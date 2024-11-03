Çorum\'daki faciada korkunç detay: Patlamadan 45 dakika önce gaz sesi geliyordu

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Çorum'da 1 kişinin ölümüne, 33 kişinin yaralanmasına sebep olan patlama ile ilgili konuşan bina sakini, olaydan yaklaşık 45 dakika önce patlamanın yaşandığı evden gaz sesinin geldiğini söyledi.

APARTMANDA DOĞAL GAZ PATLAMASI: 1 ÖLÜ, 33 YARALI

Olay, öğlen saatlerinde Çorum il merkezi Osmancık Caddesi'ndeki Hilal Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 3'üncü katında bulunan evde doğalgazdan kaynaklı patlama meydana geldi. Sokağın adeta savaş alanına döndüğü patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 33 kişi yaralandı. İhbar üzerine sokağa çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan vatandaşlar binalardan itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yetkili doğalgaz şirketi olan Ahlatçı Holding'e bağlı Çorumgaz ekipleri de binada incelemelerde bulundu.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Hayatını kaybeden vatandaşın 65 yaşındaki Osman Keyinci olduğu tespit edildi. Keyinci'nin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Osman Keyinci (65)

PATLAMADAN ÖNCE EVDEN GAZ SESİ GELİYORMUŞ

Patlamanın yaşandığı evin üst katında yaşayan Rafet Kazak, olay anını anlattı. Patlamadan bir süre önce patlamanın yaşandığı evden gaz sesi geldiğini ve eşinin zili çalmasına rağmen kapıyı açanın olmadığını söyleyen Kazak, bu olaydan bir süre sonra patlamanın yaşandığını ifade etti.

"ZİLİ ÇALDIK, AÇAN OLMADI"

Patlama anında büyük korku yaşadıklarını ve sonra yaralıları kurtarmaya çalıştıklarını anlatan Rafet Kazak, "Oturma odasında televizyon izliyordum. Hanım geldi, 'Aşağı ki kattan doğalgaz sesi geliyor' dedi. Ben de 'Bir zilini çal, uyar' dedim. Aşağı indi, zile basmış, açan olmuyor. Sonra doğalgaz vanasını kapatmaya çalışmış, gücü yetmemiş. Daha sonra evdeki vatandaşın kızını arıyor, 'Ses geliyor, babanız içeride' diyor. Ama kimse gelmiyor. Sonra 45 dakika, 1 saat aralığında bu olay oluyor. Sonra ben çocuklara koştum. Eşimin üzerine duvar yıkılmıştı, onu kurtardım. Küçük zedelenmeleri vardı. Sonra hepsini itfaiye ile balkondan aşağı indirdik. Sonra aşağı indim. Kimseyi göremedim. Birçok vatandaşı benim binamdan dışarı çıkarttık. Yaralılara şifalar diliyorum" dedi.

Patlama nedeniyle iş yerleri zarar gören esnaf ise dükkanlarına gelerek temizlik yapmaya başladı. Vatandaşlar olay anında büyük panik yaşadıklarını ve basıncın etkisi ile bayıldıklarını söyledi.