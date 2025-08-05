Kaçkarların çobanıydı, şimdi ülkenin turizm elçisi oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kaçkarların çobanıydı, şimdi ülkenin turizm elçisi oldu

Kaçkarların çobanıydı, şimdi ülkenin turizm elçisi oldu
05.08.2025 14:25  Güncelleme: 14:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de Kaçkar Dağlarında 25 yıl çobanlık yaptıktan sonra aldığı akademik eğitiminin ardından öğretim görevlisi olan Hikmet Haberal, Karadeniz Bölgesini'nin turizm potansiyelinin arttırılması için çabalıyor.

Rize'de Kaçkar Dağlarında 25 yıl çobanlık yaptıktan sonra aldığı akademik eğitiminin ardından öğretim görevlisi olan Hikmet Haberal, Karadeniz Bölgesini'nin turizm potansiyelinin arttırılması için çabalıyor.

Rize'nin Pazar ilçesinde 50 yıldır hayvancılıkla uğraşan ailede dünyaya gelen Kastamonu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, Kaçkar Dağlarında 25 yıl çobanlık yaptıktan sonra akademik eğitimini tamamladı. Kastamonu Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yapan Haberal, Karadeniz'deki yayla kültürü ve yayla turizminin gelişmesi için çalışma yürütüyor. Trabzon, Gümüşhane, Rize, Artvin gibi illerin tabiat turizmi master planını çıkartan Haberal, Kastamonu Üniversitesinde göreve başladıktan sonra, 176 faaliyette bulunarak turizm potansiyelini çıkartmaya çalıştıklarını dile getirdi. Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz bölgelerini kapsayan Paflagonya Rotası üzerinde çalışma yürüttüklerini dile getiren Haberal, yaptıkları alışmanın tamamlanmasıyla Lidya ve Frigya rotasına alternatif turizm rotası oluşacağını dile getirdi.

"Kaçkarların Çobanı, insanların bana takmış olduğu bir lakaptır"

25 yıl dağlarda yaylacılık ve hayvancılık yaptığını söyleyen Haberal, "Lakabım Kaçkarların çobanıdır. Kaçkarlarda adım atmadığım, basmadığım yer yoktur. Biz de dağ keçileri gibi dağları gezdik, o dağların envanterini çıkardık, kitaplarını yazdık ve o dağlarda alan kılavuzluğu yaptım, kendilerine rehberlik ettim. Buzul göllerinin etrafında Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen, yurtdışından gelen insanların bana takmış olduğu bir lakaptır. Bana bu ismi adlandırdılar. 'Tam bir çoban gibisin' dediler. Bulunduğum bölgede Kaçkarlardı, lakabım da Kaçkarların çobanı olarak kaldı. O gün bugündür ben, bana atfettikleri bu isimle gurur duyuyorum. Çünkü ata mesleğimiz bizlerin çobanlıktır. Biz böyle gördük, gelecek nesillere de böyle bırakacağız. Türkiye'nin dört bir köşesi bizimdir, gitmediğimiz, ayak basmadığımız yer bizim değildir. Kastamonu'da 4 yılımı tamamladım" dedi.

"Tarım ve Orman Bakanlığının Tabiat Turizmi Master Planı hazırladım"

