Kayseri protokolünden 19 Mayıs mesajları

Kayseri protokolü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek yayınladığı mesajında; "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlattığı bu anlamlı günün 106'ncı yıl dönümünü milletçe büyük bir gurur ve coşku içerisinde kutluyoruz. 19 Mayıs, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin ilk adımı olmasının yanı sıra, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı, istiklal meşalesinin yakıldığı kutlu bir gündür. Bu özel günün gençlerimize armağan edilmesi ise, geleceğimizin teminatı olan gençlerimize duyulan güvenin en açık göstergesidir. Büyük bir medeniyetin mirasçıları olan gençlerimiz yarınların mimarlarıdır. Gençlerimizin, vatan sevgisiyle, azimle ve kararlılıkla çalışarak ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacağına yürekten inanıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Bütün ümidim gençliktedir' sözünde de ifade ettiği gibi, gençler Türkiye Cumhuriyeti'nin en kıymetli değerleridir. Bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; milletimizin ve sevgili gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

Başkan Büyükkılıç: "Geleceğimizi gençlerimizle birlikte inşa ediyoruz"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, gençliğin ülkenin geleceği olduğunu vurgulayarak, "Geleceğimizi gençlerimizle birlikte şekillendiriyoruz. Her yatırımımızda gençlerimizi merkeze alıyoruz" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Yayımladığı mesajda, gençliğe verdikleri önemi ve bu doğrultuda hayata geçirilen projeleri vurgulayan Başkan Büyükkılıç, şu ifadelere yer verdi; "Öncelikle, başta gençlerimiz olmak üzere aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. 19 Mayıs, bir milletin yeniden dirilişinin, istiklal ve istikbal yolculuğunun ilk adımıdır. Bu anlamlı gün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından gençlerimize emanet edilmiştir. Çünkü gençlik, bir ülkenin umudu, geleceği ve en büyük güvencesidir. Türk istiklali ve Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileri olan gençlerimize yönelik her adımda hassasiyetle yaklaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden aldığımız 'Genç Dostu Belediye' ödülü, bu alandaki duyarlılığımızın ve çalışmalarımızın bir göstergesidir. Gençlerimizin sadece bugünü değil, yarınları için de planlar yapıyor; onların gelişimini destekleyen projeler üretiyoruz."

Büyükkılıç, gençlerin eğitim, istihdam, sosyal yaşam ve kültürel gelişimleri için çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini belirterek; "Kayseri Kariyer Merkezi aracılığıyla istihdama katkı sağlıyor, gençlerimizi işe yerleştiriyoruz. Üniversite öğrencilerimize destek sunuyor, çamaşır yıkama hizmetinden su faturasına kadar birçok alanda yanlarında oluyoruz. Şehrimizin altıncı üniversitesi gibi hizmet veren KAYMEK ve Genç KAYMEK projelerimizle binlerce öğrencimize eğitim, rehberlik ve sanat imkanı sağlıyoruz" dedi. Gençlere yönelik projelerinden bazılarını sıralayan Başkan Büyükkılıç, "Bilim Merkezi'nden Bilişim Akademisi'ne, kütüphanelerden psikolojik destek projelerine kadar uzanan geniş bir yelpazede gençlerimizin yanında yer alıyoruz. Ayrıca gençlerimize özel spor alanları, kitap fuarları, matematik kampı, teknoloji hangarı, geleneksel sporlar tesisi ve Gençlik Meclisi gibi projelerle hem fiziksel hem zihinsel gelişimlerine katkı sağlıyoruz" diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe hitabında vurguladığı gibi, cumhuriyeti gençlerin yükselteceğini ifade ederek mesajını şu sözlerle tamamladı; "Gençlerimizin dinamizmi ve vizyonuyla Kayseri'mizin ve ülkemizin yarınlarını inşa etmeye kararlıyız. Geleceğimizi gençlerimizle birlikte şekillendiriyoruz. Her yatırımımızda gençlerimizi merkeze alıyoruz. Bu duygularla, milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı sevgiyle selamlıyorum."

Başkan Palancıoğlu: "Güçlü gençlik, güçlü gelecek"

