Mersin Büyükşehir\'den Amatör Spor Kulüplerine 7 Milyon 470 Bin TL Destek

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Katkı Töreni' ile kent genelinde faaliyet gösteren 250 amatör spor kulübüne toplam 7 milyon 470 bin TL destek sağlandı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de düzenlenen törende spor kulübü yöneticileri ve sporcularla bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde düzenlenen ve Başkan Seçer'in de katıldığı törende Büyükşehir tarafından 250 amatör spor kulübüne toplam 7 milyon 470 bin TL destek sağlandı. Başkan Seçer yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi 4 yılda 807 kulübe toplam 14 milyon 143 bin TL nakdi destekte bulundu.

BAŞKAN SEÇER: "SPOR KULÜBÜ YÖNETİCİLİĞİ ÇOK KUTSAL VE GÜZEL BİR GÖREV"

Programda konuşan Başkan Seçer, sporun sadece 2 takımın birbiriyle kıyasıya mücadele etmesi olmadığını, aynı zamanda birçok etik kuralı da içinde barındırdığını kaydetti. Seçer, "Spor kulübü yöneticileri çok kutsal bir iş yapıyor. Çünkü gençlerimizle ilgileniyorlar, onları belki de genç yaşta bazı kötü alışkanlıklardan ya da sapabilecekleri bazı yanlış yollardan koruyorlar. Bu çok kutsal ve güzel bir görev" dedi.

Sporun topluma sağladığı katkılardan da bahseden Seçer, "Spor; ekip ruhunu öğretiyor. Beraber mücadele etmeyi, kazanmayı, mutluluğu, kaybetmeyi ve üzüntüyü paylaşmayı öğretiyor. Spor; alın terinin, emeğin ne kadar değerli olduğunu, çalışanın, mücadele edenin, gecesini gündüzüne katanın kazanacağını anlatıyor" diyerek, sporla ilgilenen her bireyin bu etik anlayışla hareket ettiğini belirtti.

Amatör sporcuların özellikle maddi açıdan ciddi zorluklarla karşılaştıklarını söyleyen Seçer, sporcuların eğitimlerini yapacakları tesis açısından önemli sorunlarının olduğunu hatırlatarak, "Çocukların antrenmanlarını ve altyapı çalışmalarında sportif faaliyetlerini yapacakları saha noksanlığında Türkiye'nin 80 vilayeti ile mukayese ettiğiniz zaman Mersin'in bu konuda fena bir durumda olmadığını gözlemleyebiliriz" dedi.

SPOR İÇİN BÜYÜK YATIRIMLAR HIZLA SÜRÜYOR

Mersin'e spor konusunda önemli yatırımlar olduğunu belirten Seçer, Mersin'in büyüdüğünü ve nüfusunun arttığını belirterek buna bağlı olarak ihtiyaçların da arttığını dile getirdi. Gerekli noktalarda yatırımlar yapmaya devam edeceklerini belirten Seçer, yakın bir zamanda hizmete girecek Babil Su Sporları Merkezi hakkında da bilgi verdi. Seçer, "Burası, gençlerimizin kano ve kürek faaliyet göstereceği, su sporları ile ilgili imkan bulabilecekleri bir tesis" dedi. Aynı zamanda Tarsus ilçesindeki Karboğazı'na da çok büyük bir tesis kazandıracaklarını duyuran Seçer, "Her yerel yönetimin de başarabileceği boyutta değil. 'Mersin Büyükşehir Belediyesi güçlüdür, hem finansal olarak güçlüdür hem insan kaynağı olarak güçlüdür' deyip bu işe talip olduk. Bakanlıkla beraber bir hayli de yol kat ettiğimizi söyleyebilirim" diyerek, projenin hızla ilerlediğini kaydetti.

Sporun insanları bir araya getiren, birleştiren fahri bir barış elçisi olduğunu vurgulayan Seçer, "Uluslararası müsabakalar, olimpiyatlar oluyor. Her kıtadan insanlar koşuyor, birbirlerini tebrik ediyor, birbirlerini belki ilk kez görüyor, belki tanımıyor. Spor öyle değerli ve önemlidir. Amatör spor kulüplerine, onların o vefakar ve cefakar yöneticilerine de Mersin'in barışına, huzuruna, birliğine ve beraberliğine yaptığı katkıdan dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

BAŞKAN SEÇER'DEN SOSYAL BELEDİYECİLİK VURGUSU

Devletin toplumun her kesimine eşit fırsat yaratmak zorunda olduğuna dikkat çeken Seçer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bir anayasal hükümdür. Her birey anayasa gereği devlet karşısında eşit yurttaştır. Köydeki az geliri olan bir çiftçinin kızı Ayşe'nin de, fabrikatör, sanayici ailenin kızı Ayşe'nin de eşit şartlara haiz olması lazım. Eğitimde fırsat eşitliği olmalı. Onun güzel okullarda okuma hakkı var da bizim köydeki Ayşe'nin yok mu? Üniversiteye hazırlanırken onun babasının dershaneye para ödeyecek imkanı var, bizim Ayşe'nin babasının yok. Niye o faydalanmasın? Onun da faydalanması lazım. Burada devlet devreye girer. İşte sosyal devlet, sosyal belediyecilik o."

