Otel odasında neler oldu? 'Bornozumu çıkarıp tecavüz etmek istedi' dediği şahıs kendini böyle savundu

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İstanbul'da bir otelde arkadaşı Muhammed K. ile buluşan Hande S., uyuşturucu madde etkisindeki arkadaşının kendisine tecavüz etmeye kalkıştığını ifade etmiş ve korkuyla epilepsi nöbeti geçirerek bayılıp olaydan bu şekilde kurtulduğunu öne sürmüştü. Hakkında tecavüz ve darp iddiaları ortaya atılan Muhammed K., "Darp ve tecavüz etmedim, ölmesin diye yardım ettim. Resepsiyona haber veren benim" sözleriyle suçlamaları reddetti.

OTELE YANLARINA GELMEK İÇİN MESAJ ATTI

Olay, geçtiğimiz 9 Haziran 03.00 sıralarında Beşiktaş Etiler'deki ünlü bir otelde meydana geldi. Kapalı Çarşı'da kuyumculuk yapan 27 yaşındaki Muhammet Emin K., kuzeni olan 41 yaşındaki iş adamı Yücel İ. ve kız arkadaşlarıyla birlikte saat 02.00 sıralarında otele geldi. Grup burada eğlendiği sırada sosyal medya hesabında eski sevgilisi Yücel İ.'nin paylaşımını gören 31 yaşındaki güzellik merkezi sahibi Hande Hazal S., Yücel İ.'ye yanlarına gelmek istediğini söyledi.

ESKİ KIZ ARKADAŞI GELİNCE KUZENİNE KARŞILATTI

Yücel İ. ilk başta bu telifi reddetti ancak kadının ısrarları üzerine kabul etmek zorunda kaldı. Bunun üzerine Yücel İ., kız arkadaşlarıyla eğlendiği için kuzeni Muhammet Emin K.'ya, kadını lobide karşılayıp vakit geçirmesini söyledi.

Yaklaşık 1 saat sonra otele gelen kadını karşılayan Muhammet Emin K., birlikte asansöre binerek çıktıkları barda eğlendikten yaklaşık 2 saat sonra odaya geçti. Çift ardından içeride alkol ve uyuşturucu almaya başladı. Yaklaşık 5 saat sonra kendinden geçen kadın, epilepsi nöbeti nedeniyle baygınlık geçirdi.

DİLİ BOĞAZINA KAÇMASIN DİYE MÜDAHALE ETMİŞ

Panik yapan Muhammet Emin K. kadının dilini, boğazına kaçmasın diye onun ağzına elini sokup çıkarttı. Resepsiyonu da arayan K., kız arkadaşının baygınlık geçirdiğini ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunmalarını söyledi. Bir süre sonra kapıya gelen sağlık ekipleri, otel görevlilerinin de yardımıyla odanın kapısını açarak içeriye girdi. Kadına ilk müdahaleyi odada yapan sağlık ekipleri, onu tekerlekli sandalye yardımıyla ambulansa götürüp hastaneye kaldırdı. Genç kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kendine gelen Hande Hazal S., savcılığa giderek darp ve tecavüz iddiasıyla Muhammet Emin K.'dan şikayetçi oldu.

GENÇ KADIN TECAVÜZ ETMEYE ÇALIŞTIĞINI SÖYLEDİ

Hande S. ise Muhammet K.'nın, uyuşturucu maddenin etkisiyle davranışlarının değiştiğini ve kendisinin üzerine gelerek saldırdığını ve üzerindeki bornozu çıkarmaya çalışarak tecavüz etmeye çalıştığını söyledi. Daha sonra ise yaşadığı stres ve korku nedeniyle epilepsi nöbeti geçirdiğini ifade eden Hande S., bir süre sonra bayıldığını ve kendisine geldiğinde yanında otel güvenliği ve hemşireyi gördüğünü belirtti.

"KIYAFETLERİNİ KENDİSİ ÇIKARDI, TECAVÜZ YOK"

Şikayet üzerine harekete geçen Beşiktaş polisi, iddiaların odağında olan Muhammet Emin K.'yı gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan K., Hande Hazal S.'yi darp etmediğini, tecavüz etmeye kalkmadığını, kadının kıyafetlerini kendisinin çıkartıp bornoz giydiğini, birlikte alkol alıp uyuşturucu kullandıklarını ve tecavüze kalkışmadığını söyledi.

"UYUŞTURUCUDAN NÖBET GEÇİRDİ, İFTİRA ATIYOR"

İfadesinin devamında, alkol ve uyuşturucunun etkisiyle kadının epilepsi nöbeti geçirdiğini, kendinden geçince panik yaptığını, boğazına kaçmasın diye elini ağzına sokup dilini çıkarttığını ve resepsiyona haber verdiğini, kadının kendisine iftira attığını ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

KIYAFETLERİYLE GELİP BORNOZLA ÇIKARILDI

İfadeler sonrası olayla çalışma yapan Beşiktaş polisi, otelin kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmada, saat 03.00 sıralarında Hande Hazal S. ile Muhammet Emin K.'nın buluşup asansöre bindiklerini, saat 05.00 sıralarında ise otel odasına girdiklerini, saat 10.00 sıralarında sağlık ekipleri ve otel görevlilerinin geldiğini, otel odasına kıyafetleriyle giren kadının sağlık ekipleri tarafından götürülürken üstünde bornoz olduğunu tespit etti.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Emniyette işlemleri tamamlanan Muhammet Emin K., "Cinsel taciz", "Kasten yaralama" ve "Uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan K., adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Öte yandan yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.