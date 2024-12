Ümit Özdağ: Öcalan İmralı'da Kalacak

Yerel

Haber: Muhammet Fatih Başçı

(BURDUR)- Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Burdur'da; "Biz Zafer Partisi olarak size söz veriyoruz; Öcalan, İmralı'da kalmaya devam edecek ve orada ölecek. Bir terör örgütünün liderini, elebaşısını gazi Meclisimizde, Cumhuriyet'i kuran, İstiklal Harbi'ni veren Meclisimize sokmayız. Onun kirli ayakları o Meclis'e giremez" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Burdur'da geçtiğimiz günlerde MHP'den istifa ettikten sonra partisine katılan Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz'ü ziyaret etti. Özdağ, Başkan Alagöz ile makamında bir süre görüştükten sonra Belediye balkonundan vatandaşlara hitap etti. Özdağ, konuşmasında şunları söyledi:

"Bozkurt heykelleri dikmek için Türk milletinin kimseden izin almaya ihtiyacı yoktur"

"Bugün burada aranızda olmaktan gerçekten mutluyum. İlçenize girerken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1936'da Kahramanmaraş'a diktiği bozkurtlu Türk bayrağının aynısını burada yerinde gördüm. Bir başka ilçede CHP'li belediye başkanının Alanya'da o heykeli buranın çok kültürlü ruhuna uymuyor diye kaldırdığını geçen hafta içimiz acıyarak hep birlikte izledik. O belediye başkanına da buradan hatırlatıyorum; Tefenni nasıl yörükse Tefenni nasıl Türkmense, Tefenni nasıl Türkse, Alanya'da öyle yörüktür, Türkmendir, Türktür. Bozkurt heykelleri dikmek için Türk milletinin kimseden izin almaya ihtiyacı yoktur. Bu Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletini Ergenekon'dan çıkartan bozkurt gibi en dara düştüğü anda İstiklal Harbi'nden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yürütmüş olan bozkurdun kendisidir.

"Öcalan, İmralı'da kalmaya devam edecek ve orada ölecek"

Ülkemiz gerçekten ağır bir kriz geçiriyor. Ekonomik krizi derinden yaşıyoruz. Tarım tam anlamıyla bir çöküş içinde. İşsizlik aldı başını gidiyor, sanayi üretimi düşüyor, fiyatlar yükseliyor. Gıda fiyatlarının enflasyonunda OECD ülkeleri arasında ne yazık ki birinci sıradayız. Neden? Çünkü bu ülkede 14 milyon sığınmacı ve kaçağı beslemek zorundayız. Bundan dolayı enflasyon kontrol altına alınamıyor. Bundan dolayı işsizlik düşmüyor. Bundan dolayı demokratik yapımız her geçen gün biraz daha değişiyor. Bu iki kriz birbirini nasıl besliyorsa bir başka krize de neden oluyor. Ülkemizde her geçen gün uyuşturucu yayılıyor, sanal kumar yayılıyor, yasa dışı bahis yayılıyor. Erzurum'un dağ köyünde çoban kardeşimin bile uyuşturucu kullandığını görüyoruz. Girmediği yer yok. Sanal kumar şu cep telefonları üzerinden gençliğin geleceğini adeta elinden alıyor. Bu 3 kriz yani sığınmacı krizi, ekonomik kriz ve organize suç krizi ülkemizin tepesine binmişken Türkiye'yi her geçen gün biraz daha bir felakete, girdaba sürüklerken sanki bu meselelerin çözümü öncelikli meselemiz değilmiş gibi Cumhur İttifakı'nın iki paydaşı CHP'nin de desteğini alarak şimdi Abdullah Öcalan'a af getirmekten, onu Meclis'te konuşturmaktan, Kürtlere devlet hediye etmekten bahsediyorlar, anayasamızı değiştirme mücadelesi veriyorlar. Biz de Zafer Partisi olarak size söz veriyoruz; Öcalan, İmralı'da kalmaya devam edecek ve orada ölecek.

"Terör örgütünün liderini, elebaşısını gazi Meclisimizde, Cumhuriyet'i kuran, İstiklal Harbi'ni veren Meclisimize sokmayız"

Türkiye Cumhuriyeti devleti büyük ve güçlü bir devlettir. Bir terör örgütünün liderini, elebaşısını gazi Meclisimizde, Cumhuriyet'i kuran, İstiklal Harbi'ni veren Meclisimize sokmayız. Onun kirli ayakları o meclise giremez. Hiçbir terör örgütünü arkasında hangi güç olursa olsun, hangi yabancı güç olursa olsun anayasamızdan Türk milleti ibaresini çıkarttırmayız, Türklüğü çıkarttırmayız, Türk milletinin elinden devletinin alınmasına müsaade etmeyiz. Bundan sonra sizden Zafer Partisi'nin sığınmacıların ve kaçakların vatanlarına dönmesi için verdiği mücadeleye destek olmanızı bekliyorum. Sizden uyuşturucuya, sanal kumara, yasa dışı bahise karşı açtığımız mücadeleye destek olmanızı, çocuklarımızı uyuşturucu belasından kurtarmak için verdiğimiz mücadeleye destek olmanızı rica ediyorum ve sizden Türkiye Cumhuriyeti devletinin terör örgütleri önünde diz çökmeden bir Türk devleti olarak devam etmesi için vermiş olduğumuz mücadeleye destek olmanızı istiyorum.

"Ümit başkan önemli bir adım attı"

Sevgili adaşım Ümit Başkan bu destek yolunda çok önemli bir adım attı. Bundan sonra Türk milletinin zaferine hep birlikte yürüyeceğiz inşallah. Ümit Başkan'ı nasıl sevdiğinizi, nasıl inandığınızı görüyorum. Bu inancınızı, bu sevginizi önümüzdeki süreçte diğer Ümit için de benim için de istiyorum."