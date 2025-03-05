"Sigaram yok" yanıtı hayattan kopardı! Paramediğin son anları ortaya çıktı - Son Dakika
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"Sigaram yok" yanıtı hayattan kopardı! Paramediğin son anları ortaya çıktı

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Antalya'da önünü kesen 4 gence "Sigaram yok" dedikten sonra darp edilerek öldürülen Paramedik Hamit Aras'ın son anları güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan, oğlunun mezarı başında ağıt yakan acılı anne, "Benim çocuğumu katiller aldı götürdü. Tek çocuğumdu benim, yalnız bıraktı beni." dedi.

05.03.2025 14:41  Güncelleme: 15:37
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Yüksekalan Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi üzerinde 1 Mart gecesi vahşet yaşandı. Muratpaşa 5 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda görev yapan Paramedik Hamit Aras (30), Ramazan ayının ilk günü bir arkadaşı ile sahur yaptıktan sonra arkadaşının kendisinde kalması yönündeki ısrarına rağmen evine gitmek için yola çıktı. Bindiği ticari taksiden inerek evine doğru yürümeye başlayan Aras'a yaklaşan yaşları 17 ile 20 arasında değişen 4 gençten birisi kendisinden sigara istedi.

'Sigaram yok' yanıtı hayattan kopardı! Paramediğin son anları ortaya çıktı

"SİGARAM YOK" DEDİ DARBEDİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Gençlere "Sigaram yok, kullanmıyorum" diyerek yoluna devam eden Hamit Aras'ın arkasından gelen 4 kişi genç birisi paramediği darp etti, diğeri de çantasını aldı. Aldığı yumruk darbesi ile yere yığılan ve kafasını kaldırıma vuran Aras'ın yanından gençlerden 2'si koşarak olay yerinden uzaklaştı. Birkaç sokak ilerde çantadaki değerli eşyaları aldıktan sonra çantayı yakarak imha etmeye çalışan şüphelilerden, 2'si ise bir süre sonra geri döndü. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Hamit Aras, 3 günlük yaşam mücadelesinin ardından önceki gün hayatını kaybetti.

ZANLILAR TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından kısa sürede yakalanan şüpheliler İsmail S. (16), Gökhan A. (17), Savaş İ. ve Muhammet E. K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, Hamit Aras'a vurduğunu kabul eden Muhammet E. K. ve Savaş İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi. İsmail S. ve Gökhan A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

SON ANLARI ORTAYA ÇIKTI

Paramediğin olaydan saniyeler öncesine ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde yol kenarında oturan gençlerden birisinin kaldırımda yürüyen Hamit Aras'a doğru geldiği, ardından konuşarak ilerlediği ve bir süre sonra diğer gençlerin de Aras'ın yanına gittiği görüldü. Gençlerin, konuştuktan sonra yoluna devam eden Hamit Aras'ın peşinden gittikleri de güvenlik kamerasına yansıdı.

'Sigaram yok' yanıtı hayattan kopardı! Paramediğin son anları ortaya çıktı

2 GENÇ DÖNÜP YARDIM ETMİŞ

Görüntülerin devamında Hamit Aras ve 4 gencin güvenlik kamerasının görüş açısından çıktıkları, bir süre sonra ise 2 şüphelinin olay yerinden koşarak uzaklaştıkları, diğer ikisinin ise yürüyerek bölgeden ayrıldığı gözlendi. Öte yandan olay yerinden kaçan 4 gençten adli kontrolle serbest bırakılan İsmail S. ve Gökhan A.'nın birkaç dakika sonra Hamit Aras'ın durumunu kontrol etmek için geri döndüğü de görüntülere yansırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedikleri, ayrıca yardım isteyen 2 gencin sağlık ekiplerinin olay yerine gelene kadar Hamit Aras'ın yanında bekledikleri öğrenildi.

MESAİ ARKADAŞLARI GÖŞYAŞLARINA BOĞULDU

Genç yaşta hayatını kaybeden 112 Acil Sağlık görevlisi Hamit Aras, dün Sağlık Bakanlığı Antalya İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde düzenlenen törenin ardından mesai arkadaşlarının gözyaşları arasında Kaş'ın Kınık Mahallesi'nde toprağa verildi.

'Sigaram yok' yanıtı hayattan kopardı! Paramediğin son anları ortaya çıktı

ACILI ANNENİN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI

2 ay içerisinde önce kanserden dolayı eşini ardından da tek oğlunu kaybeden acılı anne Şükriye Tavşan, oğlun Hamit Aras'ın mezarı başında ağıtlar yaktı. Tavşan'ın "Benim çocuğumu katiller aldı götürdü. Tek çocuğumdu benim, yalnız bıraktı beni. Katillerin cezalarını verin. Benim çocuğum tek çocuğumdu, ben ona kıyamazdım" sözleri yürekleri dağladı. Aras'ın halası Rukiye Kocakahya ise "Bizim ciğerimiz yandı, onların de cezasını çekmesini istiyoruz. Bizim gencecik yavrumuz gitti. Bu işin peşinin bırakılmasını istemiyoruz" dedi.

'Sigaram yok' yanıtı hayattan kopardı! Paramediğin son anları ortaya çıktı
'Sigaram yok' yanıtı hayattan kopardı! Paramediğin son anları ortaya çıktı
"Sigaram yok" yanıtı hayattan kopardı! Paramediğin son anları ortaya çıktı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 'Sigaram yok' yanıtı hayattan kopardı! Paramediğin son anları ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Ankara21:
    Allah belasını versin, nerede Adalet nerede çaydırıcılık. 119 1 Yanıtla
  • MFAnimals:
    Yol geçen hanına dönerse bir ülke, vatandaşların ölümü için her şey bahane olur. 116 1 Yanıtla
  • şehmus songur:
    Rabbim iki cihanda hesabını cektirsin size gencecik çocuktan ne istediniz... 83 1 Yanıtla
  • Ender Yavaş:
    Ne okul ne cami, bu ülkede acilen hapishaneler yapılmalı 61 14 Yanıtla
  • Murat Yavuz:
    Ömür boyu müebbet olmalı 47 1 Yanıtla
  • Kadir Küçük:
    Bir dünya bekçi alındı ben hiç gormuyorum ne için alındı bu arkadaşlar nerede görev alıyorlar. 38 1 Yanıtla
  • GAMALInın OZAN:
    Güneşe buluta hasret kalın inşallah... 34 1 Yanıtla
  • mert çelik:
    idam kaldırılmıştı şimdi pişman olsanız ne olacak 20 3 Yanıtla
  • Koca4646:
    Artık İdam'da kurtarmaz kardeşim. Kısas lazım kısas.( Kısasta sizin için hayır var.)diyor Allah c.c. O yakalanlardan ben vurdum diyeni ölen kişinin arabasından birisin isteği ile meydanda halkın gözünün önünde ölünceye kadar dayak atılmasını gören insanlar birdaha bu suçu işlerimi? Kardeşim. Yorum yazan arkadaşlara soruyorum... Vesselam 19 2 Yanıtla
  • Ahmet Dulum:
    İdam idam idam...Herşeyi çözer...Yemin ederim eğer idam getirilsin ülke ne kadar harika olacak... 16 2 Yanıtla
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