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı bu anlamlı günün, gençliğe duyulan güvenin en güçlü simgesi olduğunu söyleyen Başkan Palancıoğlu mesajında; "19 Mayıs 1919, Atatürk'ün Samsun'a çıkması ve Kurtuluş Savaşı'nı başlatma tarihi. Bugün Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmakta. Ben de tüm gençlerin, tüm ülkemizin bayramını tebrik ediyorum. Bizler belediyeler olarak gençlerin hayata ve geleceğe hazırlanması için her türlü hizmeti vermeye çalışıyoruz. Melikgazi olarak Türkiye'de en çok okul yapan belediyeyiz. 25'e yaklaşan okul sayımız var. Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi ve daha sonrasında da ortaokulunu kuracağımız çok nitelikli bir liseyi inşallah Kayseri'de Melikgazi'mizde hayata geçiriyoruz. Aynı zamanda gençlerimiz için 15 adet kütüphane yaptık. Gençlerimiz lise ve üniversite sınavına burada hazırlanıyor. Kütüphanelerimizde 50 bini geçen üye var. İlçemizde gençlerimiz için teknoloji atölyeleri kurduk, TEKNOFEST'e destek verdik. Her türlü festival, konser gibi etkinlikleri gençlerimiz için yapıyoruz. Gençler bizim için önemli. Gençlerimiz geleceğe ne kadar güçlü ve iyi hazırlanırsa, bu ülkenin de geleceği o kadar parlak ve güçlü olur. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyor; tüm gençlerimizin ve vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar: "19 Mayıs, milli uyanışın ve bağımsızlık mücadelemizin sembolüdür"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar mesajında, "19 Mayıs, milli uyanışın ve bağımsızlık mücadelemizin sembolüdür" dedi. Başkan Çolakbayrakdar, mesajında şu ifadeleri kullandı; "19 Mayıs, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basarak, milletle birlikte İstiklal mücadelesinin meşalesini yaktığı gündür. 19 Mayıs 1919 günü, Türk Milletinin kendi kaderinde ve ülke yönetiminde söz sahibi olmasının miladıdır. O gün yanan istiklal ve bağımsızlık meşalesinin alevleri bu gün çok daha güçlü şekilde milleti aydınlatmaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, geleceğin güçlü Türkiye'sinin gençlerin omuzlarında yükseleceğini bildiği için bugünü gençlerle özdeşleştirmiştir ve bu bayramı onlara hediye etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da gençlerimizin nice büyük başarılarıyla taçlanacak ve ebediyen yaşayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle muasır medeniyetin tüm imkanlarından yararlanmamızı sağlayan Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Tüm hemşerilerimin Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten duygularla kutluyorum."

Başkan Yalçın: "19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda atılan en önemli adımlardan biridir"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında milli mücadelenin başlangıcına vurgu yaparak, bu kutlu günün önemine dikkat çekti. Başkan Yalçın, mesajında milli mücadelenin zorlu günlerini hatırlatarak, bu tür imtihanların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Başkan Yalçın, mesajında şu ifadelere yer verdi; "19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda atılan en önemli adımlardan biridir. Bundan tam 106 yıl önce, Samsun'da yakılan bağımsızlık meşalesi, Kurtuluş Savaşı'mızın başlangıcı olmuştur. Milli mücadelenin sembol anlarından biri olan Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a intikali sırasında vapurun kaptanının hemşehrimiz Zincidereli İsmail Hakkı Durusu olması, bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır. Allah, milletimize milli mücadeledeki o zorlukları bir daha yaşatmasın. Bu toprakları vatan kılan tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, kahraman Efendi Kaptan İsmail Hakkı Durusu'yu da bu anlamlı günde rahmet ve minnetle anıyorum."

Başkan Yalçın ayrıca, Talas Belediyesi tarafından hazırlanan 'Efendi Kaptan İsmail Hakkı Durusu' belgeselinin geçtiğimiz yıl izleyiciyle buluştuğunu hatırlatarak, belgeselin Talas Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından ve resmi YouTube sayfasından izlenebileceğini sözlerine ekledi.

Başkan Özdoğan: "Gençliğin önünü açacak her adımı atıyoruz"

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Başkan Özdoğan; "19 Mayıs, milletimizin kaderini kendi iradesiyle yeniden yazmaya başladığı gündür" dedi.

Başkan Bilal Özdoğan, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi; "Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı bağımsızlık mücadelesi, milletimizin inancı ve kararlılığıyla tarihe altın harflerle yazılmış bir destana dönüşmüştür. 19 Mayıs, sadece bir tarih değil; bir milletin yeniden ayağa kalktığı, umutların yeniden filizlendiği bir dirilişin adıdır. Atatürk'ün bu anlamlı günü gençlerimize armağan etmesi, geleceğimizi emanet ettiği gençlerimize duyduğu güvenin en güçlü göstergesidir. Bizler de Hacılar'da gençliğin önünü açacak her türlü adımı atmaya, onları sporla, bilimle, sanatla ve teknolojiyle buluşturmaya devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında; vatanını seven, değerlerine sahip çıkan, güçlü bir Türkiye idealine katkı sunan gençlerimizin varlığı, en büyük güvencemizdir. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; milletimizin ve gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyorum."

Rektör Prof. Dr. Altun'dan 19 Mayıs mesajı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun mesajında şu görüşlere yer verdi; "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nın en önemli dönüm noktalarından birisi olan 19 Mayıs 1919'da silah arkadaşları ile Samsun'dan milli mücadeleyi başlatmıştır. 'Ya İstiklal ya Ölüm' parolasıyla yürütülen Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olarak, şanslı tarihimiz de yerini alan 19 Mayıs 1919, 'Gençlik ve Spor Bayramı' olarak gençlere armağan edilmiştir. Şanlı tarihimize altın harfler ile yazılan 19 Mayıs 1919 tarihi, sadece bir bağımsızlık mücadelesinin tarihi değil, aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere verdiği önemin de en önemli göstergesi olmuştur."

