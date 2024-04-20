Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 45 il için sarı kodlu uyarısı sonrası, çok sayıda ilde sağanak yağış ve fırtına etkisi görüldü.
Muğla'nın Ula ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına sonrası evlerin ve araçların yakınından geçen enerji nakil hatları birbirine temas etmesi sonrası şiddetli patlamalar yaşandı. Fırtına nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı.
Sağanak yağıştan sabahın ilk saatlerinde İzmir de nasibini aldı. Kentte kapalı hava ve aralıklarla hafif yağmur sürerken, Foça'nın Yenifoça Mahallesi açıklarında dev bir hortum oluştuğu görüldü. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen hortum, bir süre sonra karaya ulaşmadan kayboldu.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün gece başlayan ve bugün sabaha karşı etkisini gösteren fırtınanın ardından çıkan hortum sebebiyle Marmaris Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin birimlerinde hasar meydana geldi.
Antalya'da ise boyu 4 metreye kadar çıkan dev dalgaların bulunduğu sahilde denize giren 19 yaşındaki genç, boğulmak üzereyken dalış eğitmeninin çabası ve deniz polisinin yolladığı insansız cankurtaran robotuyla kurtarıldı.
Kırıkkale'de Ziya Gökalp Caddesi'nde şiddetli rüzgarın etkisiyle park halindeki bir otomobilin üzerine ağaç devrildi. Otomobilde hasar meydana geldi ve itfaiye ekipleri olay yerine gelerek ağacı keserek yolu trafiğe açtı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Fırtına ve sağanak yağış çok sayıda ili esir aldı - Son Dakika
Aydın'ın Didim ilçesinde bir evde çıkan yangında ev kullanılamaz hale gelirken, yangında ölen yada yaralanan olmaması sevindirdi. Yangın diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alındı.
Denizli'nin Çameli ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına, seralarda, kapalı halı sahalarda ve bazı işletmelerde hasara neden oldu. Belediye başkanı Cengiz Arslan, hasar gören alanlarda incelemelerde bulundu.
Bursa'da etkili olan rüzgar nedeniyle kent merkezinde bir ağaçtan kopan dal, otomobilin tavanına düştü. Neyse ki olayda can kaybı yaşanmadı. Vatandaşlar da rüzgarın etkisiyle zor anlar yaşadı. Bursa Valiliği, vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.
Haklarında örgüt soruşturması açılan Tayyar Öz ve Özlem Öz çiftinin 4'üncü çocukları doğdu. Ancak Özlem Öz'ün doğum öncesi ve sonrasında sosyal medyada yaptığı paylaşımlar tepki çekti. Çift, her anlarını kayıt altına alarak takipçileriyle anbean paylaştı.
Siirt'te 18 yıl önce işlenen cinayete karışan ve firar eden zanlı, Ankara'nın Keçiören ilçesinde yakalandı. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu tutuklanan zanlı, adli makama sevk edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?