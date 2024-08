Uyuşturucu Kullanımı Artıyor: Çok Daha Ağır Cezalar Gerekiyor

Yerel

SERRA TAYLAN

(ELAZIĞ) - Uluslararası Uyuşturucu ile Mücadele Derneği Doğu Anadolu Temsilcisi İdris Demirkıran, ülkede günden güne uyuşturucu kullanımının arttığını ve kullanıcıların yaşlarının düştüğünü belirterek, çok daha ağır ve caydırıcı cezaların getirilmesi gerektiğini söyledi.

Uluslararası Uyuşturucu ile Mücadele Derneği (ULUMED) Doğu Anadolu Temsilcisi İdris Demirkıran, artan uyuşturucu vakaları ve alınması gereken önlemlerle ilgili açıklama yaptı. Demirkıran, şunları söyledi:

"Artan uyuşturucu sürekliliğini görüyoruz"

"Son günlerde yaygın olarak artan uyuşturucu sürekliliğini görüyoruz. Elazığ'da da yerel basında, görsel ve yazılı haberlerde takip ettiğimiz kadarıyla her geçen gün bu uyuşturucu kullanımı artmakta, bunun yanı sıra kullanıcıların yaşları düşmektedir. Dolayısıyla yaptığımız araştırmalarda eşlerin boşanmaları, ailelerin uyumsuzluğu, çocukların aileyle olan uyumsuzluğu ve birbirlerine olan tahammülsüzlüğü, ileride çocukların yeterli olgunluğa ulaşmadığı, çağımızın hastalığı olan insanları kendini doyuramadığı ve insanların doyum noktasına ulaşamadığı bir seviyeye geldi. Bunun yanı sıra özentinin de çok olduğu memleketimizde biliyorsunuz ki çocuklar daima büyüklerini taklit eder, büyüklerin yolundan gider.

"Uyuşturucuyu kolay kazanç yolu olarak görenler cezalardan korkmuyor"

Bu nedenle kolay bir kazanç olduğunu biliyor ve izliyoruz çünkü yapılan çalışmalar sonucunda büyük gelirlerin çoğunun uyuşturucu madde ticaretinden geldiğini biliyoruz. Ne yazık ki yapılan denetimler, yakalanan suçlular ve denetimlerde bir eksiklik veyahut da bir vurdumduymazlık seziyoruz. Çünkü bu yakalama ve eylemler bunlara caydırıcı bir ceza getirmiyor. İçeriden çıkan her kimse paranın bu kadar kolay kazanıldığı bu ortama geri dönüyor. Dolayısıyla bunlar için daha caydırıcı, daha farklı cezalar uygulanmalı. Bu cezaların usul ve uygulama şekillerine gelirsek; bunu en iyi uygulayacak olan devletimiz ve üst mercilerimiz olacağı için, bu karar tamamıyla kendilerine aittir. Mesela bazı suçların para karşılığı veya herhangi bir suçtan dolayı o cezanın paraya çevrilmesi olaylarını biliyoruz. İnsanların kendilerine gelebilmesi için çok daha ağır ve caydırıcı cezaların gelmesi lazım.

"Silahlanma oranın olağanüstü seviyede"

Silahlanma oranının çok arttığına da dikkat çeken Demirkıran, İçişleri Bakanlığı'na çağrıda bulunarak daha fazla denetim talebinde bulundu. Demirkıran, "Bu arada ilimizde ve ülkemizde silahlanma olağanüstü dereceye çıktı. Dolayısıyla bizim Emniyetimizden ve İçişleri bakanlığımızdan silahlanma eylemlerinin çok daha fazla denetlenmesi konusunda ricada bulunuyoruz. Ailelerden de herhangi bir olumsuzluk ve anlaşmazlık halinde işin kolayına kaçıp da aileyi dağıtmamaları konusunda ikaz ediyoruz" dedi.

"Uyuşturucu kullanım yaşı ağzı süt kokan çocuklara kadar düştü"

Avukat Sadin Koç da uyuşturucu kullanımının artması ile adli vakalarda da artış olduğuna dikkat çekti. Yapılan çalışmalarla uyuşturucu kullanım oranı artışının kanalizasyon sularındaki tahlillerde bile ortaya çıktığını ifade eden Koç, şunları söyledi:

"Uyuşturucu kulanım yaşı maalesef ülkemizde deyim yerindeyse ağzı süt kokan çocuklara kadar düştü. ve her geçen gün daha kötüye gidiyoruz. Her geçen gün uyuşturucu ve bundan kaynaklı şiddet, intihar ve adli olaylarla karşılaşıyoruz. Ülkemizde çok fazla düştü. Geçenlerde bir köşe yazısı okudum. İstanbul'un iki ilçesinde 2017 yılında Avrupa Birliği tarafından Avrupa ülkelerinde yapılan bir çalışma Türkiye'de de başladı. Atık sulardan, kanalizasyon sularından numune alınarak uyuşturucu kullanımı tespit etmeye yönelik bir inceleme. Dediğim gibi 2017'de İstanbul'un iki ilçesinde başlayan bu uygulama şu anda bir çok ilimizde de yapılıyor ve maalesef Türkiye'de inceleme yapılan her şehirde sonuçlar kötü yani yüksek çıkıyor. Yanlış hatırlamıyorsam en yüksek uyuşturucu kullanımı Denizli'ydi. Artık İstanbul, İzmir Antalya gibi daha büyük, kozmopolit şehirlerden Anadolu'ya doğru kaymaya başladı uyuşturucu kullanımı."

"Uyuşturucu ile her anlamda mücadele etmek gerekir"

Çocukların uyuşturucudan korunmasında en önemli görevin ailelere düştüğünü ifade eden Sadin Koç, çocukların dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Burada yapılması gereken aileler olarak, anne babalara çok ciddi görevler düşüyor. Çocuklarını takip etsinler. Çocuklarına uyuşturucunun çözüm olmayacağını izah etsinler. Bir çocuk uyuşturucuya neden başlar; arkadaş çevresinden veya yaşadığı bir sorunu giderebileceğini düşünerek başlar. O nedenle aileler olarak biz çocuklarımızla arkadaş olursak bu sıkıntılar giderilecektir. Tabi burada sadece ailelere görev düşmüyor. Okulda öğretmene, kolluk güçlerine vb. insanlara da sorumluluk yükleniyor. Geleceğimizi karartmadan çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına uyuşturucu ile her anlamda mücadele etmek gerekir diye düşünüyorum.

"Uyuşturucuya erişim çok kolay olmuş"

Uyuşturucuya erişim çok kolay artık. Bildiğiniz gibi yasak ama sürekli Elazığ'ın dört bir yanında trafik ve uyuşturucu kontrolleri yapılıyor. Buna rağmen ilimize ve ülkemize nasıl giriyor. Onun üzerinde durmak gerekir. Bence burada kolluk güçlerinin büyük bir eksikliği var. Çok ciddi oranda uyuşturucu madde sevkiyatı var. Her ne kadar kolluk güçleri dönem dönem operasyonlar yapıp ilgilileri göz altına alıyorsa da bunun çok da yeterli olduğunu göstermiyor. Zira Elazığ'daki kullanım oranı ortada. Denetimlerin daha sıkılaştırılması, suçlunun üzerine daha hızlı gidilmesi gerekiyor."