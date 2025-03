Milli Savunma Bakanlığı\'ndan Özgür Özel\'e Tazminat Davası

Yerel

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Kara ve Deniz Kuvvetleri komutanları ile Genelkurmay Başkanı ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ayrı ayrı manevi tazminat davası açtığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Makine ve Kimya Endüstrisi İmalat-ı Harbiye Müzesi'nde icra edilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme dair son gelişmeleri aktardı.

Son bir haftada 26 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye ve bölge güvenliğine yönelik terör tehdidini tamamen ortadan kaldırmak için kesintisiz bir şekilde operasyonlara devam edildiğini vurgulayan Tuğamiral Aktürk, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 26, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 478 (Irak 195/Suriye 283) terörist etkisiz hale getirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin beka ve güvenliği için bölgedeki operasyon ve arama-tarama faaliyetlerine devam edecek, terörle mücadelesini tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

"Yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8'i terör örgütü mensubu olmak üzere 99 şahıs yakalandı"

Hudut hattında en üst seviyede güvenliğin tesis edildiğini dile getiren Tuğamiral Aktürk, "Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8'i terör örgütü mensubu olmak üzere 99 şahıs yakalanmış, bin 357 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 909, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 12 bin 534 olmuştur" şeklinde konuştu.

Suriye'ye görevlendirilen askeri ataşe 2 Mart'ta göreve başladı

TSK'nın ikili ilişkiler ve uluslararası görevler kapsamında dost ve müttefik ülkelerdeki eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürdüğüne dikkati çeken Tuğamiral Aktürk, Suriye'ye görevlendirilen askeri ataşenin 2 Mart'ta göreve başladığını bildirdi.

"Kalıcı barış Filistinlilerin uğradığı adaletsizliğin son bulacağı iki devletli çözümle mümkündür"

İsrail'in Gazze'ye insani yardımların girişini engellemesinin kabul edilemez uluslararası bir hukuk ihlali olduğunu dile getiren Tuğamiral Aktürk, "İnsani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaştırılması ve İsrail'in Batı Şeria'da süregelen saldırılarını sonlandırması bölgede ateşkesin devamı için elzemdir. Ortadoğu'da kalıcı istikrar ve barış Filistinlilerin uğradığı adaletsizliğin son bulacağı iki devletli çözümle mümkündür" değerlendirmesinde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Gürak, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı ile telefonda görüştü

Tuğamiral Aktürk ayrıca, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak'ın 3 Mart'ta Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı ile ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Türk uçakları 9 yıl sonra Red Flag Tatbikatı'nda

TSK'nın yürütmekte olduğu operasyonlar ve görevlerin yanı sıra, etkinlik ve caydırıcılığını daha da güçlendirmek ve personelinin yetkinliğini artırmak amacıyla eğitim ve tatbikat faaliyetlerine devam ettiğini hatırlatan Tuğamiral Aktürk, "10- 21 Mart tarihleri arasında ABD'de düzenlenecek Red Flag-2025 Karma Hava Harekatı Tatbikatı'na katılım sağlayacak uçak ve personelimiz ABD'ye intikal etmiştir. Somali Deniz Görev Grubu görevi kapsamında TCG Gökova ile TCG Göksu arasındaki görev değişimi 3 Mart'ta gerçekleştirilmiştir. NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 görevi kapsamında TCG Yzb. Güngör Durmuş ve TCG Ayvalık gemilerimiz tarafından 27 Şubat-6 Mart tarihleri arasında Suda/ Yunanistan'a, Almanya Deniz Kuvvetleri unsuru Planet gemisi tarafından ise 6-9 Mart tarihleri arasında Aksaz'a liman ziyaretleri gerçekleştirilmektedir" ifadelerini kullandı.

Tuğamiral Aktürk konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Diğer yandan, 8 Mart'ta Çanakkale'de Nusret mayın gemisinin 8 Mart 1915 sabahı gerçekleştirdiği tarihi mayınlamayı anmak maksadıyla anma töreni ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Deniz Harp Okulu kadın öğrencileri ve kadın deniz astsubaylarımızın katılımıyla 'Nusret Mayın Gemisi ile Seyir ve Tecrübe Aktarımı' faaliyeti icra edilecektir."

Tuğamiral Aktürk, Dragoneye-2 Termal Kamera'nın muayene ve kabul faaliyetinin tamamlandığını da duyurdu.

Terör örgütü elebaşının silah bırakma ve örgütün lağvedilme çağrısı

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları ise terör örgütü elebaşının silah bırakma ve örgütün lağvedilme çağrısına dair sorular üzerine, "27 Şubat'ta terör örgütüne silahları bırakma ve örgütü lağvetme ile ilgili bir çağrı yapılmıştır. Örgütün terörle bir yere varılamayacağını, ömrünü tamamladığını ve kendisini feshetmekten başka çaresinin olmadığını geç de olsa anlaması kayda değerdir. Yapılan çağrıda olduğu gibi PKK ve onunla iltisaklı tüm grupların terör faaliyetlerine son vermesi, kendini feshetmesi ve derhal koşulsuz olarak silah bırakarak silahlarını teslim etmesi gerekmektedir. Metinde yer almayan ateşkes gibi hususlar gündeme getirilerek kafa karışıklığı oluşturulmaya çalışılmamalıdır. Bakanımızın da ifade ettiği gibi sürecin sabote edilmesine ve uzatılmasına müsaade edilmeyecek; temkinli ve akılcı bir yaklaşım esas alınacaktır. Terörle mücadelede elde edilen başarıda en büyük paya sahip olan aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin ailelerinin yeri her zaman başımızın üzerindedir. Devletimiz aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailelerine daima sahip çıkacak, uğruna can verdiğimiz değerlerimizi korumaktan asla geri durmayacaktır" cevabını verdi.

