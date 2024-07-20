Karabük\'ün Yenice İlçesinde Köylüler İl Genel Meclis Üyesine Karşı Eylem Yaptı

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TUNAKAN YILDIRIM

(KARABÜK) - Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Kayadibi köylüleri ilçenin İl Genel Meclis Üyesi Recep Tetik tarafından köylerine çivi dahi çaktırılmadığını iddia etti. Aynı zamanda alanda kereste fabrikası bulunan Tetik'in kendi çıkarları için alan açmaya çalıştığını belirten köylüler bir araya gelerek yaptıkları açıklamada 'Biz de AKP'ye oy verdik hani Cumhurbaşkanı nerede' diye tepki gösterdi.İddialara yanıt veren Recep Tetik ise köye 5 yıldır hizmet getirdiklerini belirterek köy halkının iddialarının asılsız olduğunu söyledi.

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Kayadibi köylüleri AKP Karabük İl Genel Meclis Üyesi Recep Tetik'e karşı eylem yaptı. Köylüler, Tetik'in 4 yıldır kendi çıkarları için çalıştığını, fabrika kurmak için köy halkı tarafından Gençlik Spor Bakanlığı'na devredilen top sahasını kullanmak istediğini, kendi fabrikası haricinde faaliyet gösteren iki kereste fabrikasının kapatılması için köylüden destek istediğini, köy mezarlığına giden yolun kapatılmasını istediğini kapatılmadığı takdirde üst makamlardan işini halledeceğini, köy için kaymakamlık tarafından verilen kanalizasyon borularını fabrikasına istediğini iddia etti.

İsteklerinin yerine gelmediği için AKP İl Genel Meclis Üyesi Recep Tetik'in 'bu köye çivi dahi çaktırmam' diyerek kendilerini tehdit ettiğini öne süren köy halkı, muhtar Sebahattin Karakaya'ya da Tetik tarafından küfür ve tehditler savrulduğunu ve evinde saldırıya uğradığını iddia etti. Köy meydanında toplanan yaklaşık 70 kişi ellerinde 'Hak, hukuk, adalet, köylü muhtar el ele, mafya il genel meclis üyesi istemiyoruz, köyün imara açılmasına karşıyız' yazılı pankartlarla eylem yaptı. Öte yandan köy halkı, muhtarın su sayaçlarını kontrol ettiği sırada mezarlık yolunun kapatıldığını görmesi bu durumu emniyet güçlerine haber vererek yolu tekrar açtırmasına tepki göstermesi üzerine Recep Tetik ve oğularının muhtara küfrederek ve evini bastığını belirtti. Recep Tetik ve muhtar arasında yaşanan kavga anı güvenlik kameralarına yansıdı.

"Köyümüzde mafya İl Genel Meclis üyesi istemiyoruz"

Köy halkı adına açıklamayı okuyan Cavit Karakaya şunları söyledi:

"Olaylar AKP İl Genel Üyesi Recep Tetik'in Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı futbol sahamıza talip olması ile başladı. Bu köylümüzün ve muhtarımızın girişi ile engellenmiştir. Köyümüzde aktif olarak faaliyet gösteren iki kereste fabrikasının kapatılması için muhtarımıza ve köylümüze baskı yapılmıştır. Köyümüzden tarım arazisi almış ve bu araziden kamu yolu geçmektedir. Bu yol mezarlıklara ve diğer orman sahalarına geçiş sağlamaktadır. Bu yolun kendisine devredilmesini muhtarlıktan talep etti ve devrine izin verilmedi. 40 yıllık mezarlığımızın kaldırılması için girişimlerde bulunmuştur. Köyümüze kaymakamlık tarafından verilen kanalizasyon borularını kendi fabrikasında kullanmak için talep etti ve bu talep de reddedildi. Kapatılan mezarlık yolu muhtar tarafından kolluk kuvvetleri ile açtırıldı diye AKP İl Genel Meclis Üyesi Recep Tetik çocukları ile birlikte muhtarın evine giderek muhtar ve eşini darp etti. Recep Tetik köyümüzdeki kamu alanlarını kendi rantı için talep etmektedir. Buna çıktığımız için köye çivi dahi çaktırmayacağını dile getirdi. 5 senedir hizmet alamıyoruz. Biz burada mafya il genel meclis üyesi istemiyoruz."

"Bu olayı durduracak güçleri yok muydu?"

