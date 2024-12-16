Gelin Damat Dergisi 2024 Ödülleri Sahiplerini Buldu

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Gelin Damat Dergisi tarafından, Ferhat Muğurtay organizatörlüğünde gerçekleştirilen Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni, Portaxe'de düzenlenen görkemli bir etkinlikle sahiplerini buldu. İvana Sert ve Burak Törün'ün sunuculuğunda yapılan gece, sanat, siyaset, cemiyet ve iş dünyasından önemli isimleri ağırladı.

Törende yılın başarılı siyaset insanı ödülünü, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik adına, Bahçelievler CHP İlçe Başkanı Danış Akpolat aldı. Milletvekili Av. Serkan Bayram, yılın uluslararası barış elçisi ödülünün sahibi oldu. Sosyal sorumluluk alanındaki ödüller ise şu kuruluşlara takdim edildi: Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Toplumsal Açlıkla Mücadele ve Eğitim Derneği (TAMEV) ve Tema Vakfı.

Ayrıca, Monik İpekel "Türkiye Gönüllüsü Ödülü", Türkan Şerbetçi ise "Başarılı İş Kadını Ödülü"ne layık görüldü. Çağla Şikel, "Now TV Çağla ile Yeni Bir Gün" programıyla Yılın Kadın Kuşağı Programı Ödülünü alırken; Beyaz TV'den Nermin Öztürk ise "Yılın Yemek Programı" ödülünün sahibi oldu.

Haber kategorisinde, Habertürk - Hülya Hökenek yılın haber spikeri ödülünü alırken, "Yılın Haber Sitesi" ödülü ise Haberler.com'a verildi. Mesleki başarı ödülleri ise şu isimlere takdim edildi: Zahide Yetiş, Ebru Yaşar, Kibariye, Wilma Elles, Ece Gürsel, Tuğba Özay, Pınar Eliçe, Pınar Bent, Nur Ertürk, Berna Tan, Ece Pirim ve Fatih Ömercikoğlu.

Sektördeki başarılı 70 firmanın ödüllerini aldığı törende, Yılın Mobilya Markası Kelebek Mobilya, Yılın Düğün Oteli, Hilton İstanbul Bomonti, Yılın Mersin Düğün Oteli Radisson Hotel Mersin, Yılın Etkinlik Mekanı" ödülü ise Portaxe Shine'a verildi.

Gelin Damat Dergisi ve markasının kurucusu Ferhat Muğurtay, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Dergimizin 21. yılında, ödül törenimizin 7. senesindeyiz. Bu gece ödül alan tüm başarılı firma ve kişileri tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Gelin Damat markasıyla öncülük ettiğimiz Gelin Damat Dergisi, Gelin Damat ödül töreni, Gelin Damat Fashion Day gelinlik defilesi ve franchise bayiliklerimizin yanı sıra, şimdi de evlilikle ilgili tüm ürün ve hizmetlerin bir arada satışa sunulduğu GelinDamat.com online alışveriş sitesi ve Gelin Damat mağazaları ile daha da büyümeye devam ediyoruz. Markamızın gücüne, vizyonuna güvenerek bu büyüme için şirketimize yatırım yapan ve yapacak olan herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Birlikten doğan güç ile hep zirvede olmaya ve en iyisini sunmaya devam edeceğiz"

İŞTE ÖDÜL ALANLARIN TAM LİSTESİ;

