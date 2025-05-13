Tarihçiden Vatikan'ı sarsacak iddia: Yeni Papa Kayserili ve benim akrabam - Son Dakika
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Yerel

Tarihçiden Vatikan'ı sarsacak iddia: Yeni Papa Kayserili ve benim akrabam

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Tarih araştırmacısı Nurhan Çetinkaya, yaptığı çalışmalar neticesinde, Katolik dünyasının yeni ruhani lideri Papa 14. Leo'nun Kayserili ve kendisinin akrabası olduğunu yaptığı paylaşımla duyurdu. Çetinkaya, "Annemin dayısı tarafından akrabamız olur. Dünyamıza hayırlı olsun" dedi.

13.05.2025 10:09  Güncelleme: 11:56
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Babası Sivas (Gemerek), Annesi Kayseri (Everek) doğumlu olan ve İstanbul Beyoğlu'nda yaşayan ermeni kökenli tarih araştırmacısı Nurhan Çetinkaya(57), yıllardır Osmanlı tarihini ve ermeni tarihini araştırıyor. 1900'lü yıllarda boy gösteren göç olaylarından sonra haber alamadığı ve adeta izlerini kaybettiği yakınlarını bulmak için çalışma başlatan Çetinkaya yaptığı çalışmalarda bazı akrabalarına ulaştı bazılarının da ismini değiştirdiği iddiasında bulundu.

Son olarak Çetinkaya'dan gelen iddia, Katolik dünyasının yeni ruhani lideri Papa 14. Leo'nun Kayserili ve kendisinin akrabası olduğu yönünde. Bu iddiayı sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımla duyuran Nurhan Çetinkaya, "Bütün dünyaya hayırlı olsun Fransız Francis Parses Prebis Namı diğer Faruk Parsehyan Pars. Ataları Kayseri'den ABD ye gitmiş orada dini eğitimini almış sonra Vatikan'a gitmiş. Bugün de Papa oldu. Annemin dayısı tarafından akrabamız olur. Dünyamıza hayırlı olsun" dedi.

"SOY AĞACINA BAKTIM"

Nurhan Çetinkaya gündeme getirdiği iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. "Ermeni asıllı Türk vatandaşıyım. Babam ve dedemler olmak üzere neredeyse bin yıldır bu toprakların evladıyız" diyerek sözlerine başlayan Çetinkaya," Yaklaşık 5 yıldır Osmanlı tarihini ve Ermeni tarihini araştırıyorum. Kendi köklerimi araştırıyorum ve kendi köklerime ulaşmaya çalışıyorum. 1900 ve 1915 yılları arasında tehcir olayı yaşandı. Bu tehcir olaylarında da birçok ermeni bu topraklardan göç etti veya kayboldu. Anne tarafım Kayseri (Everek) baba tarafım Sivas (Gemerek) doğumlu. Dolayısıyla benim anne tarafımdan büyük anneannemin kardeşi Setrak Parsehyan o dönemde 1915'li yıllarda Kayseri'nin Develi ilçesinden (Everek ) Arjantin'e göç etti. Sonrasında duyduğum onun çocukları diye kastettiğim Faruk Parsehyan dediğim şu anki Papa, bana gelen bilgiler doğrultusunda onun din adamı olduğu yönünde. Katolik mezhebine mensup olduğunu ve Vatikan'da epey yükseldiğini öğreniyoruz. Tabi bunu teyit edemiyoruz. Bugüne kadar gidip görüşmedik. Hiç buluşmadık. Ben de bu bilgiler doğrultusunda köklerinin Kayseri'ye ait olan bir Papa olduğunu iddia ediyorum. Soy ağacına baktığınız zaman Setrak'ın çocuğunun torununun torunu, o (Papa 14. LEO )çıkıyor "diye konuştu.