Köy halkından Elvan Çaylı ise açıklamalarında şunları söyledi:

"Recep Tetik ile muhtarımız arasında yaşanan kavganın ardından muhtarımız göz altında iken Tetik 40'a yakın kişi ile toplanıp 'köy muhtarının evini basmaya, yakmaya, kundaklamaya gidiyoruz, kana kan alacağız sözleri ile karakolun önünden ayrılıp muhtarın evine gitmesi evde o sırada hiçbir erkek olmaması, biri hamile olmak üzere iki kadın, 2 ve 15 yaşları arasında 9 çocuğun bulunmasına rağmen evin etrafında boş bir an kovaladı. O esnada emniyet güçleri tarafından muhtarın evinin korunduğunu gördükleri için bu girişimde bulunamadılar. Bu olayı ilgili Karabük Milletvekilleri, AKP yetkilileri sessizlikle karşıladı. Durduracak güçleri yok muydu?"

"Çamur at izi kalsın diye uğraşılıyor"

AKP İl Genel Meclis Üyesi ve iş insanı Recep Tetik'e köy halkının iddiaları üzerine şunları söyledi:

"Bizim fabrika parselimiz arasından geçerek mezarlığa giden bir kamu yolu var. Yolu kapattığımıza dair 112'ye ihbarda bulunuldu ve jandarma geldi. Tutanaklarda yolun açık olduğu beyan edildi. Bu olay 2021 yılında da bölge idare mahkemesine intikal etti ve mahkeme haklılığımızı ortaya koydu. Köy halkının mezarlık yolunu kapatma gibi bir durum söz konusu değil. Biz ticari ve siyasi yanımızla topluma hizmet etmek için uğraşıyoruz. 2020 yılından beri muhtar bize karşı husumet içerisinde. Çamur at izi kalsın diye uğraşılıyor."

Köy halkının 5 köyün ortak alanı olan futbol sahasını Recep Tetik'in kendi arazisine katmaya çalıştığı ile ilgili iddialara yanıt veren Tetik, "Gençlik Spor İl Müdürlüğü'neden böyle bir talebim var mı yok mu araştırılsın. Böyle bir şey varsa gerekli cezayı çekmeye hazırım" dedi.

"Filyos Entegre küçük işletmeleri için Kayadibi'nden imar geçmesi gerekiyor"

Köyde yapılan imar çalışmaları hakkında konuşan Tetik şu ifadeleri kullandı:

" Türkiye'de 100 bin ölçekli imar geçmemiş tek il olarak tahmin ediyorum Karabük var. Bunun için doğal gaz çalışmaları ile ilgili Safranbolu Yazıköy'de bir imar çalışması başlatılmıştı. Filyos'a en yakın ilçe Yenice ve ilçenin de en yakın köyü Kayadibi. Filyos Entegre yaklaşık 800 dönümlük bir alana ihtiyaç duyuyor küçük işletmeler için ve bunun içinde imar geçmesi gerekiyor buradan. Bu konuyu farklı yere çekiyorlarsa ona bir şey diyemem ama devlet yaptığından emin. 2019'da seçildiğimde iller bankasından bin 500 metrekare hibe alındı ve buraya parke yapıldı. Karayolları bölge müdürlüğümüzle irtibata geçerek 3 köyün ortak yoluna okul servisleri zarar görmesin diye cep yapıldı. Köye iki noktadan gelen memba suyu var. Kanalizasyon çalışmaları komple yenilendi. Kayadibi - Yamaç grup yolu 8.5 kilometre sıcak asfalt yapıldı. Muhtarın kendi evinin önüne kadar sıcak asfalt yapıldı. Neyin hesabı yapılıyor anlaşılmış değil. İddianın da bir samimiyeti olur."

Muhtarla yaşadıkları kavga ile ilgili de konuşan Recep Tetik, "Muhtarın evinin orada yer alan araç bindirme rampasını ve keresteleri fotoğraflarken muhtar geldi. Napıyorsun burada dedi? 'Hep sen beni mi şikayet edeceksin biraz da ben seni şikayet edeyim. Senin bu yaptığın tahribattır ve ben de seni şikayet edeceğim.' O arada benim büyük oğlum geldi. 'Biz gidelim' dedi. O sırada muhtar eline sopayı aldı ve ilk bana vurmaya çalışırken kendimi kurtardım ama yanında bulunan azaları beni tuttu. Benden kurtulduğunda oğluma vurdu ve oğlumun kafasında kalıcı bir hasar bıraktı. Daha sonra kardeşleri, yeğenleri geldi. Yaklaşık 25 kişi oldular. Saldırı sonucu konu mahkemeye taşındı. Artık yargı karar verecek" dedi.

Öte yandan muhtar ile il genel meclis üyesi arasında yaşanan kavganın savcılık sürecinde olduğu ve muhtarın valilik onaylı koruma kararının olduğu edinilen bilgiler arasında.