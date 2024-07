Kayseri protokolünden \'15 Temmuz\' mesajı

Yerel

Kayseri protokolü; 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Gökmen Çiçek: "Milletçe bu destansı direnişin gurur ve onurunu hep birlikte yaşıyoruz"

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 15 Temmuz'un vatanımızın bölünmez bütünlüğünün, milletimizin azim ve kararlılığının, milli birlik ve beraberliğinin bütün dünyaya bir kez daha gösterildiği bir tarih olduğunu söyleyen Vali Çiçek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milletçe bu destansı direnişin gurur ve onurunu hep birlikte yaşıyoruz. Demokrasinin bir kez daha galip geldiği bu mücadelede asil milletimiz; tankın, topun, tüfeğin, uçağın, helikopterin karşısına sadece imanıyla, inancıyla ve yüreğiyle dikilmiş, tıpkı Çanakkale Savaşında olduğu gibi, 15 Temmuz hain darbe girişiminde de bir kahramanlık destanı yazmıştır. Tankların, topların önüne kendini atarak, ülkemiz için şehit olan ve gazi olan kahraman vatandaşlarımızı anmak, onların aziz hatıralarını ilelebet yaşatmak, gelecek nesillere de bu destanı aktarmak ve 15 Temmuz ruhunun, Türkiye'nin demokratik kültürüne ve geleceğine işlenmesi asli görevimizdir. Bu ülkenin, bu milletin tarihinde Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşı, Dumlupınar Zaferi neyse 15 Temmuz'da aynıdır diyerek bu yapılan hain girişimi asla unutmayacak, ilk günkü kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımıza ve demokrasimize karşı yapılan hain kalkışmaya direnen, bu uğurda canlarını feda ederek Türkiye'nin kaderini değiştiren 15 Temmuz şehitlerimizi ve tüm şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor bütün şehit ve gazilerimizin ailelerine sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum."

Şaban Çopuroğlu: "Milletimizin cesareti ve inancı tüm dünyaya örnek oldu"

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu 15 Temmuz Darbe Girişimi ile ilgili bir mesaj yayımladı. Çopuroğlu açıklamasında, 15 Temmuz'un Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu ve milletin birlik ve beraberlik içinde darbecilere karşı dik duruş sergilediğini belirterek, "O gece, milletimizin cesareti ve inancı, demokrasi ve özgürlüklerine olan bağlılığı tüm dünyaya örnek olmuştur. Milletimiz, vatanı ve demokrasiyi koruma konusundaki kararlılığını her zaman göstermiştir" dedi.

Çopuroğlu ayrıca 15 Temmuz şehitlerini ve gazilerini minnetle anarak, onların fedakarlıklarının unutulmayacağını ve Türkiye'nin bu zorlu süreci birlik içinde atlattığını vurguladı. Türkiye'nin demokratik kazanımlarının korunması için milletvekili olarak üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğini ifade etti.

Başkan Büyükkılıç: "15 Temmuz, darbecilerin karanlığından demokrasimizin aydınlığına çıktığımız gündür"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Büyükkılıç mesajında, demokrasiye yönelik 15 Temmuz 2016 tarihinde darbecilerin haince girişimlerinin, Aziz Türk Milleti ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekilerin azim ve kararlılığı ile akamete uğradığını ifade ederek, "15 Temmuz, darbecilerin karanlığından demokrasimizin aydınlığına çıktığımız gündür" dedi.

