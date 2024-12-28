Adana'da Kalaşnikoflu kuyumcu soygunu! Kaçış planları film senaryolarını aratmadı - Son Dakika
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Adana'da Kalaşnikoflu kuyumcu soygunu! Kaçış planları film senaryolarını aratmadı

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Adana'da en büyükleri 20 yaşında olan 3 arkadaş, Kalaşnikofla girdikleri kuyumcudan 3 kilogram altın çalarak kaçtı. Film senaryolarını aratmayan bir kaçış planı hazırlayan soyguncular, Şile'de bir bungalov evde yakayı ele verdi.

28.12.2024 14:39  Güncelleme: 15:24
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Adana'nın Çukurova ilçesinde bağlı Mahfesığmaz Mahallesi Şehit Bulvarı'nda yer alan bir kuyumcuda 20 Aralık günü film gibi bir soygun olayı yaşandı. İddiaya göre; üç arkadaş kuyumcuya geldi.

KUYUMCUYA KALAŞNİKOFLA GİRDİLER

Elinde Kalaşnikofla dükkana giren İbrahim G. (20), iş yeri sahibi H.Ç.'ye silahı doğrultarak, "Kıpırdamayın, altınları alıp gideceğiz." dedi. Diğer soyguncu Emirhan K. (19) ile İbrahim G. iş yerini sahibini etkisiz hale getirdi. Soygunculardan M.Y. (16) ise elindeki silahı tezgaha bırakarak altınları topladı.

Adana'da Kalaşnikoflu kuyumcu soygunu! Kaçış planları film senaryolarını aratmadı

3 KİLO ALTINI ÇALIP SİLAHI TEZGAHTA UNUTTULAR

Şüpheliler, 3 kilogram altını çalarak dükkandan ayrılırken o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. M.Y. ise kaçarken silahını tezgahta unuttu.

ADANA'DAN İSTANBUL'A KAÇIŞ PLANI

Kuyumcunun ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Ekipler, şüphelilerin Adana'dan İstanbul'a uzanan kaçış planını aydınlattı.

Adana'da Kalaşnikoflu kuyumcu soygunu! Kaçış planları film senaryolarını aratmadı

ÖNCE KİRALIK OTOMOBİLLE SONRA TAKSİYLE KAÇTILAR

Soygunun ardından İbrahim G, M.Y. ve Emirhan K, Yiğit Can T.'nin (22) kiralayıp kendilerine verdiği otomobille kaçtı. Şüpheliler aracı ormanlık alana bırakarak otoyola girdi. Burada daha önceden ayarladıkları taksici Doğan B. (18) soyguncuları karşıladı. Doğan B. soyguncuları daha sonra Adana'nın Ceyhan ilçesinde Kürşat Samet K.'nin (22) evine bıraktı.

EVDEN EVE NAKLİYE KAMYONUYLA İSTANBUL'A GİTTİLER

Evden eve nakliye ile İstanbul'a kaçacak olan soyguncular İbrahim G, M.Y, Emirhan K. ve kendilerine yardım yataklık eden Kürşat Samet K, Harun C. ile Mertcan T. buluşma noktasına gitmek için hazırlık yaptı. Şüphelileri saklandıkları evden Kubilay K. (29) alarak ve Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi'ndeki buluşma noktasına getirdi. Şüphelilerin burada evden eve nakliye kamyonuna binme anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Adana'da Kalaşnikoflu kuyumcu soygunu! Kaçış planları film senaryolarını aratmadı

BUNGALOVDA YAKAYI ELE VERDİLER

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Sahilköy Jandarma Komutanlığı ekipleri ortak operasyon yaptı. İbrahim G., M.Y., Emirhan K. ve kendilerine yardım yataklık eden Kürşat Samet K., Harun C. ile Mertcan T. Şile'de saklandıkları bungalovda yakalandı. Yakalanan şüphelilerinin buradan yurt dışına kaçacakları belirtildi. Taksici Doğan B., şüphelilere otomobili kiralayıp veren Yiğit Can T. ve Ceyhan ilçesinden nakliyeci ile buluşma noktasına getiren Kubilay K. de Adana'da yapılan operasyonla yakalandı.

Adana'da Kalaşnikoflu kuyumcu soygunu! Kaçış planları film senaryolarını aratmadı

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim G., M.Y., Emirhan K., Samet K., Harun C., Mertcan T., Doğan B., Yiğit Can T. ve Kubilay K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Adana\'da Kalaşnikoflu kuyumcu soygunu! Kaçış planları film senaryolarını aratmadı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Kalaşnikoflu kuyumcu soygunu! Kaçış planları film senaryolarını aratmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mesut Gülmez:
    Kuyumcu ve banka soyanlara helal olsun keşke yakalanmasaydınız. 24 63 Yanıtla
    Maviş Kırmızı:
    Laik kemalist yoldaş.. doğru diyorsun 1 1
  • Seyyidali Can:
    bir kaç ay sonra dışarıda olurlar 23 3 Yanıtla
    oktay sayar:
    çok zor 15 er yıl yerler 0 0
  • Mehmet Aslan:
    Bu haberleri duydukça çocuklarımın geleceğinden endişe duyuyorum türkiyede bunu hak etmiyoruz . 23 1 Yanıtla
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