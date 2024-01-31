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İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Sibergöz-20' operasyonunda Eskişehir'de yakalanan 1 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Sibergöz-20' operasyonunda Eskişehir'de yakalanan 1 şüpheli adliyeye sevk edildi

İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen \'Sibergöz-20\' operasyonunda Eskişehir\'de yakalanan 1 şüpheli adliyeye sevk edildi

İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı 'Sibergöz-20' operasyonu kapsamında Eskişehir'de yakalanan bir şüpheli, adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında 20 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda toplamda 64 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, 'Oltalama' siteleri üzerinden vatandaşları dolandırdığı ve haksız kazanç sağladığı belirlendi.

31.01.2024 13:27
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İçişleri Bakanlığı tarafından 20 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Sibergöz-20' operasyonunda Eskişehir'de yakalanan 1 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'Sibergöz-20' operasyonu çerçevesinde Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde internet üzerinden sanal ortamda 'Nitelikli Dolandırıcılık' yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Erzurum merkezli olarak İstanbul, Mersin, Adana, Gaziantep, Kırşehir, Sinop, Adıyaman, Tekirdağ, Bursa, Şanlıurfa, Aydın, Diyarbakır, Eskişehir, Hakkari, İzmir, Karabük, Samsun, Kocaeli ve Antalya'da eş zamanlı olarak düzenlenen 'Sibergöz-20' operasyonunda 64 şüpheli yakalandı.

Düzenlenen operasyonlarda, araç kiralama ve sigorta firmalarının isimlerini kullanarak oluşturdukları 'Oltalama' siteleri üzerinden, iletişime geçtikleri vatandaşlardan 'Kiralama Bedeli, Sigorta Bedeli ve Kaparo Ücreti' adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladığı tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabancalar, çok miktarda döviz, Türk Lirası ve altın ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Operasyonlar çerçevesinde Eskişehir'de yakalanan İ.A. isimli şüpheli ise işlemlerinin ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Sibergöz-20' operasyonunda Eskişehir'de yakalanan 1 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Sibergöz-20' operasyonunda Eskişehir'de yakalanan 1 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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