Gazi Üniversitesi'nde yüksek lisansını "Yaylacılık Kültürü ve Yayla Turizmi" üzerine tez hazırlayarak yaptığını söyleyen Haberal, "Trabzon'dan başlayıp Artvin'e kadar 'Yayla Kültürü ve Yayla Turizm' isimli ilk kitabımı çıkarttım. Ardından Cumhurbaşkanlığının 81 ilde başlatmış olduğu seferberlikle Tarım ve Orman Bakanlığının Tabiat Turizmi Master Planı hazırladım. Gümüşhane'den başladık, Artvin ve Trabzon illerine master planı hazırladık. Kastamonu Üniversitesi Ormancılık ve Tabiat Turizmi alanda 2018 yılında ihtisaslaşan bir üniversite olması vesilesiyle beni talep ettiler. Ben de 9 Ağustos 2021'de Kastamonu Üniversitesine atandım. Pandeminin son zamanlarıydı. Sokaklarda kimse yoktu, ben ne yapayım derken rektörüm ve dekanımla görüşerek araziye çıktım. Saha çalışmalarına başladım. Öncelikle şehri tanıdım. İlçe ilçe dolaştım. İlk olarak Araç'ta tematik yayla yürüyüş rotaları oluşturduk. Araç Belediyesi ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ile birlikte yaptık. Araç'ta yayla potansiyelini gördüm ve Araç Yayla Kış Festivalinin startını verdik. İlkini 2020 yılında yaptık. Bu yıl 4.'üncüsünü gerçekleştirdik. Ağlı Kızak Yarışları yıllarca yapılmıyordu. Ağlı Kızak Yarışlarını, Kastamonu Üniversitemizin ve Ağlı Belediyemizin destekleriyle tekrardan hayata geçirdik. İhtisas projeleri adı altında macera turizmi ve rotalama çalışmaları yaptık. İlk kez 2022 yılında Sakarya Dağcılık Kulübüyle birlikte Araç yaylalarından başlayıp il merkezi, Daday, Azdavay, Pınarbaşı, Şenpazar hatta Ilgarini Mağarasına kadar rota belirledik ve bu rotalar doğrultusunda bu yılın Mayıs ayında Paflagonya rotası adı altında rota yaptık. Tosya'da Doğa Sporları Festivalini gerçekleştirdik, Devrekani'de Gençlik Şöleni yaptık. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde Ilgaz Dağı Büyük Hacet Tepesine tırmanış yapıyoruz ve bunu geleneksel hale getirdik. Bu çalışmaların yanı sıra öğrencilerle TÜBİTAK 2209 hem de iktisat projelerimizi yapmaya devam ediyoruz. 12 ay, 4 mevsim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Teorikte öğrencilere anlattığımız derslerimizi, uygulamalı olarak öğrencilerimizi sahaya çıkarıyoruz. Bu kapsamda her ay bir ilçede Tabiat Kampı Projesini başlattık. Her ay bir ilçeye kamplı etkinlikler yapıyoruz. Öğrencilerimizle 3 günlük Doğada Yaşam Becerileri adı altında kamplı faaliyet yapıyoruz. Bunu da geleneksel hale getirdik. Bütün ilçeleri tamamlayamadık. Ömrümüz henüz yeter mi bilmiyorum. Şu ana kadar 7 ilçeyi gezdik. Ziyaretlerimizde ilçelerimizin tarihini, kültürünü, doğal güzelliklerini, kaynak değerlerini, tarihi miraslarını ve gastronomik değerlerini, aromatik bitkilerini, yaban hayatını anlatmaya çalışıyoruz. Uygulamalı ders gezileri yapıyoruz. Özellikle Ilgaz Dağı ile Küre Dağlarını geziyoruz. Cide'de sosyal sorumluluk projesi adı altında sahil temizliği ve lavanta dikimi yaptık. Öğrencilerimiz ilk üniversitemize geldiklerinde de kampus temizliği yapıyoruz" diye konuştu.

"Paflagonya rotasını, Lidya ve Frigya yoluna alternatif bir turizm rotası haline getiriyoruz"

Şu anda Paflagonya Rotası üzerinde bilimsel çalışma yürüttüklerini söyleyen Haberal, "Bartın'dan başlayıp Sinop'a kadar olan bölgeyi tamamladık. Bunun makalesi yazım aşamasında. Amacımız Samsun'dan, Amasya'ya kadar Lidya ve Frigya yoluna alternatif bir turizm rotası haline getirip Türkiye'deki turizm ve dünya genelindeki doğa severlere, tabiat yürüyüşçülerine bunları kazandırmak istiyoruz. Zonguldak, Bartın, Karabük, Sinop, Çankırı ve Kastamonu Paflagonya rotası ve burada inanılmaz Jeopark alanları var. Bunları ben tespit ettim ve ilgili kurumlara dosyamı sundum. Özellikle en çok yapmış olduğumuz çalışmalar Valilikler ile Kültür ve Turizm Müdürlüklerini ilgilendiriyor. Bu çıkardığımız envanterleri onlara teslim ediyorum. Gerisi tabii ki onlara kalmış. Ben, var olup da ortaya çıkarılmayan birçok antik kenti, kanyonu keşfettik ve kayıt altın aldık. Ben arkeolog değilim ya da botanikçi değilim ama nerede hangi böcek ne zaman çıkar, çiçek ne zaman açar, ne zaman solar, 4 mevsim açan çiçekleri bilirim. Nerede antik kent var, nerede kaya mezarları var bulurum ama ben, bunları bulup ilgili kurumlara teslim ediyorum. Benim en çok ihtiyacım olan bir botanikçi, bir arkeolog, sanat tarihçisi yanımda olsun bu coğrafyadaki bütün envanteri ülkenin hizmetine sunayım, Kastamonu'nun hizmetine sunayım" şeklinde konuştu.