Gençlere seslenen Rektör Altun; "Sevgili gençler; Derslerin yoğunluğu, sınav stresi, mezuniyet hayalleri, bazen de 'gelecekte ne olacak?' sorusu. Hepsi hayatınızın bir parçası ve hepsi çok kıymetli. Ama şunu bilmenizi isterim: Her adımınız, bu ülkenin geleceğini şekillendiriyor. Bu ülkenin size ihtiyacı var. Fikrinize, emeğinize, cesaretinize. 19 Mayıs, sadece bir bayram değil; gençliğe duyulan büyük güvenin, bir milletin umudunun ifadesidir. 19 Mayıs, gençliğin sadece hatırlandığı değil, geleceğin sizlere emanet edildiği gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'bütün ümidim gençliktedir' sözü, bugün burada sizinle bir kez daha anlam kazanıyor. İyi ki varsınız. Bu ülke, sizlerle çok daha güçlü. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Karamustafa: "19 Mayıs, bir mücadelenin, inancın ve kararlılığın sembolüdür"

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106. yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, gençlerimizin donanımlı, düşünen, araştıran, sorgulayan ve sorumluluk alan bireyler olarak yetişmesinin bilim, teknoloji, kültür ve sanat alanlarında ülkemizin birikimine ve geleceğine sağlayacağı katkıya dikkat çektiği mesajında şu cümlelere yer verdi; "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlattığı milli mücadele, yalnızca bir kurtuluş hareketi değil, aynı zamanda çağdaş, bağımsız ve müreffeh bir Türkiye idealinin de ilk adımıdır. 19 Mayıs tarihi, milletimizin kaderini yeniden tayin eden büyük bir mücadelenin, inancın ve kararlılığın sembolüdür.

19 Mayıs'ın "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanması, gençliğe duyulan güvenin, ülkenin geleceğini gençlerin bilgiyle, ahlakla ve sorumluluk bilinciyle inşa edeceğine dair inancın açık bir göstergesidir.

Bugün "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda; bilimde, sanatta, teknolojide ve tüm toplumsal alanlarda etkin, üretken ve donanımlı bireyler yetiştirmek, üniversitelerin asli görevleri arasındadır. Kayseri Üniversitesi olarak bu bilinçle hareket ediyoruz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin kendi potansiyelini keşfetme serüveninde aktif rol üstlenmeyi önemsiyor, sunduğumuz imkanlar ve nitelikli akademik eğitim ortamıyla gençlerimizi yarınlara hazırlıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızın 106. yıldönümünde, başta Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ülkemizin bağımsızlığı ve bekası uğruna mücadele canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimizin gençlik ve spor bayramlarını en içten dileklerimle kutluyorum."

Başkan Yalçın: "Gençlerimiz üretimin gücüne inanmalı ve yeniliklere açık olmalıdır"

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesajı yayınladı.

Başkan Yalçın; "Gençlerimiz; Dünyayı anlamak ve gelişmeleri doğru yorumlayabilmek için okumalı, araştırmalı ve sahip olduğu bilgiyi sürekli güncellemelidir. Yeteneklerini geliştirmeli, sanayiye dayalı üretimin gücüne inanmalı ve teknolojik yeniliklere açık olmalıdır" dedi. Başkan Yalçın, mesajını şu şekilde sürdürdü; "Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, vatan topraklarımızı kurtarmak ve bağımsızlığımızı ilan etmek için kurtuluş mücadelesini başlattığı 19 Mayıs 1919'un 106'ncı yıldönümünü büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz. 19 Mayıs 1919 günü, milletimizin zaferlerle dolu geçmişinde yazılacak yeni bir destanın başlangıcı, istiklal mücadelesinin ilk adımı, özgürlük sevdamızın bir yansımasıdır. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal, 'Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz.' diyerek, Türk gençliğine olan sonsuz güvenini vurgulamıştır. Aziz şehitlerimizin canları pahasına savundukları bu vatan üzerinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği, istiklal şuuruyla yetişen sizlere emanet edildi. Gençlik, milletimizin geleceğidir. Gençlere değer veren, onları en iyi şekilde yetiştirerek, kişilikli ve özverili kuşaklar olarak yarınlara hazırlayan milletler, geleceğe güvenle bakabilirler. Gençlerimiz; Dünyayı anlamak, gelişmeleri doğru yorumlayabilmek için, okumalı, araştırmalı, sahip olduğu bilgiyi sürekli güncellemelidir. Yeteneklerini geliştirmeli, sanayiye dayalı üretimin gücüne inanmalı ve teknolojik yeniliklere açık olmalıdır. Gençlerimizin, emanetinde bulunan Cumhuriyetimizi geleceğe taşımak için her zaman özveriyle çalışacağına yürekten inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve aziz milletimizin bağımsızlığı için canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, sevgili gençlerimiz ve tüm halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum." - KAYSERİ