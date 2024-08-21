6 ilden takviye gitti! Ankara ve Bolu'da alevlerin önüne geçilemiyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

6 ilden takviye gitti! Ankara ve Bolu'da alevlerin önüne geçilemiyor

Geniş Video İzle

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde başlayıp Bolu Gerede'ye sıçrayan orman yangını saatlerdir kontrol altına alınamadı. Havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ederken, iki yerleşim yerinde 123 kişinin tahliye edildiği, 10 evin yandığı belirtildi. Ayrıca 6 ilden destek ekip bölgeye sevk edildi.

21.08.2024 21:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve Bolu'nun Gerede ilçesine sıçrayan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor. Söndürme çalışmaları için bölgeye 6 ilden destek ekip sevk edildi.

Gerede'deki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

ANKARA'DA BAŞLAYAN YANGIN BOLU'YA SIÇRADI

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi'nde öğle saatlerindehenüz bilinmeyen nedenle otluk alanda yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, arazöz, tanker ve 2 helikopter sevk edildi. Ankara-Bolu sınırında başlayan yangın daha sonra Bolu'nun Gerede ilçesindeki ormanlık alana sıçradı.

Gerede'deki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

YANGIN "İNSAN KAYNAKLI"

Alevlerin etkilediği Demirler Köyü tedbir amacıyla boşaltıldı. Ekiplerin bölgedeki yangın söndürme çalışmaları sürerken Ankara Valisi Vasip Şahin, yangının insan kaynaklı olduğunu açıkladı. Vali Şahin, "Gerekli incelemeler yapılıyor." dedi.

Gerede'deki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

6 İLDEN DESTEK EKİP GİTTİ

AFAD da yangınlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği, 6 ilden destek ekip gönderildiği belirtildi.

Gerede'deki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

123 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Bolu Valisi Erkan Kılıç, yangına ilişkin yaptığı bilgilendirmede yangının henüz kontrol altına alınamadığını belirterek şunları söyledi: "Gündüz yoğun bir şekilde havadan ve karadan müdahale yapıldı. Şu anda da yangın etrafı araçlarla çevrilmeye çalışılıyor. Nerede yangın varsa o noktalara personel ulaşmaya çalışıyor. Yangınla beraber iki tane yerleşim yerinde biz 123 kişinin tahliyesini sağladık.

Gerede'deki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

10 EV YANDI

Ayrıca, Demirler Köyü'nün yaylasında kullanılmayan 10 tane ev vardı, bunlar yandı. Ancak vatandaşımızda herhangi bir yaralanma veya can kaybımız söz konusu değil. Şu an itibarıyla gördüğünüz gibi arkadaşlar çalışıyor, bütün birimler burada. Orman bakanlığı personeli, AFAD'dan jandarmadan, emniyetten, Kızılay'dan ve sağlık teşkilatı aynı şekilde devletin bütün kurum ve kuruluşları şu anda yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor" diye konuştu.

Gerede'deki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

"DEMİRLER KÖYÜ YAYLASINA YOL AÇMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Kılıç, sözlerine şöyle devam etti: "Şu anda Demirler Köyü yaylasında sıkıntımız var. Orada vadinin içerisinde yangın var. Oraya yol açmaya çalışıyor orman bakanlığı personeli. Açtıktan sonra da orada yangın söndürme araçlarıyla beraber müdahale edilecek. Ama şu an itibariyle etrafı çembere alınmaya çalışılıyor. Yerleşim yerlerini şu an tehdit eden bir durum yok. Öğleden sonra yangın Demirler Köyü'ne ulaştığında sıkıntı yaşandı ama çok şükür evlere sirayet etmeden zamanında müdahale ve evleri de kurtarmış olduk, hepimize geçmiş olsun."

İşte bölgeden fotoğraflar:

Gerede'deki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
Gerede'deki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
Gerede'deki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
Gerede'deki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
Gerede'deki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
6 ilden takviye gitti! Ankara ve Bolu\'da alevlerin önüne geçilemiyor
Kaynak: İHA

Orman Yangını, Kızılcahamam, 3-sayfa, Gerede, ankara, Dünya, Bolu, Çevre, Doğa, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 6 ilden takviye gitti! Ankara ve Bolu'da alevlerin önüne geçilemiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ender Kervancıoğlu: Yazlık saray, kışlık saray, makam araçlarına para bol. Yangın söndürme uçağımız yok. 39 46 Yanıtla
    Kemsl: okkuz het şey var memlekete 6 8 Mehmet Aytekin: İtalyaya olimpiyat izlemeye gidin boşverin bunları 3 6 Serhat Bağcı: Gerçekten haklısınız. 1 5
  • Ferat Savur: ALLAH yardımcımız olsun 38 0 Yanıtla

12:07 Ankara’da maymun çiçeği vakası mı görüldü Yetkililerden ilk açıklama geldi Ankara'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Yetkililerden ilk açıklama geldi
11:34 Vaniköy’de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı Vaniköy'de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı! Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı
10:53 Pompada fiyatlar yine değişiyor Benzine yapılacak indirim araç sahiplerine nefes aldıracak Pompada fiyatlar yine değişiyor! Benzine yapılacak indirim araç sahiplerine nefes aldıracak
10:09 Çalışma saatleri değişiyor Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan’ın önüne gidecek Çalışma saatleri değişiyor! Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan'ın önüne gidecek
09:17 Düğününe 15 gün kala kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Düğününe 15 gün kala kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
20:14 Elendikten sonra istifası bile gündeme gelmişti Abdullah Avcı’dan çok konuşulacak Rapid Wien itirafı Elendikten sonra istifası bile gündeme gelmişti! Abdullah Avcı'dan çok konuşulacak Rapid Wien itirafı
19:17 İlkay’dan sonra bir veda daha Manuel Neuer, Almanya Milli Takımı’nı bıraktı İlkay'dan sonra bir veda daha! Manuel Neuer, Almanya Milli Takımı'nı bıraktı
18:31 Başıboş sokak köpekleri ağıla saldırdı: 19 koyun telef oldu Başıboş sokak köpekleri ağıla saldırdı: 19 koyun telef oldu
18:16 Hamile kadın tekme tokat dövülürken neden umursamadığı ortaya çıktı: Kızıma vursa dahi hiçbir şey yapamam Hamile kadın tekme tokat dövülürken neden umursamadığı ortaya çıktı: Kızıma vursa dahi hiçbir şey yapamam
18:03 Nuri Şahin’in başı dertte Dortmund taraftarları, eşi benzeri görülmemiş bir protestoya hazırlanıyor Nuri Şahin'in başı dertte! Dortmund taraftarları, eşi benzeri görülmemiş bir protestoya hazırlanıyor
17:52 Bahçeli: DEM milletvekillerinin maaşı kesilerek şehit ailelerine aktarılmalı Bahçeli: DEM milletvekillerinin maaşı kesilerek şehit ailelerine aktarılmalı
17:48 Nöroloji Uzmanı Oğuzhan Onultan: Maymun çiçeği covid kadar ölümcül değil, ancak dikkat edilmeli Nöroloji Uzmanı Oğuzhan Onultan: Maymun çiçeği covid kadar ölümcül değil, ancak dikkat edilmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 13:23:17. #1.13#
SON DAKİKA: 6 ilden takviye gitti! Ankara ve Bolu'da alevlerin önüne geçilemiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement