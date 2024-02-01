Milli Savunma Bakanlığı: 1 Ocak 2023\'ten itibaren bin 704 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, "Anında ve misliyle verilen karşılık ile 42 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece 1 Ocak 2023'ten itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 704'e yükselmiştir" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, 1 Ocak 2023 tarihinden bugüne kadar 2 bin 541 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil düzenlenen operasyonlarda son bir haftada 63 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"Suriye'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise bin 704'e yükselmiştir"

Suriye'den Türkiye sınırına son bir haftada 13 taciz ve saldırı gerçekleştirildiğini aktaran Aktürk, şu ifadelere yer verdi:

"Anında ve misliyle verilen karşılık ile 42 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece 1 Ocak 2023'ten itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise bin 704'e yükselmiştir. Ayrıca bu hafta içerisinde de Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde sızma girişiminde bulunan teröristlere ait çok sayıda silah ve muhtelif cinste mühimmat ile çeşitli miktarlarda malzeme ele geçirilmiştir."

Aktürk, ele geçirilen silah ve muhtelif cinste mühimmat içerisinde 2 adet M-4 piyade tüfeği, 1 adet M4A1 piyade tüfeği,1 adet RPG-7 roketatar,1 adet AK-47 piyade tüfeği, 10 adet RPG-7 mühimmatı, 10 adet RPG-7 sevk fişeği, 25 adet el bombası, 19 adet şarjör, 1 adet kamera, 1 adet telefon, 2 adet telsiz, 1 adet termal dürbünün yer aldığını söyledi.

"Hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 686'ya yükselmiştir"

Son bir haftada da yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan 6'sı FETÖ, 1'i DEAŞ olmak üzere 188 şahsın yakalandığını dile getiren Aktürk, "3 bin 441 şahıs hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle 2024 yılı başından bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 686'ya yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 18 bin 594 olmuştur" diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ikili ilişkiler ve uluslararası misyonlar çerçevesinde birçok coğrafyada başarıyla görev yaptığını, bölgesel ve küresel barış ve istikrara önemli katkılarda bulunduğunun altını çizen Aktürk, Türk askerinin Kore Savaşı'nda elde ettiği zaferin 73. yıl dönümünde şehitleri ve ebediyete irtihal eden gazileri andı. Aktürk, ayrıca "29 Ocak Milli Direniş ve Toplumsal Dayanışma Günü" dolayısıyla Batı Trakya Türklerinin mücadelelerinde daima yanlarında olduklarını belirterek, mücadelenin öncü ismi Dr. Sadık Ahmet'i rahmet ve saygıyla andığını ifade etti.

"Alınan karara İsrail'in uymasını bekliyoruz"

İsrail-Filistin meselesiyle ilgili olarak Uluslararası Adalet Divanı'nın 26 Ocak tarihinde almış olduğu ihtiyati tedbir kararını memnuniyetle karşıladıklarını aktaran Aktürk, "Bu tedbirin Filistin'de akan kanın durdurulması için önemli bir fırsat olarak değerlendiriyor, alınan karara İsrail'in uymasını bekliyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in hafta içinde gerçekleştirdiği programlara yönelik 26-27 Ocak tarihleri arasında Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Hatay Valiliğini ziyaret ettiğini, ardından 2'nci Hudut Alay Komutanlığı, 8'inci Komando Tugay Komutanlığı ve Ziyaret Hudut Karakolu'nda inceleme ve denetlemelerde bulunduğunu dile getiren Aktürk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"29 Ocak'ta resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Kosova Savunma Bakanı ile ikili görüşme gerçekleştirmiş, daha sonra da iki ülke arasında 'Askeri Çerçeve Anlaşması' imzalanmış, 30 Ocak'ta ise Sayın Genelkurmay Başkanımızın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Romanya Genelkurmay Başkanını makamında kabul etmiştir."