"Ilgaz Dağını 4 mevsim turizm yapılabilir hale getirmek istiyoruz"

Kastamonu'nun önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu dile getiren Haberal, "Biz, bölgeyi turizme kazandırırken koruyup, kollayıp, sürdürülebilirliğini sağlamak ve gelecek nesillere bırakmak istiyoruz. Allah vergisi olan bu tabiat harikası coğrafyamızdan faydalanacağız ama bizden sonraki nesillere de bırakacağız. Rektörümüzün bize vermiş olduğu direktifler doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kastamonu, Ilgaz Dağı ile Küre Dağları Milli Parkı ile tarihi İstiklal Yolu Milli Parkına sahip. Üç milli parkı bulunan ender bir ilimiz. İstiklal Yolu Milli Parkı, tarihe tanıklık etmiş, Balkan, Kurtuluş ve Çanakkale savaşlarından toprakları hiç işgal görmemiş olmasına rağmen şehit vermiş bir coğrafyadayız. Ülkenin bugünkü durumuna çok büyük katkısı olan bir ildeyiz. Bu var olan değerleri ülkenin turizmine, ülkenin buradaki kaynak değerlerini, yani var olup insanların bilmediği değerleri turizme kazandırmak, Ilgaz Dağını 4 mevsim turizm yapılabilir hale getirmek istiyoruz. Özellikle Doğu Karadeniz'de 3 bin 300 rakımdaki yaylalara günde 200-300 tane minibüslerle insanlar taşınıyor. Ancak yaz sezonunda dahi Ilgaz Dağına bakınca hiç bir tane tur çıkmıyor. Amacımız Ilgaz Dağını 4 mevsim turizm yapılabilir hale getirmek" ifadelerini konuştu.

"Yazdığım 3 kitabım, ders kitabı olarak kullanılıyor"

Şu ana kadar 7 kitap yazdığını ve bunların 3 tanesinin ders kitabı olarak kullanıldığını belirten Haberal, "Benim, yazmış olduğum 7 tane kitabım var. Bunun 3 tanesi akademik anlamda ders kitabı olarak kullanılıyor. Tabiat Turizmi kitabım zaten üniversitelerde okutuluyor. Eko turizm, kırsal turizm, yayla turizme, doğa turizmi adlı bir kitabım daha var bu da 4 bölümden oluşuyor. Bu da üniversitelerde okutuluyor. Özellikle Doğu Karadeniz Bölgesinde tur planlamaları yaptım, Batı Karadeniz Bölgesinde tematik yürüyüşler, macera rotaları, kültür rotaları, tarih rotaları yaptım. Bu kapsamda tabiat turizmi alanında çalışmalarımıza halen devam etmekteyiz. Her daim çalışmalarımızda bizlere desteklerini esirgemeyen Kastamonu Üniversitemiz ile Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal'a, Valiliğimize, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne, İlçe Kaymakamlıklarımıza, İlçe Belediyelerimize, KUZKA'ya, ismini sayamadığım tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

