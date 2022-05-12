Son dakika haberleri: Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de

12.05.2022 01:37
Son dakika haberleri: Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de

Son dakika yerel haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 'Cumhurbaşkanlığı Valiller Atama Kararnamesi' Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 'Cumhurbaşkanlığı Valiller Atama Kararnamesi' Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre, 10 ilin valisi yer değiştirdi, 9 ilin valisi Vali Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirilirken, 9 ile yeni vali atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 'Cumhurbaşkanlığı Valiller Atama Kararnamesi' Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni kararname ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güren Yiğitbaşı Afyon Karahisar'a, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık Edirne'ye, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Vekili Erkan Kılıç Bolu'ya, Teftiş Kurulu Başkanı Turan Ergün Uşak'a, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Nurtaç Arslan Bartın'a, Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara Kırşehir'e, Mülkiye Başmüfettişi Birol Ekici Kırklareli'ye, Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç Niğde'ye, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu Tokat'a vali oldu.

Kararname ile vekaleten görev yapan İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Volkan Barış Göçmez asaleten atandı.

Teftiş Kurulu Başkanlığı görevine Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İller İdaresi Genel Müdürlüğü görevine ise Mülkiye Müfettişi Selçuk Aslan getirildi. - ANKARA

YORUMLAR
500
Başkan Gürkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü Başkan Gürkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü Şanlıurfa'nın yeni Valisi Salih Ayhan oldu Şanlıurfa'nın yeni Valisi Salih Ayhan oldu Resmi Gazete'de yayınlandı! Cumhurbaşkanlığı kararı ile 9 vali görevden alındı, 20 ilin valisi değişti Resmi Gazete'de yayınlandı! Cumhurbaşkanlığı kararı ile 9 vali görevden alındı, 20 ilin valisi değişti

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Gazete, Atama, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri: Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de - Son Dakika


Son Dakika
08:39 Alemin Kralı dizisiyle ünlenen Yağmur Ün, evlilik haberini böyle duyurdu: Önümüzdeki yarım asır eğlenceli olacak
08:36 Bisiklet sürerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti: Otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı
08:34 AK Parti Genel Yardımcısı Özlem Zengin'den Mehmet Boynukalın açıklaması: İstifasında dahlim yok ama Ayasofya'nın daha da özgürleştiğini düşünüyorum
08:32 Ali Koç ve Ekrem İmamoğlu bir araya geldi, buzlar çözüldü
08:25 12 Mayıs altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam, ata altında son durum
08:18 Gece kulübü çıkışı kavga ettiği arkadaşını öldürdü
08:14 12 Mayıs güncel dolar kuru: Dolar ne kadar, Euro kaç TL?
08:05 12 Mayıs Perşembe günü hava nasıl olacak?
08:00 Kübra Güran Yiğitbaşı ilk başörtülü vali olarak tarihe geçti
01:06 Hakan Çalhanoğlu karşılaşmaya damga vurdu! İtalya Kupası'nda beraberliği getiren golü attı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 09:07:58. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement