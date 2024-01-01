İstanbul'da 2024'ün ilk dakikalarında Kız Kulesi ve İstanbul Boğazı havadan görüntülendi. Binlerce yerli ve yabancı ziyaretçinin akın ettiği Boğaziçi'nde havai fişek şovu nefes kesti.
Yeni yıla girmeyi heyecanla bekleyen vatandaşlar, İstanbul'un simgesi bölgelere akın etti. Üsküdar'da ise vatandaşlar Kız Kulesi'ndeki ışık gösterisini izledi. Saatler 00.00'ı gösterdiğinde havai fişeklerle görsel şölen oluştu.
Ortaköy Meydanı'nda toplanan vatandaşlar ve turistler, İstanbul Boğazı'nda yapılan havai fişek gösterisiyle yeni yıla "merhaba" dedi. Buradakiler ayrıca, Boğaz manzarasında fotoğraf çektirdi. Kutlamalar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden görüntülendi.
Kız Kulesi ve İstanbul Boğazı havadan dron ile de görüntülendi. Kuzguncuk Sahili'ne gelenler ise yeni yıla havai fişek gösterileri izleyerek girdi.
İşte İstanbul'dan yeni yıl manzaraları:
Son Dakika › Yerel › İstanbul Boğazı'nda yeni yıl coşkusu! Havai fişek gösterisi nefesleri kesti - Son Dakika