NOW TV - ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN -ÇAĞLA ŞİKEL- YILIN KADIN KUŞAĞI PROGRAMI

ÖZGÜR ÇELİK- YILIN BAŞARILI SİYASET İNSANI

BUĞDAY TANESİ - MİLLETVEKİLİ SERKAN BAYRAM- YILIN ULUSLAR ARASI BARIŞ ELÇİSİ

HÜLYA HÖKENEK - YILIN HABER SPİKERİ

ZAHİDE YETİŞ- MESLEKİ BAŞARI ÖDÜLÜ

MONİK İPEKEL- TÜRKİYE GÖNÜLLÜSÜ

BEYAZ TV - NERMİN'İN ENFES MUTFAĞI- YILIN YEMEK PROGRAMI

KİBARİYE- MESLEKİ BAŞARI ÖDÜLÜ

TÜRKAN ŞERBETÇİ- YILIN BAŞARILI İŞ KADINI

PINAR ELİÇE- MESLEKİ BAŞARI ÖDÜLÜ

EBRU YAŞAR- YILIN KADIN FANTEZİ MÜZİK SANATÇISI

BERNA TAN- YILIN POPÜLER KINA GECESİ ŞARKISI

NUR ERTÜRK- MESLEKİ BAŞARI ÖDÜLÜ

TUĞBA ÖZAY- MESLEKİ BAŞARI ÖDÜLÜ

WİLMA ELLES- MESLEKİ BAŞARI ÖDÜLÜ

ECE PİRİM- MESLEKİ BAŞARI ÖDÜLÜ

ECE GÜRSEL- MESLEKİ BAŞARI ÖDÜLÜ

ÇİFTE KUMRULAR WEDDING PHOTOGRAPHY- YILIN DÜĞÜN FOTOĞRAF EKİBİ

AGENTUR PERİ- YILIN ALMANYA DESTINATION ORGANİZASYON FİRMASI

LİYA ALL- YILIN POPÜLER DÜĞÜN MEKANI

KELEBEK MOBİLYA- YILIN MOBİLYA MARKASI

GELİN DAMAT DÜĞÜN DAVET- YILIN DÜĞÜN DAVET SALONU

HİLTON İSTANBUL BOMONTİ HOTEL- YILIN DÜĞÜN OTELİ

SEDA KURT ÖZTÜRK- YILIN DUVAK TASARIM FİRMASI

FUAT PAŞA YALISI- YILIN TARİHİ DÜĞÜN MEKANI

LÖSEV - LSV DÜKKAN- YILIN HAYAT VEREN ONLİNE ALIŞVERİŞ SİTESİ

SAHRA ALYANS- YILIN ALYANS FİRMASI

PINAR BENT- YILIN GELİNLİK TASARIMCISI

HABERLER.COM- YILIN HABER SİTESİ

GÜL GÜMÜŞ GÜZELLİK- YILIN MEDİKAL CİLT BAKIM SALONU

RADİSSON HOTEL MERSİN- YILIN MERSİN DÜĞÜN OTELİ

LAİNVİTO DESİGN- YILIN ÇIKIŞ YAPAN DAVETİYE FİRMASI

ELİF RÜZGAR FASHION- YILIN ADANA GELİNLİK FİRMASI

TEGV DÜKKAN- YILIN NİKAH ÜRÜNLERİ ONLİNE ALIŞVERİŞ SİTESİ

SWAN FASHION- YILIN KARADENİZ BÖLGESİ GELİNLİK MARKASI

DR. ORHAN RODOPLU- YILIN ÇIKIŞ YAPAN KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMANI

RAHİME HAUTE COUTURE- YILIN ÇIKIŞ YAPAN MODAEVİ

TEMA VAKFI- YILIN DOĞA DOSTU NİKAH VE DÜĞÜN ÜRÜNLERİ

MARDUK- YILIN ERKEK AKSESUARLARI FİRMASI

DİLAY ÇINAR HAIR STUDIO- YILIN ÇIKIŞ YAPAN KUAFÖR SALONU

FİRDEVS FINDIK GELİN AKSESUARLARI- YILIN TRAKYA GELİN AKSESUARLARI TASARIMCISI

GOLD COUTURE- YILIN ANKARA MODAEVİ

MİNE KILIÇ PHOTOGRAPHY- YILIN DİYARBAKIR DÜĞÜN FOTOĞRAFÇISI

NESLİHAN GÖZEN JEWELRY- YILIN MÜCEVHER TASARIMCISI

MAHİDEVRAN - NAZAN GÜNER- YILIN ÇIKIŞ YAPAN TESETTÜR GELİNLİK FİRMASI

NİRVANA HAIR MAKE UP- YILIN GELİN BAŞI FİRMASI

HÜLYA BAYRAM SAÇ TASARIM SALONU- YILIN TESETTÜR GELİN SAÇI SALONU

FOREVER MARIAGE- YILIN DÜĞÜN FOTOĞRAFÇISI

APRİL DECOR DESIGN- YILIN İZMİR ÖZEL GÜN HEDİYELİKLERİ FİRMASI

FAD&HA TASARIM- YILIN ÇIKIŞ YAPAN GELİN BUKETİ FİRMASI

MİHRİ AŞK- YILIN ADIYAMAN ÇIKIŞ YAPAN GELİNLİK FİRMASI

PODYUM GELİNLİK- YILIN KAHRAMANMARAŞ GELİNLİK FİRMASI

SEVİM İNAN- YILIN TÜRBAN TASARIM EĞİTMENİ

PLATFORMAS- YILIN PODYUM VE DANS PİSTİ FİRMASI

PAPALİNA BALIK- YILIN BALIK RESTORANI

TAMEV- YILIN SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

LİFE PARK- YILIN KIR DÜĞÜNÜ MEKANI

ÖZLEM UÇAR- MESLEKİ BAŞARI ÖDÜLÜ

FATİH ÖMERCİKOĞLU- YILIN POPÜLER KOREOGRAFI

İSTANBULDA EVLENİYORUZ FUARI- YILIN EVLİLİK HAZIRLIKLARI FUARI

ARENA SES IŞIK- YILIN SES IŞIK ORGANİZASON FİRMASI

REMAX TÜRKİYE - HAKAN BUDAK- YILIN GAYRİMENKUL DANIŞMANI

ZE MEDYA- YILIN ÇIKIŞ YAPAN PRODÜKSİYON VE YAPIM FİRMASI

LOCA ORKESTRASI- YILIN ÇIKIŞ YAPAN ORKESTRASI

VİLLASEPETİ.COM- YILIN KONSEPT BALAYI FİRMASI

ASSOS DIONYSOS HOTEL- YILIN BUTİK BALAYI OTELİ

EĞLENCE ORGANİZASYON- YILIN ORGANİZASYON FİRMASI

PORTAXE SHINE- YILIN ETKİNLİK MEKANI