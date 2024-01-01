 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul Boğazı'nda yeni yıl coşkusu! Havai fişek gösterisi nefesleri kesti - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul Boğazı'nda yeni yıl coşkusu! Havai fişek gösterisi nefesleri kesti

İstanbullular, 2024'ün coşkusunu Boğaziçi'nde yaşadı. Boğaz hattına akın eden yerli ve yabancı ziyaretçiler yeni yıla havai fişeklerle "merhaba" dedi.

01.01.2024 - 00:21,
Abone Ol

İstanbul'da 2024'ün ilk dakikalarında Kız Kulesi ve İstanbul Boğazı havadan görüntülendi. Binlerce yerli ve yabancı ziyaretçinin akın ettiği Boğaziçi'nde havai fişek şovu nefes kesti.

İstanbul'da 2024'ün ilk saatlerinde Kız Kulesi ve İstanbul Boğazı havadan görüntülendi

BOĞAZ'DAKİ HAVAİ FİŞEK ŞOVU MEST ETTİ

Yeni yıla girmeyi heyecanla bekleyen vatandaşlar, İstanbul'un simgesi bölgelere akın etti. Üsküdar'da ise vatandaşlar Kız Kulesi'ndeki ışık gösterisini izledi. Saatler 00.00'ı gösterdiğinde havai fişeklerle görsel şölen oluştu.

İstanbul'da 2024'ün ilk saatlerinde Kız Kulesi ve İstanbul Boğazı havadan görüntülendi

Ortaköy Meydanı'nda toplanan vatandaşlar ve turistler, İstanbul Boğazı'nda yapılan havai fişek gösterisiyle yeni yıla "merhaba" dedi. Buradakiler ayrıca, Boğaz manzarasında fotoğraf çektirdi. Kutlamalar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden görüntülendi.

İstanbul'da 2024'ün ilk saatlerinde Kız Kulesi ve İstanbul Boğazı havadan görüntülendi

KIZ KULESİ'NDE GÖRSEL ŞÖLEN

Kız Kulesi ve İstanbul Boğazı havadan dron ile de görüntülendi. Kuzguncuk Sahili'ne gelenler ise yeni yıla havai fişek gösterileri izleyerek girdi.

İstanbul'da 2024'ün ilk saatlerinde Kız Kulesi ve İstanbul Boğazı havadan görüntülendi

İşte İstanbul'dan yeni yıl manzaraları:

İstanbul'da 2024'ün ilk saatlerinde Kız Kulesi ve İstanbul Boğazı havadan görüntülendi
İstanbul'da 2024'ün ilk saatlerinde Kız Kulesi ve İstanbul Boğazı havadan görüntülendi
İstanbul'da 2024'ün ilk saatlerinde Kız Kulesi ve İstanbul Boğazı havadan görüntülendi
İstanbul'da 2024'ün ilk saatlerinde Kız Kulesi ve İstanbul Boğazı havadan görüntülendi
İstanbul'da 2024'ün ilk saatlerinde Kız Kulesi ve İstanbul Boğazı havadan görüntülendi
İstanbul'da 2024'ün ilk saatlerinde Kız Kulesi ve İstanbul Boğazı havadan görüntülendi
İstanbul'da 2024'ün ilk saatlerinde Kız Kulesi ve İstanbul Boğazı havadan görüntülendi
İstanbul'da 2024'ün ilk saatlerinde Kız Kulesi ve İstanbul Boğazı havadan görüntülendi
İstanbul'da 2024'ün ilk saatlerinde Kız Kulesi ve İstanbul Boğazı havadan görüntülendi
İstanbul Boğazı\'nda yeni yıl coşkusu! Havai fişek gösterisi nefesleri kesti
Kaynak: İHA
YORUMLAR

İstanbul Boğazı, Kız Kulesi, İstanbul, Üsküdar, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul Boğazı'nda yeni yıl coşkusu! Havai fişek gösterisi nefesleri kesti - Son Dakika


00:24
Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi
00:21
İstanbul Boğazı'nda yeni yıl coşkusu! Havai fişek gösterisi nefesleri kesti İstanbul Boğazı'nda yeni yıl coşkusu! Havai fişek gösterisi nefesleri kesti
00:16
Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi
23:53
İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti
23:11
2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu
22:51
Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları
21:24
Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü
20:53
Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi

Son Dakika
00:24 Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi
00:21 İstanbul Boğazı'nda yeni yıl coşkusu! Havai fişek gösterisi nefesleri kesti
00:16 Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi
23:53 İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti
23:11 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu
22:51 Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları
21:24 Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü
20:53 Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi
19:41 Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi
18:59 İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 01:29:25. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul Boğazı'nda yeni yıl coşkusu! Havai fişek gösterisi nefesleri kesti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement