İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: "Basmane Çukuru İçin Nitelikli Bir Proje Hazırlandı"

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu'nun (İEKKK) toplantısında, "Basmane Çukuru olarak bilinen alanla ilgili gelişmeleri aktardı. Koruma Kurulu'nun yeni plan notunu onayladığını belirten Başkan Tugay, "Nitelikli bir proje hazırlandı. Basmane'de yüksek, çirkin bir yapı inşa edilmeyecek. İzmir'in kronik sorunlarından biriydi, çözülmüş olacak" dedi.

Başkan Tugay, İEKKK'nin 131'inci toplantısına ev sahipliği yaptı. Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya ekim ayında İEKKK Başkanı seçilen Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer ve kentteki iş dünyasının temsilcileri katıldı. Toplantıda İzmir Vakfı Genel Müdürü Deniz Karaca, "İzmir Kent Kimliği" ve Arkas Kültür ve Sanat Direktörü Müjde Unustası "Arkas Sanat Merkezleri" başlıklı sunum yaptı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Tugay, düzenledikleri Körfez Çalıştayı'na ilişkin kurul üyelerine bilgi verdi. Çalıştaydan çok güzel çıktılar elde ettiklerini aktaran Başkan Tugay, 4'üncü faz ve yağmur suyu ayrıştırma çalışmalarının hızla ilerlediğini, dip taraması için ihale yaptıklarını, ikinci ihaleyi aralıkta yapacaklarını söyledi. Dip tarama çalışmalarının Körfez'deki sirkülasyonu artıracağını belirten Başkan Tugay, "Arıtma kapasitesinin artması ve dip tarama çalışmaları sayesinde önümüzdeki yıl daha temiz bir Körfez'i göreceğimizi düşünüyoruz. Alg patlamasıyla ilgili de önden müdahaleyi hangi yöntemlerle yapabileceğimize dair artık elimizde bilgi var. Bu sene yaşadığımız o korkunç durumu önümüzdeki yıl yaşamayacağımızı düşünüyoruz. Çok dikkatli olacağımız bir konu" diye konuştu.

"Planlı adımlar atıyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin planlı adımlarla her geçen gün güçlendiğinin altını çizen Başkan Tugay, "Kentsel dönüşüm konusunda çalışıyoruz. İstanbul'la bir iş birliğimiz olacak. Halihazırda bazı yerlerde sosyal, toplu konutlar yapmak için yerler belirledik. Artırabildiğimiz kadar artıracağız. Trafikle, ulaşımla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. 2074 vizyon çalışmamız devam ediyor" dedi.

İzmir'in en önemli problemleri arasında yer alan Basmane Çukuru'na ilişkin de konuşan Başkan Tugay, TMSF ile anlaşıldığını belirterek, "Koruma Kurulu yeni plan notlarını onayladı. Projeyi herkesin merak ettiğini tahmin ediyorum ama öyle çok yüksek ve çirkin bir bina değil. Nitelikli bir proje hazırlandı. Konak'ta yıkılan eski belediye binası ile ilgili uygulama projesinin ön hazırlık çalışması bitmek üzere. Takvimimiz beklediğimiz gibi işlerse aralık sonuna doğru protokolümüzü imzalayacağız. İhaleye çıkılacak. İkisi de yapılacak. İzmir'in kronik sorunlarından biriydi, çözülmüş olacak" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi'nin hissedar olduğu Hilton Oteli'nin akıbetine ilişkin soru alan Başkan Tugay, "Oteli yıkıp yeniden yapmayla ilgili birilerinin düşüncesi var. Ama daha henüz kesinleşmedi. Sadece hisseler bir elde toplanmaya çalışılıyor. Belki belediyenin hissesini de satabiliriz" yanıtını verdi.

Uluslararası Bahçe Bitkileri EXPO'su (Botanik EXPO) için gelen soruyu da yanıtlayan Başkan Tugay, "Botanik EXPO için bir önerimiz oldu. Olumlu gidiyor. Kesin karar verilmedi. 2027 içinde yapılacak diye taahhüdümüz var. Yer konusunu netleştiremedik. EXPO Yönetim Kurulu İzmir'e gelecek, değerlendirme yapılacak"dedi.

"Hayatı İzmirli gibi yaşa"

İzmir Vakfı Genel Müdürü Deniz Karaca, "İzmir Kent Kimliği" başlıklı sunumunda kentin tarihi, kültürel, ticari değerlerine dikkati çekti. Şehrin algısının güçlenmesi başlığı altında yaşanabilirlik, iş ve yatırım, eğitim, sağlık, kültür ve miras, sürdürebilirlik ve ulaşım, markalaşma, yönetişim kavramlarının ele alındığı sunumda İzmir için yapılması gerekenler sıralandı. Başka şehirlere ilham kaynağı olan İzmir'in iyi yaşam merkezi haline dönüşmesinin hedeflendiği aktarıldı. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2074 vizyonuna ayrı bir parantez açılırken İyi Yaşam Tasarım Çalıştay'ı yapılmasının da planlandığı belirtildi. Sunum "Hayatı İzmirli Gibi Yaşa" sloganıyla sonlandırıldı.

İzmir'in sanat rotası oluşturuluyor

Arkas Kültür ve Sanat Direktörü Müjde Unustası, "Arkas Sanat Merkezleri" başlıklı sunumunda ev sahipliği yapılan eserlerin titizlikle korunduğunu ifade eti. Arkas Holding'in sosyal sorumluluk projelerine değinen Unustası, ayrıca merkezlerle birlikte İzmir'de bir sanat rotası oluşturulabileceğini aktardı.

Çalışma Grubu üyeleri seçildi

Toplantıda İEKKK Çalışma Grubu üyeleri de oy birliğiyle kabul edildi. Kurul; İZPA Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, EGİAD ve İEKKK Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan, İzmir Vakfı Genel Müdürü Deniz Karaca, İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Erçin Güdücü, ESBAŞ CEO'su Dr. Faruk Güler, EGİKAD Yönetim Kurulu Üyesi Ferrah Saraçoğlu, Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri İbrahim Cumhur İşbırakmaz, İZKA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz, Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer, EGİAD Genel Sekreteri Dr. Murat Çelik, EBSO Genel Sekreteri Mustafa Kalyoncu, İZTO Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Tanyeri, BASİFED Genel Sekreteri Münir Sirhan Özen, ESİAD Genel Sekreteri Özlen Kavalalı, İZSİAD Genel Sekreteri Prof. Dr. Sabri Erdem, İESOB Genel Sekreteri Serkan Ceylan, İZİKAD Genel Sekreteri Sima Ulaş'tan oluştu.