Türkiye'nin Suriye'de yeni üsler kuracağı ve Türk F-16'larının Şam üzerinde uçuş yaptığı iddiası

Bakanlık kaynakları, İsrail medyasında Türkiye'nin Suriye'de üç yeni üs kuracağına ilişkin haberler ve sosyal medyada İsrail'in Şam'a gerçekleştirdiği saldırının ardından Türk F-16'larının Şam'da uçuş yaptığına ilişkin haberlerle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

"Bölgeden gelen algı oluşturma maksatlı haberlere ihtiyatla yaklaşılması gerekmektedir. Bahse konu haberler doğru değildir. Bu tür haberlerin Bakanlığımız ile irtibata geçilerek teyit edilmesi önemlidir. Önceliğimiz komşumuz Suriye'de kalıcı bir güvenlik ve istikrarın sağlanmasıdır. Bu kapsamda Suriye'nin savunma ve güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımız, yeni yönetimle yakın iş birliği ve koordinasyon içinde sürdürülmektedir."

"Türkiye, Avrupa güvenlik mimarisinin ayrılmaz bir parçasıdır"

Bakanlık kaynakları, Avrupa güvenlik mimarisine ilişkin sorular üzerine de şunları kaydetti:

"NATO ve AGİT üyesi, AB'nin ise aday ülkesi olarak Türkiye, gelişen savunma sanayisi, bölgesel krizlerin çözülmesinde üstlendiği önemli roller ve güçlü ordusuyla Avrupa güvenlik mimarisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Son dönemde yaşanan gelişmeler neticesinde güvenlik mimarisinin yeniden şekillendiği bu süreçte Avrupa güvenliğinin ülkemiz olmadan sağlanması mümkün değildir. Ancak, ülkemizin AB'nin savunma girişimlerine katılımının siyasi gerekçelerle engellenmeye devam edilmesi çok yanlış bir tavır olacaktır. Avrupa'nın güvenlik alanındaki endişelerinin arttığı bu dönemde, ülkemizin AB'nin savunma çabalarına tam katılımı Avrupa'nın küresel anlamda bir aktör olması için de elzemdir."

Ukrayna'ya asker gönderileceğine yönelik iddialar

Bakanlık kaynakları, Ukrayna'ya Barış Gücü kapsamında Türk askerinin gönderileceğine yönelik haberlerle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

"Adil ve kalıcı bir barışa, her iki tarafın da eşit ve hakkaniyetli bir şekilde temsil edilmesiyle ulaşılabileceğine yönelik görüşümüz bakidir. Ülkemiz bu süreçte bölgede barışın sağlanması, Karadeniz'in bir barış denizi olarak kalması ve Ukrayna'nın yeniden inşasına yönelik her türlü yapıcı girişimi desteklemeyi sürdürecektir. Bununla birlikte savaşın sona erdirilmesine yönelik çok boyutlu diplomatik girişimleri devletimizin ilgili kurumları ile yakın koordine içerisinde takip ediyoruz. Muhtelif mecralarda dile getirilmekle birlikte henüz kavramsal bir çerçeveye oturtulamamış olan bir misyona katkıda bulunma konusu, bölgesel istikrar ve barışın tesisi için gerekli görüldüğü takdirde ilgili tüm taraflarla karşılıklı olarak değerlendirecektir."

Red Flag-2025 Karma Hava Harekatı Tatbikatı'na katılım

Bakanlık kaynakları, ABD'de düzenlenecek Red Flag-2025 Tatbikatı'na ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:

"10-21 Mart tarihleri arasında ABD'de düzenlenecek Red Flag-2025 Karma Hava Harekatı Tatbikatı'na ülkemiz tarafından 5 adet F-16 uçağı ve 73 personel ile sekizinci kez katılım sağlanmaktadır. Uçaklarımız ve personelimizin ABD'ye intikali tamamlanmıştır. Bahse konu tatbikat ilk olarak 1975 yılında icra edilmeye başlanmıştır. Her yıl 3-6 kez Nevada'da Red Flag; 4-6 kez Alaska'da Red Flag-Alaska ismiyle icra edilen tatbikata ülkemiz tarafından son olarak 2016'da katılım sağlanmıştır."

Ana muhalefet liderinin kuvvet komutanlarını hedef alması

Bakanlık kaynakları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tepki çeken açıklamaları sonrasında kuvvet komutanlarının dava açıp açmadığına dair sorular üzerine şunları söyledi:

"Kuvvet komutanlarımızın şahsını ve genel olarak Milli Savunma Bakanlığımızı hedef alan açıklamaların kabul edilemez olduğunu ve tüm yasal hakların kullanılacağını geçen hafta ifade etmiştik. Bu kapsamada Kara ve Deniz Kuvvetleri komutanlarımız ile Genelkurmay Başkanımız ve Milli Savunma Bakanımız ayrı ayrı manevi tazminat davası açmıştır."

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanı'nın emekliliğini istemesi

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanı Tuğgeneral Hakan Tutucu'nun emekliliğini istediğine dair sorular üzerine şunları söyledi:

"TSK'da emeklilik müracaatı mevcut mevzuat kapsamında ocak/şubat ve temmuz/ağustos aylarında yapılabilmektedir. Bunun dışında yapılacak emeklilik taleplerinin onaylanması kuvvet komutanlarının yetkisinde olup, ocak/şubat ve temmuz/ağustos aylarında yapılan emeklilik talepleri onaylanmak zorundadır. Bu kapsamda Tuğgeneral Hakan Tutucu, kendi isteğiyle 28 Şubat'ta emeklilik dilekçesini vermiştir. Talebi uygun görülerek onaylanmıştır. Basında çıkan görevlendirme haberleri gerçeği yansıtmamaktadır." - ANKARA