Türkiye'nin büyük bir tehlikeyi atlatarak, vatandaşların, demokrasisine, ülkesine ve liderine sahip çıktığını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Güzel Türkiye'miz, o gece tarihinde görülmemiş bir ihanete ve saldırıya uğramış, kendi topu, tüfeği, uçağı, bir grup hain tarafından kendisine doğrultulmuş vaziyette mücadelesini vatandaşları tarafından yapmıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile topyekün sokaklara, meydanlara çıkan vatandaşlar, canını ortaya koyarak demokrasisine, egemenliğine ve vatanına sahip çıkmış, destan yazmıştır. Şükürler olsun bu onurlu duruş, bu kutsal mücadele, Allah'ın yardımı ile o karanlık gecenin sonunda aydınlığa bürünmüş, aziz şehitleri ve şanlı gazileri ile demokrasi ve vatan cephesi düşmemiştir. Kaybeden ve zelil olan hainler olmuştur" diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, şanlı ecdadın şerefli evlatlarının vatan davasına elini değil gövdesini koyduğunu vurgulayarak, şunları paylaştı:

"O gece, ecdadımızın kahraman evlatları meydanlara indi. Kurşunların, bombaların yağdığı, tankların üzerlerine sürüldüğü o kara günde, bu şanlı ecdadın şerefli evlatları, vatan davası uğruna yükün altına sadece elini değil gövdesini koydu. Şair Mehmet Akif Ersoy'un, 'siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın' diyerek adeta tam da ifade ettiği gibi siper etti gövdesini tanklara, toplara, devleşti hainlerin karşısında ve Allah'ın yardımı ile o gece yiğitlik, vatanperverlik, doğruluk, dürüstlük ve iyilik galip geldi. Allah bir daha o günleri bu vatanımıza ve milletimize göstermesin diyorum."

Büyükkılıç, 15 Temmuz şehitlerini anarak gazileri de minnetle selamladığını ifade ederek, "Unutmayacağımız ve unutturmayacağımız bir yönüyle kara leke, diğer yönüyle vatan ve millet destanında aziz şehitlerimizi her zaman rahmetle, minnetle yad ederken, kahraman gazilerimizi de saygıyla, minnetle selamlıyorum. Allah onlardan razı olsun. Vatanımız ve milletimiz payidar olsun. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müz kutlu olsun, hakkıyla idrak etmek temennisiyle ilelebet demokrasi, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde olmamızı Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim" dedi.

ERÜ Rektörü Altun: "Türk Milleti'ni dün olduğu gibi bugünde bölmek ve parçalamak isteyen hiçbir şer odağı başarılı olamayacaktır"

Rektör Prof. Dr. Altun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığım mesajında şunları kaydetti:

"15 Temmuz 2016 günü devletimizin kolluk kuvvetlerine sızmış kendini bilmez bir avuç hain azınlık FETÖ/PDY Terör Örgütü mensupları tarafından Milli İrademizi ve ülkemizin geleceğini hedef alan menfur bir darbe teşebbüsü gerçekleştirilmiştir. Hain darbe girişiminde Milli Egemenliğimizin simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisimiz başta olmak üzere birçok kamu binamıza zarar verilerek, işgal edilmeye çalışılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine "Söz Konusu Vatansa Gerisi Teferruattır" anlayışı ile o gece canı pahasına erkeğiyle, kadınıyla, genciyle ve yaşlısıyla sokaklara inen Aziz Türk milleti, darbe girişimini ölümü bile göze alıp bertaraf etmiştir. Tarihi boyunca esarete boyun eğmeyen Aziz Türk Milleti'ni dün olduğu gibi bugünde bölmek ve parçalamak isteyen hiçbir şer odağı başarılı olamayacaktır. Erciyes Üniversitesi mensupları olarak bizler, Çanakkale ruhu ile o gece tankın, uçağın ve silahların karşısında göğüslerini siper ederek, canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi hiçbir zaman unutmayacak ve unutturmayacağız. Bu duygu ve düşüncelerimle, 15 Temmuz 2016'da Aziz Türk Milleti'nin varlığına, istikbaline kastederek darbe girişiminde bulunmak isteyen hainlere karşı canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum."

