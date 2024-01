İzmir\'de Sivil Toplum Kuruluşlarından Tunç Soyer\'e Destek Çağrısı

İzmir'de bazı sivil toplum kuruluşları İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, yerel seçimlerde yeniden aday gösterilmesi çağrısı yaptı. Egemenlik Binası önünde destek veren sivil kuruluşlar adına konuşan Sevinç Yıldız Güzlük, "Tunç Soyer'in adaylığını destekliyoruz" dedi.

Kentte bulunan birçok sivil toplum kuruluşu ve bileşenleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yeniden aday gösterilmesi için Konak'taki Egemenlik Binası önünde basın açıklaması yaptı.

Sivil toplum örgütleri adına konuşan Sevinç Yıldız Güzlük, yerel seçimler yaklaştıkça yerel yönetimlere aday olacak isimler üzerindeki tartışmaların da kamuoyunda yer aldığını belirtti.

"BU KENTİN HALKINA BİR HAKARET OLARAK GÖRÜYORUZ"

Sevinç Yıldız Güzlük şunları söyledi:

"Şu ana kadar İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıklayan kişilerin yanı sıra bu konuda herhangi bir başvurusu olmayan insanların da isimleri kamuoyuna servis edilerek tartışılmaya çalışılmaktadır. Sivil toplum yöneticileri olarak bu süreçte Türkiye'nin faklı kentlerinden İzmir'e gönderilmeye çalışılan ithal adayları, bu kentin halkına bir hakaret olarak görüyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için başvurusu bulunmayan, kamuoyuna sonradan el altından atılan isimlerle yaratılmaya çalışılan algının yine İzmir gibi bir kente yakışmadığını düşünüyoruz."

"BAŞKAN SOYER'İN KURBAN EDİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in görevini pandemi, deprem, sel gibi afetlere karşı başarıyla yürüttüğünü ifade eden Güzlük, "Tunç Başkan görev süresi boyunca yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen kentteki her kesime dokunmayı başardı. Tunç Soyer'in parti içi kurultay hesaplaşmasına kurban edilmeye çalışıldığını ibretle izliyoruz. ve buna izin vermeyeceğimizi buradan ilan ediyoruz. 8 bin 500 yıllık bir tarihe sahip, binlerce yıl birçok bölgeden göç almış ancak buna rağmen her renkten, her sesten insanın barış içinde bir arada yaşamayı başardığı bu kadim kentte, belediye başkanlığı döneminde tüm kesimlere dokunmayı başaran Tunç Soyer'in adaylığını desteklediğimizi kamuoyuna duyuruyoruz. İzmir sahipsiz değildir" diye konuştu.

Soyer'e destek veren kuruluşlar ise şöyle:

Ege Manisalılar Federasyonu, Konyalılar Dernekler Birliği Federasyonu, Ege Sivas Dernekler Federasyonu, Ege Konfederasyonu, Ege Roman Dernekleri Federasyonu, Ege Bölgesi Niğdeli Dernekler Federasyonu, Tüm Engelliler Federasyonu, Vartolular Federasyonu, Dokuz Eylül Dernekler Federasyonu, Batı Anadolu Kuyumcular ve Mücevherciler Federasyonu, Ege Güçbirliği Konfederasyonu, Ege Bölgesi Diyarbakır Dernekler Federasyonu, Dede Korkut Yörük Türkmen Federasyonu, İş Dünyası Kalkınma ve Geliştirme Federasyonu, İzmir Şanlıurfa Federasyonu, Tahtacılar Kültür Dernekleri Federasyonu, Ege Bölgesi Kars Ardahan Iğdır Dernekleri Federasyonu, Küçük Menderes Havzası Yörük Türkmen Federasyonu, Ege Bölgesi Malatya Dernekler Federasyonu, Ege Van Federasyonu, Ağrı Dernekleri Federasyonu, Ege Ağrı Kültür Federasyonu, Ortadoğu İnsan Hakları Federasyonu, Ege Engelliler Federasyonu, Muş İşadamları Federasyonu, Siirtliler Derneği, İzmir Malatyalılar Kültür Derneği, İzmir Pazarcılar Odası, Mardin Kültür Tanıtım Derneği, Mardin Alıçlı Köyü Derneği, Ege Patnoslular Derneği, Malatyalılar Derneği, Hakkarililer Kültür Sanat Eğitim Yardımlaşma Derneği, Van İşadamları Derneği, Ege Bölgesi Bitlis Yöresi Derneği, Erzurum Çevre Köyleri Demokrat Dernekler Federasyonu, Ege Bölgesi Sivaslılar Derneği, İzmir Ceylanpınarlılar Derneği, Söke Sivaslılar Derneği, İzmir Samsunlular Derneği, Karşıyaka Mardinliler Derneği