULU'NDAN SİT ALANI OLAN BU BÖLGEDEKİ YOLUN YAPIM İZNİNİ ALABİLMEK İÇİN ÇOK UĞRAŞTIK"

Mağaracık, Kapısuyu, Hıdırbey ve Vakıflı mahallelerini birbirine bağlayan yolu yerinde inceleyen Savaş, "Anıtlar Kurulu'ndan sit alanı olan bu bölgedeki yolun yapım iznini alabilmek için çok uğraştık. İzni aldıktan sonra 4 mahalleyi birbirine bağlayan bu 7 kilometrelik yolu asfaltladık. Mahalle sakinlerine ve buraya gelen vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun" diye belirtti.

Savaş aynı zamanda beton asfalt serimi tamamlanan Deniz Mahallesi'ndeki Ganim Canbolat Caddesi'ni de inceledi. Samandağ'ın eski belediye başkanlarından olan Ganim Canbolat'ın adının verildiği caddede HBB Başkanı Savaş, Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz ve eski Başkan Ganim Canbolat buluştu.

"SAMANDAĞ HALKI LÜTFÜ SAVAŞ'A OY VERDİ, VERMEYE DE DEVAM EDECEK"

1984 yılında belediye başkanı olan Canbolat, "Samandağ halkı Lütfü Savaş'a oy verdi, vermeye de devam edecek. Lütfü Savaş'a oyu severek, gönüllü bir şekilde veriyoruz. Biz bir aileyiz. Belediye başkanlığı artık benim dönemime göre çok değişti. Bölgedeki altyapı ve asfalt çalışmalarından dolayı iki başkanımıza da teşekkür ederim" dedi.

Savaş'a ilçedeki ziyaretlerinde CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, CHP Samandağ İlçe Başkanı Turgay Abacı, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar eşlik etti.