Başkan Palancıoğlu: "Ülkemiz bir daha böyle kötü günler görmesin"

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişiminin 8. yıl dönümünde, vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı için destan yazan aziz Türk milletine minnetlerini ve şükranlarını dile getiren Başkan Palancıoğlu şunları söyledi:

"15 Temmuz hain darbe girişimi gerçekleşeli aradan tam 8 yıl geçti. Çok şükür Cenab-ı Allah içerideki ve dışarıdaki hainlere fırsat vermedi. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu hain darbe girişimi vatandaşlarımızla birlikte el ele vererek giderilmiş oldu. Tabii binlerce yaralımız, gazimiz oldu. Allah onlardan razı olsun. Hepsinden önemlisi birçok şehidimiz oldu. Bu şehitlerimizden de Allah razı olsun. Mekanları cennet olsun. Bir daha Cenab-ı Allah ülkemize böyle kötü günler göstermesin diyorum."

Başkan Çolakbayrakdar: "15 Temmuz bir destandır"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar, mesajında; Türk milletinin omurgalı duruşuyla darbe teşebbüsünü, tarih boyunca konuşulacak bir destana dönüştüğünü dile getirdi.

15 Temmuz darbe girişimini unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar; "15 Temmuz'un 8'ncı yıldönümündeyiz. Bu ülke tarihi boyunca büyük badireler atlattı. O gece Türkiye'yi kuşatan ruh Çanakkale ruhuydu. O gece birlik vardı, beraberlik vardı, kardeşlik vardı ve bütün göğüsler milli bir imanla doluydu. Cesaretimizle, ferasetimizle, basiretimizle hep beraber sarsılmaz surlara ve yıkılmaz setlere dönüştük. Bu milletin nasıl bir ruha sahip olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; irademize, bağımsızlığımıza ve bölünmez bütünlüğümüze kast edenler için 15 Temmuz gecesini bir cehenneme, ülkemiz ve milletimiz için de bir demokrasi bayramına dönüştürdük. Dolayısıyla kimse ama hiç kimse aziz milletimizi bir daha vatanıyla, bayrağıyla, istiklali ve istikbaliyle sınamaya kalkamayacaktır" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini "Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde, 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Gazilerimize sağlıklı, sıhhatli hayırlı ömürler diliyorum" diyerek noktaladı.

Başkan Yalçın: "15 Temmuz'da doğrudan Türk milletini ve egemenliğimizi hedef almışlardır"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Mesajında, 15 Temmuz'u sadece darbe girişimi olarak görmenin olayı hafife almak olduğuna dikkat çeken Başkan Yalçın, "15 Temmuz gecesinde yaşadıklarımız hepimizin hafızasında. 15 Temmuz gecesinde sadece Cumhurbaşkanımızı, hükümeti, meclisi hedef aldılar dersek olayın gerçek boyutlarını göz ardı etmiş oluruz. Sadece darbe girişimi dersek hafife almış oluruz. 15 Temmuz'da doğrudan Türk milletini ve egemenliğimizi hedef almışlardır. İç savaş çıkararak vatanımızı bölüp parçalamak istemişlerdir. 15 Temmuz'da aziz Türk milleti, iradesine ve vatanın bölünmez bütünlüğüne sahip çıkmıştır. 15 Temmuz, bu topraklarda asırlar boyunca verdiğimiz varlık mücadelesi zincirinin son halkasıdır. Çünkü egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bu mücadele göstermiştir ki Türk Milleti egemenliğini kendisinden başka bir yere bırakmamıştır ve asla bırakmayacaktır" dedi.

Şehitleri rahmet, gazileri minnetle andıklarını ifade eden Başkan Yalçın, "Tarih boyunca nice badireler atlatan Türk Milleti, 15 Temmuz'da da vatanına, toprağına ve bayrağına sahip çıkmış, Mehmetçiğin üniformasını gaspederek egemenliğine boyunduruk vurmak isteyenlere haddini bildirmiştir. Cumhuriyetin 100. Yılında 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu ile geleceğe güvenle bakmakta ve ileri milletler seviyesine doğru hızla ilerlemektedir. 15 Temmuz'un 8. yıldönümünde şehitlerimizi rahmetle, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere vatanına, bayrağına ve ülkesine sahip çıkan güvenlik güçlerimizi, vatandaşlarımızı ve gazilerimizi minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.