Tarihçiden Vatikan'ı sarsacak iddia: Yeni Papa Kayserili ve benim akrabam

"AİLE AĞACIMIZI TEYİT EDEN BİR MEKTUP YAZACAĞIM"

Papa 14. LEO'nun isminin farklı olmasını ve isim değişikliğinin ruhanilerde bir gelenek olduğunu söyleyen Çetinkaya, "Kayseri'de bir Asadur Sarafyan var. Amerika'ya gitmiş ve ismini değiştirip Oscar Bankır yapmıştı. Şu an ABD'de yaşayan dünyanın en çok patentine sahip Ermeni'si konumunda. O da ismini ve kimliğini babadan sonra değiştirerek Vatikan'da kardinalliğe başlıyor. Biz de bu varsayımdan yola çıkarak Papa'nın akrabamız olduğunu Kayserili ve Everekli olduğunun kanaatine vardık. Ben kendisine bir mektup yazacağım aile ağacımızı teyit eden ve hatta kendisiyle tanışmak için ziyaret etmek istiyorum. Gelen cevaba göre bakacağım çünkü bu uluslararası bir konu. Nasıl bir cevap gelir onu ben bilemem ama en azından bir ülkenin dışişleri bakanlığıyla temasa geçip, buradaki Vatikan Konsolosluğu ya da büyükelçiyle temasa geçip bu konu ile ilgili bir çalışma yapmak istiyorum. Eğer şu an ki Papa bizim akrabamız ise hakikaten bu Türkiye için çok önemli, çok gurur verici bir şey" dedi.

Tarihçiden Vatikan'ı sarsacak iddia: Yeni Papa Kayserili ve benim akrabam

"PAPAYLA BİE AİLE BAĞIMIZ VAR"

Çalışmalarına ve elindeki belgelerin gerçekliğine inandığını belirten Çetinkaya, "Ben tarihimi araştırıyorum. Geçmişimi araştırıyorum en azında yazılan tarihi değil yaşanan tarihi anlatmak istiyorum gelecek nesillere. Bu yüzden çıktığım yolda baktım ki hakikaten Papayla bir aile bağımız var. Bunu da sosyal medyamdan sevinçle duyurdum. Çok fazla etkileşim aldı. Sıradaki görevim bir mektup yazıp hem kendisinin tebrik etmek hem de köklerinin Anadolu'ya ait olduğu Kayserili olduğunu belirtmek istiyorum. Belki gelecek olan cevaba göre de Papamızı, Kayseri'mize getiririz orada bir dua ettiririz. Çalışmalarımda yanılıyorsam eğer hayatımda bir şeyi değiştirmez. Dolayısıyla Osmanlı arşivlerine bakma imkanım çok yok. Bende Patrikhane kayıtları var. Yanılma ihtimalim de var. Ancak benim araştırdığım akrabalık dinamiklerine ve köklerine göre buraya kadar çıktım. Yanılırsam da eğer bir problem yok benim açımdan sonuçta Papa çok önemli bir dini liderdir. Saygı duymak lazım" diye konuştu.

"İDDİALARIMIN ARKASINDAYIM"

Nurhan Çetinkaya, çalışmalarında yanılma ihtimalinin kendisi için bir problem oluşturmayacağını ve hayatına kaldığı yerden devam edeceğini belirtti. Ülkesi Ermenistan'da da arkadaşlarıyla birlikte birçok çalışma yaptığını aktaran Çetinkaya, "Ben ne olursa olsun çalışmalarımın ve iddialarımın arkasındayım. Her ne şekilde olursa olsun Papa'ya bir tebrik mektubu yazacağım ve köklerinin Kayseri'de olduğunu ve hazırlayacağım aile ağacını kendisine yollayarak kendisine ifade edeceğim. Kayseri'den bu konuyla alakalı yetkililerden kimseyle bir görüşmem olmadı zaten Kayseri tarihini yıllardır araştırırım. Tarihe baktığınızda da Rumların ve Ermenilerin yaşadıklarının kayıtları var. Eğer ararlarsa da bu gelişmelerle alakalı oturur konuşurum. Benim açımdan bir problem yok. Çalışmalarımın ardından bu iddiamı açıkladığımda birçok insan bana deli dedi ve güldü. Kimin ne dediği umurumda değil ben doğru bildiğimi yapıyorum, araştırmalarımı yapıyorum" şeklinde konuştu.

Tarihçiden Vatikan\'ı sarsacak iddia: Yeni Papa Kayserili ve benim akrabam
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tarihçiden Vatikan'ı sarsacak iddia: Yeni Papa Kayserili ve benim akrabam - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Alper Elma:
    kim ne eder seni akrabaymiş 4 1 Yanıtla
  • Onur Tecimer:
    Adamın herhangi bir üniversite de tarih bölümü olduğu belli değil tarihçi dersiniz. Saçmalık. 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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