Türk Silahlı Kuvvetlerinin harbe hazırlığının en üst seviyede tutulması için ulusal ve uluslararası eğitim ve tatbikat faaliyetlerine aralıksız devam edildiğini belirten Aktürk, şu ifadeleri kullandı:

"23 Ocak'ta Akdeniz'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız ile Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın Hava Savunma Harbi kapsamında harbe hazırlığını artıran ADEX Eğitimi (Hava Savunma Harbi Eğitimleri), 26 Ocak'ta NATO Güvence Tedbirleri çerçevesinde havadan ihbar kontrol uçağımız tarafından Romanya hava sahasında uçuş görevi, Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait LISSUS gemisi tarafından 24-28 Ocak'ta İzmir'e liman ziyareti gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Deniz Kuvvetleri Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığınca 27 Ocak-3 Mart tarihleri arasında icra edilen Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılım sağlanmaktadır. NATO, ABD ve çok uluslu birliklere yönelik eğitim, iş birliği ile birlikte çalışabilirliğini geliştirmek maksadıyla DYNAMIC FRONT 2024 Tatbikatı'nın icra edilmesi planlanmaktadır. İki safha olarak icra edilecek tatbikatın bilgisayar destekli komuta yeri safhası, 5-16 Şubat tarihleri arasında Almanya'da, fiili atışlı safhası ise 17-19 Şubat tarihleri arasında ABD, Kosova, Çekya ve Slovakya'nın katılımıyla Polatlı/Ankara'da icra edilecektir. Ayrıca, İtalya Deniz Kuvvetlerine ait BERGAMINI gemisi tarafından 2-6 Şubat tarihleri arasında Aksaz'a, Almanya Deniz Kuvvetlerine ait GROMITZ gemisi tarafından ise 6-9 Şubat tarihleri arasında İzmir'e liman ziyaretleri gerçekleştirilecektir. Öte yandan, Türk Yıldızları tarafından 2024 Uluslararası Savunma Fuarı kapsamında 4-8 Şubat tarihleri arasında Suudi Arabistan'da gösteri uçuşu icra edilecektir."

"Yerli motorlu Vuran aracının, zırhlı tanksavar aracının, Taktik İHA sisteminin muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır"

Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda 40 adet yeni F-16 Blok-70'in tedariki, mevcut 79 adet F-16'nın ise modernize edilmesi ile bunlara ait mühimmat, malzeme ve teçhizatları içeren talebin ABD kongresindeki onay sürecinin 26 Ocak'ta başladığını hatırlatan Aktürk, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarlarda yerli motorlu Vuran aracının, zırhlı tanksavar aracının, Taktik İHA sisteminin muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır. Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 2023 Yılı Verimlilik Proje Ödülleri'nde Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Kara Dikimevi Müdürlüğü 'Eğitim Elbiselerinin Geri Dönüştürülerek Yeniden Üretime Dahil Edilmesi' projesinde birincilik ödülüne, MSB Tersaneler Genel Müdürlüğü bağlısı İstanbul Tersanesi Komutanlığı yalın dönüşüm kategorisinde 'Yalın Üretim ile Donatılmış Blok Gemi İnşası' projesiyle ikincilik ödülüne, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi de '35 mm Kovan Üretim Prosesi Fosfat Operasyonu Kapasite Artırımı' projesi ile ikincilik ödülüne layık görülmüştür. Kara Dikimevi Müdürlüğümüzü, İstanbul Tersanesi Komutanlığımızı ve Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimizi kutluyor ve başarılarının devamını diliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Sınava başvuramayan adaylar için 7 Şubat 'Geç Başvuru Günü'dür"

Personel ve askeri öğrenci alım faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam ettiğini dile getiren Aktürk, "Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 30 Ocak'ta sona ermiştir. Sınava başvuramayan adaylar için 7 Şubat 'Geç Başvuru Günü'dür. Yine, Kara Kuvvetleri Komutanlığına sözleşmeli er temini başvuruları 15 Ocak'ta başlamış olup, 11 Şubat'a kadar devam edecektir. Şanlı ordumuzda görev almak isteyen tüm gençlerimizi başvuru yapmaya davet ediyoruz. Sonuç olarak dünyanın en güçlü ordularından biri olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, asil milletimizin sevgisi ve güveninden aldığı ilhamla bekamıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye, ülkemizin savunma ve güvenliği için var gücüyle çalışmaya, üstlenmiş olduğu tüm görevleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarıyla yerine getirmeye devam edecektir" şeklinde konuştu. - ANKARA