"En büyük Türk bayrağını birlikte açalım"

Öte yandan Başkan Yalçın, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da dünyanın en büyük Türk Bayrağı'nın Yamaç Paraşütü İniş Alanında açılacağını hatırlattı. Tüm vatandaşları 15 Temmuz Pazartesi günü saat 22.00'de düzenlenecek etkinliğe davet eden Başkan Yalçın, "Erciyes Anadolu Holding tarafından yapılan ve 3 bin 38 metrekare büyüklüğü ile dünyanın en büyüğü olan Türk bayrağını, belediyemizin organizasyonuyla Yamaç Paraşütü İniş Alanında açacağız. Tüm hemşehrilerimizi bu etkinliğe davet ediyorum" diye konuştu.

Başkan Özdoğan: "Bağımsızlığımıza ve demokrasimize kasteden hiçbir güç, bizleri yolumuzdan alıkoyamayacaktır"

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 'Vatan milletin, irade milletin' ilkesinden taviz verilmeyeceğinin altını çizen Özdoğan; "15 Temmuz, demokrasiye inanan yüce milletimizin, hain çetelere karşı koyduğu özel bir demokrasi destanıdır" dedi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümünde, milletimizin bağımsızlığı ve demokrasimiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. 15 Temmuz 2016 gecesi, ülkemiz hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Ancak, milletimizin güçlü iradesi, kararlılığı ve demokrasiye olan bağlılığı sayesinde bu hain plan bozguna uğratıldı. O gece, Türk milleti olarak bir kez daha gösterdik ki, bağımsızlığımıza ve demokrasimize kasteden hiçbir güç, bizleri yolumuzdan alıkoyamayacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inen milyonlarca vatandaşımız, tanklara, uçaklara, silahlara karşı bedenlerini siper ederek demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkmıştır. Bu destansı direniş, dünyaya bir kez daha Türk milletinin gücünü ve vatan sevgisini göstermiştir. 15 Temmuz, sadece bir darbe girişiminin bertaraf edildiği bir gün değil, aynı zamanda milli birlik ve beraberliğimizin perçinlendiği, demokrasiye olan inancımızın pekiştiği bir tarihtir. Bu anlamlı gün vesilesiyle, milletimizin her ferdini demokrasimize, bağımsızlığımıza ve cumhuriyetimize sahip çıkmaya davet ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde, geleceğe daha güçlü adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Milletimizin bir daha böyle acı ve zor günler yaşamaması temennisiyle, tüm halkımızı saygı ve sevgiyle selamlıyorum."

Başkan Gülsoy: "15 Temmuz gelecek kuşaklara eşsiz bir örnek, şanlı bir demokrasi zaferidir"

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, 15 Temmuz 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Gülsoy, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin 8. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "FETÖ/PDY mensupları ve iş birlikçileri tarafından ülkemizin maruz kaldığı alçak darbe girişimi, demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçmiştir. 15 Temmuz; devlet içine sızmış, kendisine emanet edilen devletin silahlarını kendi vatandaşlarına kullanmaktan çekinmeyen, ülkemizi parçalamak ve milli iradeyi yok etmek isteyen hainlere karşı, yüce milletimizin sarsılmaz azmi, yüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılmış tarihe altın harflerle yazılmış şanlı bir demokrasi zaferidir. Milletimiz, büyük bir sağduyu ve kararlılıkla 15 Temmuz 2016'daki girişimi engelleyerek devletine, dinene, bayrağına, ezanına, iradesine, demokrasisine, geleceğine velhasıl tüm kutsallarına ve değerlerine sahip çıkmıştır. Demokrasi ve kahramanlık destanı olan 15 Temmuz, Türkiye'nin varoluşu ve dirilişidir. Milli iradeden başka hiçbir iradeyi tanımayan, ezelden beri hür yaşamış ve hür yaşayan ve kainatın sonuna kadar da hür yaşayacak bir milletin varoluşu, bir dirilişidir. 15 Temmuz yürekle yazılan bir destandır. 15 Temmuz, milletimiz için kahramanlık, özgürlük destanının adıdır. 15 Temmuz, devletin içine sızmış ihanet şebekesine, terör örgütlerine karşı bu milletin diriliş ve varoluş hamlesidir. Türk milleti 15 Temmuz'da demokrasimizin, birlik ve beraberliğimizin geçilmez olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Tarihte birçok örneğine tanık olduğumuz bu direniş milli kimliğimizin birlik duygumuzun en önemli göstergesidir. 15 Temmuz'u coşkuyla kutlamalıyız ve her daim uyanık olmalıyız. " ifadelerini kullandı.

