Denizli'de Suçlulara Jandarma Darbesi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Denizli'de Suçlulara Jandarma Darbesi

Denizli\'de Suçlulara Jandarma Darbesi

Denizli'de jandarma, 60 suçtan 68 yıl hapisle aranan 3 hükümlüyü yakaladı. En dikkat çekeni 123 suç kaydı olan kadın.

08.02.2025 12:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de jandarma ekiplerinin aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarda ülke genelinde karıştıkları 60 ayrı suçtan 68 yıl kesin hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü yakalandı. Tutuklanan 38 yaşındaki kadının, 123 ayrı suç kaydının bulunması hayrete düşürdü.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmamım dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarına yenilerini ekledi. JASAT, Pamukkale ve Serinhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince müşterek yapılan başarılı operasyon sonucunda ülke genelinde karıştıkları suçlardan dolayı kesinleşmiş hapis cezasıyla aramam üç hükümlü, kaçmalarına fırsat verilmeden yakalandı.

Kadın suç makinesi jandarmadan kaçamadı

Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyon sonucu 2022 yılından Ankara, İstanbul, Kocaeli, İzmir, Muğla, Antalya, Kırşehir, Sakarya, Çanakkale, Aydın, Isparta, Bakıkesir, Bursa, Düzce, Kahramanmaraş, Kütahya, Kayseri, Manisa, Giresun, Kırıkkale, Konya, Denizli, Trabzon, Uşak, Rize ve Hatay olmak üzere 26 ilde karıştığı dolandırıcılık olaylarından dolayı aranan 38 yaşındaki Arzu B. yakalandı. 123 ayrı suç kaydı mevcut olan kadının, 49 suçtan 32 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi.

2021 yılından bugüne Denizli, Aydın, Balıkesir, Bilecik ve İstanbul illerinde karıştığı suçlardan dolayı aranan 39 yaşındaki Mehmet Ali K. gözaltına alındı. 10 ayrı suçtan aranan hükümlünün kesinleşmiş toplam 5 yıl 7 ay hapis cezasının olduğu ortaya çıktı.

Çalışmalar kapsamında birden fazla kişi tarafından birlikte yağma suçundan hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 36 yaşındaki Ramazan O.'da jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Hükümlünün 17 suç kaydı daha ortaya çıktı.

Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen aranan üç hükümlü, tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Operasyon, Güvenlik, Politika, Jandarma, denizli, 3-sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Suçlulara Jandarma Darbesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:02 Beşiktaş, Sivasspor’u deplasmanda 2-0 yendi Beşiktaş, Sivasspor'u deplasmanda 2-0 yendi
20:53 AKOM’dan İstanbul’a bir uyarı daha Pazartesiden itibaren kar etkili olacak AKOM'dan İstanbul'a bir uyarı daha! Pazartesiden itibaren kar etkili olacak
20:30 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti!
19:35 Ferdi Tayfur’un ailesinde şimdi de mevlit krizi Ferdi Tayfur'un ailesinde şimdi de mevlit krizi
18:40 Manisa’da eski ülkü ocakları başkanı evinde ölü bulundu Manisa'da eski ülkü ocakları başkanı evinde ölü bulundu
09:08 Gri kategoride aranan iki terörist Edirne’de yakalandı Gri kategoride aranan iki terörist Edirne'de yakalandı
08:31 Vatandaşın isteği CHP’li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum Vatandaşın isteği CHP'li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum
08:31 Kızılcık Şerbeti’ne flaş transfer Defne karakteri geliyor Kızılcık Şerbeti'ne flaş transfer! Defne karakteri geliyor
08:23 Survivor’da kavga çıktı Adem Kılıççı, Çılgın Sedat’a saldırdı Survivor'da kavga çıktı! Adem Kılıççı, Çılgın Sedat'a saldırdı
08:19 Fatih Terim’den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri Fatih Terim'den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri
07:20 Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası
02:24 Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü
01:16 Hastanede büyük skandal Taburcu ettikleri yaşlı adam tekerlekli sandalyede can verdi Hastanede büyük skandal! Taburcu ettikleri yaşlı adam tekerlekli sandalyede can verdi
00:35 Beşiktaş’ta istinat duvarı çöktü, 8 araç enkaz altında kaldı Beşiktaş'ta istinat duvarı çöktü, 8 araç enkaz altında kaldı
00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 21:50:48. #1.12#
SON DAKİKA: Denizli'de Suçlulara Jandarma Darbesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.