Mersin halkını mutlu etmek için çalıştıklarını söyleyen Seçer, "Benim burada sadece yolları iyi yapıp, son model arabayla gezen insanları mutlu etme görevim yok. Sabah işe giden ırgatı da, fabrikaya giden, sanayi tesisine giden işçiyi de ya da okuluna giden çocuğu da mutlu etme görevim ve zorunluluğum vardır. Sporcuları da kadınları da çocukları da…" diye konuştu.

SEÇER, BÜYÜKŞEHİR'İN SPORDA FIRSAT EŞİTLİĞİNİ ÖNCELEYEN PROJELERİNİ ANLATTI

Büyükşehir olarak spor alanında önemli ve değerli projeleri hayata geçirdiklerinden söz eden Seçer, daha birçok yeni proje ortaya koyarak Mersin'in spor kenti olmasına katkı sağlayacaklarını belirtti. Büyükşehir'in her alanda olduğu gibi sporda da fırsat eşitliğini sağlayan projelerinden biri olan 'Sporbüs Projesi'ni anlatan Seçer, "Sporbüs köy köy geziyor. Sporu tanıtıyor, çocuklar geliyor, ilgi duyuyor. Tespit edilebiliyorsa, keşfedilebiliyorsa o çocukların ailesiyle iletişim kuruluyor" dedi.

Büyük önem verdiği bir diğer projenin de 'Kır Çiçekleri' olduğunu aktaran Seçer, "Kır Çiçekleri, yatılı kalan sporcularımız. Hem biz onlara anne-baba şefkati gösteriyoruz hem öğretmenler bunun yanında abi, abla, kardeş şefkati gösteriyor. Adnan Menderes Bulvarı'nda veya 34. Cadde üzerinde oturan kızımın ne kadar sporcu olma, dünyada saygın bir şekilde ülkesini temsil eden bir sporcu olma hakkı varsa; Gülnar Dayıcık'taki kızımın da hakkı var. İşte Kır Çiçekleri Projesi'ni de onun için çok önemsiyorum" diye konuştu.

"TOPLAM 250 KULÜBÜMÜZE 7 MİLYON 470 BİN TL KATKI SAĞLAYACAĞIZ"

Göreve geldikleri günden bu yana Büyükşehir Belediyesi olarak iyi işler ortaya çıkardıklarından söz eden Seçer, "Bugüne kadar 429 başarılı sporcuya, 269 başarılı antrenöre de her yılın kendi parasal değerine göre 5 milyon liralık ödül verdik. Bugün burada toplam 250 kulübümüze, 7 milyon 470 bin TL katkı sağlayacağız. 4 yılda toplam 14 milyon 143 bin TL nakit yardım yapmış oluyoruz. Geçen yılki yardım miktarımız 4 milyon 354 bin, bu yıl bu rakam 7 milyon 470 bine çıkmış. Yani yaklaşık olarak yüzde 80'lik bir artışla bu yılı tamamlayacağız. Önümüzdeki yıl umut ederim ki bütçeden daha fazla pay ayırırız. Sizlerin bu maddi sorununu çözmede de daha fazla katkı sunmuş oluruz" dedi.

Mersin ASKF Başkanı Mithat Ertaş'tan gelen tesis talebine de yanıt veren Seçer, seçim kampanyalarında ve gelecek 5 yıllık projeksiyonlarında Mersin halkına verecekleri vaatler arasında bu çalışmaların da olacağını kaydederek,"Sporcularımızın iyi bir fiziki ortamda spor yapmalarını sağlayacağız. Saha sayısını da artırmak istiyoruz" dedi.

ERTAŞ: "AMATÖR SPOR BİR GÖNÜL İŞİ"

Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mithat Ertaş, spor adına mutlu bir gün için bir arada bulunduklarından söz ederek, amatör spor kulüplerine her yıl yapılan yardımların artarak devam ettiğini vurguladı. Ertaş, Büyükşehir Belediyesi tarafından ulusal ve uluslararası organizasyonlarda dereceye girmiş sporcu ve antrenörlerin de ödüllendirilmesi konusunda verilen destekleri hatırlatarak, "Hep söylüyoruz; amatör spor bir gönül işi, elbette bir sevda işi. Belki en güzel cumartesilerinizi, pazarlarınızı amatör spora, gençliğe harcıyorsunuz, onları sosyal aktivitelerin içine, futbol sahalarına ve salon kulüplerine çekiyorsunuz. Onun için sizler de büyük hizmet ediyorsunuz. Ekibinizle birlikte spor adına çok güzel işler yapıyorsunuz. Maratonlar, bisiklet turları, satranç turnuvaları ve diğer branşlar ile şehrimize bir renk katıyor. Hizmetlerin artırarak devam edeceğine inanıyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Seçer, kulüpler ve sporculardan gelen soruları yanıtladı ve Mersin ASKF Başkanı Mithat Ertaş'a temsili destek çekini verdi. Ertaş da Başkan Seçer'e amatör spor kulüplerine desteklerinden dolayı plaket takdim etti. Program, Seçer'in sahneden spor kulüpleri ile öz çekim yapmasının ardından sona erdi.