OSB Başkanı Yalçın: "Milletimiz iman dolu yüreği, sarsılmaz cesareti, birlik ve beraberliğiyle bir demokrasi destanı yazmıştır"

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın'da şu ifadeleri kullandı:

"FETÖ/PDY terör örgütü, milli birlik ve beraberliğimizi, anayasal düzeni ve özgürlüklerimizi hedef almış, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü parçalamaya yönelik hain bir girişimde bulunmuştur. Tarih boyunca birçok destana tanıklık etmiş bu topraklar, O gecede bunun bir yenisini daha yaşamıştır. Ne mutlu milletimize ki geçmişte olduğu gibi günümüzde de şer odaklarının kötü emelleri bir kez daha sonuçsuz bırakmıştır. Hainlerin karşısında çocuğu, genci, kadını ve erkeğiyle bu şerefli mücadelede vatanını savunan büyük milletimiz iman dolu yüreği, sarsılmaz cesareti, birlik ve beraberliğiyle bir demokrasi destanı yazmıştır. 15 Temmuz gecesindeki demokrasi ve vatana sahip çıkma duygusunun her yıl yenilenmesi, hatırlanması ve unutulmaması önemlidir. Bizler şanlı tarihimize altın harflerle yazılan bu önemli günü hep şerefle yad edecek, bu uğurda şehadete yürüyen tüm şehitlerimizi ve medar-ı iftiharımız gazilerimizi asla unutmayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Millet Destanı'nın yazıldığı bu günde vatan savunmasında gözünü kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, mücadele ruhlarını hiçbir zaman kaybetmeyen kahraman gazilerimizi de minnetle anıyor, sağlıklı uzun bir ömür diliyorum."

KESOB Başkanı Odakır: "O gece millet, bir oldu, iri oldu ve diri oldu"

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Odakır mesajında, "Bu ülke bizim, bu memleket bizim. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da darbelere karşıyız, karşısında duracağız" dedi.

Başkan Odakır mesajında şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz 2016'da FETÖ'cü darbeciler ülkemize ihanet etti. Milletin silahlarını millete çevirdi, 251 vatandaşımızın canına kast ederek şehit etti. O gece millet, bir oldu, iri oldu ve diri oldu darbecileri durdurdu. Devlet ve millet kaynaşması neticesinde darbe durduruldu, hainlerin planları alt üst oldu ve ülkenin bekasına uzanan el kırıldı. Her yaştan ve her kesimden insanımızın devletiyle birlikte sergilediği direniş, ülkeyi uçurumun kenarından aldı. Allah bir daha böyle karanlık günler göstermesin. Türk milleti tarihinde şanlı zaferlere imza atmıştır. Vatanına göz dikeni adeta ezmiştir. Birliğine ve bekasına uzanacak her ele 'dur' demesini bilmiştir. Necip Türk milleti o gece de aynı tutumu göstererek, ülkeyi karanlıktan kurtarmış ve demokrasiye, vatana sahip çıkmıştır. Allah darbeye karşı koyan herkesten razı olsun. Bu ülke bizim, bu memleket bizim. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da darbelere karşıyız, karşısında duracağız. Millete uzanan namlulara karşıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyor, şehit olan, gazi olan ve şu an dimdik ayakta duran milletimize minnet duyuyor, yürekten teşekkürlerimi sunuyorum." - KAYSERİ