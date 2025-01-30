Osmaniye'de Et Fiyatları Problemi - Son Dakika
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Osmaniye'de Et Fiyatları Problemi

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Vatandaşlar Ramazan öncesi yüksek et fiyatlarından şikayetçi, geçim zorluğuna dikkat çekiyor.

30.01.2025 17:50
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Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE)- Ramazan ayı öncesinde vatandaşlar et fiyatlarının fazla olmasından yakındı. Bir emekli vatandaş, "Et fiyatlarına ne diyebilirim ancak bakıp geçiyoruz. Ramazan ayında da ne bulursak onu yeriz. Eskiden et yiyebiliyordum" dedi. Emekli Mehmet Ateş ise "Et alamıyoruz, maaşımız yetmiyor. Emekliyiz ancak kira parasını veriyoruz, çocuklar bize bakıyor biz kendimiz alamıyoruz" diye konuştu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar et alamadıklarını, yaklaşan Ramazan ayında ne yapacaklarını bilmediklerini ifade etti. Kasap İsmail İçdemir, şöyle konuştu:

"Maalesef et fiyatlarımız çok pahalı ama elimizde olmayan sebeplerden dolayı üretimde maliyetler arttığından, artış fazla olduğundan dolayı et fiyatları böyle. Biz neye alıyorsak ona satıyoruz. Ama vatandaş haklı isyanında, vatandaşa da bir şey diyemiyoruz. Bizim de kar marjımız düşüyor. Gittikçe işlerimiz düşüyor. Vatandaş her türlü haklı. Geçen sene et 400 liraydı 400- 450 lira bandında seyrediyordu, bu sene de 600 lira. Yem fiyatları arttı, bazı ürünlerin fiyatları arttı ama şunu da söyleyebilirim yani gene et her şeye bakarak ucuz. Sebze, meyveye bakarak ucuz. Bir marul olmuş 50 lira bir biber olmuş 100 lira. Bir kilo et alsan üç tane yemeğe koyarsın, yaparsın. Maalesef Türkiye'nin acı gerçekleri."

"Et alamıyoruz, maaşımız yetmiyor"

Vatandaşlar, yaşadıkları sıkıntıları anlattı.

Bir emekli vatandaş, "Et fiyatlarına ne diyebilirim ancak bakıp geçiyoruz. Ramazan ayında da ne bulursak onu yeriz. Eskiden et yiyebiliyordum" derken, Menderes Büyükşahin vatandaş da "Et alamıyorum. 600 lira et yiyemiyorum, camide açıkta yatıyorum. Annem babam öldü Allah kimseyi sahipsiz hissettirmesin. İki üç gün önce tavuk eti yedim başka da yok" diye konuştu.

Mehmet Ateş isimli bir vatandaş ise "Et alamıyoruz, maaşımız yetmiyor. Emekliyiz ancak kira parasını veriyoruz, çocuklar bize bakıyor biz kendimiz alamıyoruz. Biz evde karı kocayız, çocuklar bize ne getirirse evde yapıp yiyoruz. Biz kendi maaşımızla ancak kira parasını ödüyoruz, ete filan yetmez" dedi.

Mahmut Kabaklı de "Ben et alamıyorum. Bazen komşular kurban keserlerse veriyorlar. Ben paramla alamıyorum etin kilosu 600 lira bize göre pahalı. Ramazan ayında birileri verirse yiyeceğiz ben kendim alamıyorum. Bir yerden bir gelirim yok" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Osmaniye, Ekonomi, Yerel, Yaşam, Son Dakika

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