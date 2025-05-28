Töbsen, Çedes Yıl Sonu Raporunu Çıkardı: "Camilerde Halat Çekme, Körebe, Bowling Oynandı" - Son Dakika
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Töbsen, Çedes Yıl Sonu Raporunu Çıkardı: "Camilerde Halat Çekme, Körebe, Bowling Oynandı"

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28.05.2025 16:27
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Töbsen, Çedes Yıl Sonu Raporunu Çıkardı: "Camilerde Halat Çekme, Körebe, Bowling Oynandı"
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Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖBSEN), Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi kapsamında Türkiye genelinde yapılan etkinliklerin raporunu çıkardı. TÖBSEN Genel Eğitim Sekreteri Serkan Bebek, “Bugün iktidarda CHP olsaydı ve bu etkinlikleri CHP yapsaydı, 'Camileri lunaparka, sirke çevirdiler. Kutsallarımıza saldırıyorlar' diyecek kişiler camilerde top oynatıp, palyaço gezdirip, bowling oynatıyor. Cami avlusunda voleybol oynatıp langırt oynuyorlar” diye konuştu.

Haber:  Burcu Özkaya Günaydın

(HATAY) - Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖBSEN), Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi kapsamında Türkiye genelinde yapılan etkinliklerin raporunu çıkardı. TÖBSEN Genel Eğitim Sekreteri Serkan Bebek, "Bugün iktidarda CHP olsaydı ve bu etkinlikleri CHP yapsaydı, 'Camileri lunaparka, sirke çevirdiler. Kutsallarımıza saldırıyorlar' diyecek kişiler camilerde top oynatıp, palyaço gezdirip, bowling oynatıyor. Cami avlusunda voleybol oynatıp langırt oynuyorlar" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığının, (MEB) Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile imzaladığı ÇEDES projesi kapsamında okullarda yürütülen etkinlikler giderek yaygınlaşıyor.

Proje kapsamında "manevi danışman" olarak görevlendirilen imam, vaiz, din hizmetleri uzmanı ve Kur'an kursu hocaları, okullarda öğrencilere "değerler eğitimi" veriyor, seminerler gerçekleştiriyor. Türkiye'nin farklı kentlerinde, ÇEDES kapsamında öğrenciler hem okullarda hem de okul dışı etkinliklerde din görevlileriyle bir araya geliyor; camilere, il/ilçe müftülüklerine ya da çeşitli derneklere ziyaretler düzenleniyor.

"Camilere ayakkabı ile girdiler diyenler, camileri ne hale çevirdi"

TÖBSEN Genel Eğitim Sekreteri Serkan Bebek, Türkiye genelinde ÇEDES'in 2024-2025 etkinliklerine ilişkin sendikanın raporu konusunda basın toplantısı düzenledi.

Sekreteri Serkan Bebek, şunları söyledi:

"Gezi Parkı sürecinde 'Camilere ayakkabı ile girdiler, CHP camileri ahıra çevirdi' hikayesi üzerinden yıllardır siyaset üretenlerin bugün camileri ne hale çevirdiğini hep beraber gördük. 'Camide yemek yemek, yüksek sesle konuşmak, uyumak, top oynamak hatta dünyevi işleri bile konuşmak mekruh' diyen bu projenin ortaklarından olan Diyanet açıklama yapsın. Bugün iktidarda CHP olsaydı ve bu etkinlikleri CHP yapsaydı; 'Camileri lunaparka, sirke çevirdiler. Kutsallarımıza saldırıyorlar' diyecek kişiler camilerde top oynatıp, palyaço gezdirip, bowling oynatıyor. Cami avlusunda voleybol oynatıp langırt oynuyorlar" diye konuştu.

"Bu proje ortakları hakkında soruşturma başlatılacak mı?"

'Fatih Sultan Mehmet'e ait türbenin önünde ellerini arkaya bağladı' diye Ekrem İmamoğlu'na soruşturma açılmasını hatırlatan Serkan Bebek, "Buradan Cumhuriyet Savcılarına sesleniyorum. Bu projenin ortakları Gençlik ve Spor Bakanı, Diyanet İşleri Başkanı ve Milli Eğitim Bakanı hakkında bu görüntülerden sonra soruşturma başlatacak mısınız?" diye sordu?

TÖBSEN'in derlediği, ÇEDES kapsamında yapılan etkinlikler şu şekilde:

- Rize'nin Kalkandere ilçesinde çocuklara camide halat çekme yarışı ve çuval yarışı yaptırıldı.

-Rize'nin İkizdere ilçesinde cami içinde çocuklara körebe oynatıldı.

- Niğde'nin Bor ilçesinde Durmuş Güleç Camisi içinde çocuklara halat çekme yarışı, kaşıkta top taşıma yarışı yaptırıldı.

- Aydın'ın Efeler ilçesi Abdülkadir Geylani Camisi'nde Hacı Celal Oto İlkokulu öğrencileri ile camide bilek güreşi yapıldı.

- Sakarya Ortaokulu Öğrencileri, Balıkesir Ayvalık ilçesi Çınarlı Camisi avlusunda voleybol oynadı.

- Gaziantep Şehitkamil Ukkaşe Bin Mihsan Camisi içinde çocuklarla tekvando oynandı.

- Osmaniye Kadirli'de cami içinde çuval yarışı ve halat çekme oyunu oynandı.

- Giresun'un Espiye ilçesinde Mescidi Aksa Camisi avlusunda bowling oynandı.

- Patnos'ta cami içinde futbol oynandı.

- Adana'nın Sarıçam ilçesinde Hacı Mahmut Öz Cami avlusunda çocuklara palyaço gösterimi yapıldı, dans edildi.

Kaynak: ANKA

Etkinlik, Politika, Voleybol, Türkiye, Bebek, Yerel, Cami, Son Dakika

Son Dakika Yerel Töbsen, Çedes Yıl Sonu Raporunu Çıkardı: 'Camilerde Halat Çekme, Körebe, Bowling Oynandı' - Son Dakika

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