Fırtına ve sağanak yağış çok sayıda ili esir aldı - Son Dakika
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Fırtına ve sağanak yağış çok sayıda ili esir aldı

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Uyarıların ardından başlayan sağanak yağış ve fırtına sonucunda Muğla'nın Ula ilçesinde enerji nakil hatları birbirine temas ederek patlamalara neden oldu. Kırıkkale'de ise şiddetli rüzgarın etkisiyle bir otomobilin üzerine ağaç devrildi.

20.04.2024 15:45  Güncelleme: 16:14
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 45 il için sarı kodlu uyarısı sonrası, çok sayıda ilde sağanak yağış ve fırtına etkisi görüldü.

ENERJİ NAKİL HATLARINDA PATLAMA

Muğla'nın Ula ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına sonrası evlerin ve araçların yakınından geçen enerji nakil hatları birbirine temas etmesi sonrası şiddetli patlamalar yaşandı. Fırtına nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı.

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İZMİR'DE DEV HORTUM

Sağanak yağıştan sabahın ilk saatlerinde İzmir de nasibini aldı. Kentte kapalı hava ve aralıklarla hafif yağmur sürerken, Foça'nın Yenifoça Mahallesi açıklarında dev bir hortum oluştuğu görüldü. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen hortum, bir süre sonra karaya ulaşmadan kayboldu.

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HORTUM BELEDİYE BİRİMLERİNİ VURDU

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün gece başlayan ve bugün sabaha karşı etkisini gösteren fırtınanın ardından çıkan hortum sebebiyle Marmaris Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin birimlerinde hasar meydana geldi.

Ağlar yerinden söküldü, dev hortumlar çıktı! Çok sayıda il fırtınaya teslim

DEV DALGALARIN ARASINDA CAN PAZARI

Antalya'da ise boyu 4 metreye kadar çıkan dev dalgaların bulunduğu sahilde denize giren 19 yaşındaki genç, boğulmak üzereyken dalış eğitmeninin çabası ve deniz polisinin yolladığı insansız cankurtaran robotuyla kurtarıldı.

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OTOMOBİLİN ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLDİ

Kırıkkale'de Ziya Gökalp Caddesi'nde şiddetli rüzgarın etkisiyle park halindeki bir otomobilin üzerine ağaç devrildi. Otomobilde hasar meydana geldi ve itfaiye ekipleri olay yerine gelerek ağacı keserek yolu trafiğe açtı.

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Son Dakika 3.Sayfa Fırtına ve sağanak yağış çok sayıda ili esir aldı - Son Dakika

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