kastamonu, Kültür, Tarım, Yerel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kaçkarların çobanıydı, şimdi ülkenin turizm elçisi oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Bu gol futbolun beşiğinde gündem Fenerbahçe’nin eski yıldızının içler acısı hali Bu gol futbolun beşiğinde gündem! Fenerbahçe'nin eski yıldızının içler acısı hali
Ömer Ziya Belviranlı hayatını kaybetti Ömer Ziya Belviranlı hayatını kaybetti
İnsanlığı utandıracak görüntüler Gazzeli Meryem yavaş yavaş ölüyor İnsanlığı utandıracak görüntüler! Gazzeli Meryem yavaş yavaş ölüyor
Tepkilere daha fazla dayanamadı Fenerbahçe’ye transfer olmak üzere olan Kerem’den bomba hamle Tepkilere daha fazla dayanamadı! Fenerbahçe'ye transfer olmak üzere olan Kerem'den bomba hamle
Kars’ta eşeği arabaya bağlayıp, zorla sürükleyerek götürdüler Kars'ta eşeği arabaya bağlayıp, zorla sürükleyerek götürdüler
Durakta bekleyen adamın infaz edildiği anlar ortaya çıktı Durakta bekleyen adamın infaz edildiği anlar ortaya çıktı
Portekiz’den iki uçak geliyor Fenerbahçe’den bir sürpriz daha Portekiz'den iki uçak geliyor! Fenerbahçe'den bir sürpriz daha
Henüz 10 yaşındaki Burçak Asel, güreşte rakip tanımıyor Henüz 10 yaşındaki Burçak Asel, güreşte rakip tanımıyor
Mut Belediyesi’nden tepki çeken karar Engelliler derneği binasına tahliye emri Mut Belediyesi'nden tepki çeken karar! Engelliler derneği binasına tahliye emri
Temmuzda cebimizi en çok yakan doğal gaz oldu Temmuzda cebimizi en çok yakan doğal gaz oldu

13:24
Netanyahu, Genelkurmay Başkanını açık açık tehdit etti: İşgal etmeyeceksen istifa et
Netanyahu, Genelkurmay Başkanını açık açık tehdit etti: İşgal etmeyeceksen istifa et
12:43
Ayasofya Camii’ni ateşe verip yakmaya çalıştı O anlar saniye saniye kamerada
Ayasofya Camii'ni ateşe verip yakmaya çalıştı! O anlar saniye saniye kamerada
11:42
’’Terörsüz Türkiye’’ komisyonunun ilk toplantısı başladı
''Terörsüz Türkiye'' komisyonunun ilk toplantısı başladı
11:25
Bir gecede cahil kalan şehzadeye tepkiler çığ gibi: Koca padişahı mezarında ters döndürdün
Bir gecede cahil kalan şehzadeye tepkiler çığ gibi: Koca padişahı mezarında ters döndürdün
11:10
Tüm şehirlere kuruluyor Vatandaş ücretsiz kullanacak
Tüm şehirlere kuruluyor! Vatandaş ücretsiz kullanacak
18:40
Galatasaray’la anlaştı denilmişti, Enzo Millot’un yeni takımı şaşırttı
Galatasaray'la anlaştı denilmişti, Enzo Millot'un yeni takımı şaşırttı
18:30
Şenol Güneş’in yeni adresi belli oluyor Beşiktaş detayı dikkat çekti
Şenol Güneş'in yeni adresi belli oluyor! Beşiktaş detayı dikkat çekti
18:19
Halk plajında şezlong kavgası: Zabıta ile para toplayanlar arasında arbede
Halk plajında şezlong kavgası: Zabıta ile para toplayanlar arasında arbede
18:14
Arda Güler, Brahim Diaz’ı Fenerbahçe’ye ikna ediyor
Arda Güler, Brahim Diaz'ı Fenerbahçe'ye ikna ediyor
18:00
Eşini ve oğlunu boğarak öldürüp intihara kalkıştı
Eşini ve oğlunu boğarak öldürüp intihara kalkıştı
17:46
Bursa’daki sanayi şirketi iflasın eşiğinde Üç aylık geçici mühlet kararı verildi
Bursa'daki sanayi şirketi iflasın eşiğinde! Üç aylık geçici mühlet kararı verildi
17:38
Galatasaray’a transfer olan Arda Yılmaz, yaptığı açıklamayla Sarı-kırmızılı taraftarı çıldırttı
Galatasaray'a transfer olan Arda Yılmaz, yaptığı açıklamayla Sarı-kırmızılı taraftarı çıldırttı
17:37
Halk plajında belediye eliyle vatandaşa zulüm Görevlinin pişkin tavırları pes dedirtti
Halk plajında belediye eliyle vatandaşa zulüm! Görevlinin pişkin tavırları pes dedirtti
17:29
Damadın menemen şovu: Yumurtayı arkadaşının kafasında kırdı
Damadın menemen şovu: Yumurtayı arkadaşının kafasında kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2025 14:29:17. #7.13#
SON DAKİKA: Kaçkarların çobanıydı, şimdi ülkenin turizm elçisi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.