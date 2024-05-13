Sarallar suç örgütünü anlattı! Nihan Candan'ın sevgilisi Onur Apaydın'dan savcılığa 14 sayfalık dilekçe - Son Dakika
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Sarallar suç örgütünü anlattı! Nihan Candan'ın sevgilisi Onur Apaydın'dan savcılığa 14 sayfalık dilekçe

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Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklandıktan sonra serbest kalan Nihan Candan'ın çete lideri olduğu gerekçesiyle tutuklu bulunan eski polis memuru sevgilisi Onur Apaydın savcılığa verdiği 14 sayfalık dilekçede Sarallar suç örgütünü anlattı. Apaydın'ın avukatı Ayşenur Çolak, ''İfadede Sarallar örgütünün yapısından, işleyişinden, bahsetmektedir. Gerçek suçluların kendilerini perdelemek için Onur beyi ve Candan kardeşleri bu dosyada piyon olarak sunmuşlardır.'' dedi.

13.05.2024 14:50
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Sosyal medya fenomeni Nihan Candan'ın çete lideri olduğu gerekçesiyle tutuklu bulunan eski polis memuru sevgilisi Onur Apaydın, avukatları aracılığıyla savcılığa sunduğu dilekçede Sarallar örgütüyle ilgili bilgiler verdi. Dilekçeyi Küçükçekmece Başsavcılığı'na ileten Avukat Ayşenur Çolak, "Onur Apaydın çete lideri yada bir örgütün üyesi dahi değildir. Onur Apaydın ismi bu dosyada geçen Candan kardeşler gibi masumdur. Onur beyi ve Candan kardeşleri bu dosyada piyon olarak sunmuşlardır." dedi

NİHAL CANDAN'IN SEVGİLİSİNDEN SAVCILIĞA DİLEKÇE

"Suç örgütüne üye olma iddiasıyla tutuklanan ve geçtiğimiz günlerde serbest kalan Nihal Candan'ın yer aldığı soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Çete lideri olduğu iddia edilen Onur Apaydın, savcılığa dilekçe sunarak her şeyi anlattı. Müvekkilinin dilekçesini Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na ileten Avukat Ayşenur Çolak, adliye önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sarallar suç örgütünü anlattı! Nihan Candan'ın sevgilisi Onur Apaydın'dan savcılığa 14 sayfalık dilekçe
Avukat Ayşenur Çolak

"ÖRGÜT DIŞARIDA EYLEMLERİNE DEVAM EDİYOR"

Çolak şunları söyledi: "Onur bey çetenin lideri değil, Nihal Candan'ın eski sevgilisidir. Bu bir etkin pişmanlık ifadesi değil, müvekkilimin ve candan kardeşlerin masum olduğuna ilişkin bir ifadedir. Örgüt yapısını, örgütün suç gelirleriyle elde ettiği mal varlığını anlatan bir ifadedir. Müvekkilim Onur Apaydın, Nihal ve Bahar Candan masumdurlar. Dosya kapsamında masum olduğuna ilişkin birçok beyanda bulunmaktadır. Müştekiler de şikayetlerini geri çekmeye başlamışlardır. Candan kardeşler ve müvekkilim Onur Apaydın masum olmasına rağmen 6 aydır tutukludur. Tutukluluk süresince bahsedilen örgüt dışarıda eylemlerini devam ettirmektedir."

Sarallar suç örgütünü anlattı! Nihan Candan'ın sevgilisi Onur Apaydın'dan savcılığa 14 sayfalık dilekçe

"SARALLAR'IN YAPISINDAN, İŞLEYİŞİNDEN BAHSETMEKTEDİR"

Dilekçede bahsedilen örgüt hakkında konuşan Avukat Çolak "İfadede belirtildiği üzere bahsedilen örgüt Sarallar örgütüdür. İfadede Sarallar örgütünün yapısından, işleyişinden, eylemleri nasıl karıştırdığından bahsetmektedir. Soruşturma başlatıldığı esnada fenomenler furyasından dolayı gerçek suçluların kendilerini perdelemek için Onur beyi ve Candan kardeşleri bu dosyada piyon olarak sunmuşlardır. Çünkü fenomenler furyasının olduğu dönemde böyle yaparak kendilerini geri plana atabilirlerdi. Kendi eylemlerine bu gün bile devam edebilmektedirler" şeklinde konuştu.

"ONUR APAYDIN, OTEL ODASINDA TEHDİT EDİLDİ"

Apaydın'ın açıklama yapmak için neden bu kadar beklediğini soran gazeteciye yanıt veren Çolak "Nihal Candan Onur beyin eski sevgilisi ve yakın zamanda ciddi bir hastalığı mevcut olduğu için tahliye oldu. Bu durum Onur beyi çok etkiledi. Hayati bir durumu söz konusu olduğundan Onur bey çok üzüldüğü için her şeyi anlatma kararı aldı. Onur bey içeri girmeden bir süre önce kız arkadaşıyla otel odasında ölüm tehdidiyle karşı karşıya kaldığı için bugüne kadar sustu" dedi.

Sarallar suç örgütünü anlattı! Nihan Candan'ın sevgilisi Onur Apaydın'dan savcılığa 14 sayfalık dilekçe

"YAZDIKLARI İTİRAF DEĞİL"

Onur Apaydın'ın yazdığı 14 sayfalık dilekçesinde yazdıklarına değinen Avukat Ayşenur Çolak "Yazdıkları itiraf değil, bu sürede yaşadıklarını anlattı. Örgüt tarafından nasıl baskılandığını, kimlerin olduğunu, örgütün yapısından ve etkenlerinden bahsetti. Bir piramidin katmanları gibi örgütün hangi üyesinin hangi katmanda olduğundan bahsetti. Candan kardeşlerle birlikte bu örgüte dahil olmadıklarını, bu örgüt tarafından kendi suçlarının perdelenmesi amacıyla kullanıldığından bahsetti" dedi.

"ÖRGÜTTE ÜST YAPI VE ALT YAPI VAR"

Apaydın'ın örgütün işleyişi ile ilgili beyanına da değinen Çolak "Örgütte üst yapı ve alt yapı var. Alt yapılar üst yapıdan aracı kişiler tarafından haberleri alarak eylemleri gerçekleştirdiklerini beyan ediyor. Onur bey ifadesinde bu eylemler sonucunda da örgütün suç gelirleriyle ilgili elde ettiği mal varlığını da yargıya bildirdi" dedi.

Sarallar suç örgütünü anlattı! Nihan Candan'ın sevgilisi Onur Apaydın'dan savcılığa 14 sayfalık dilekçe

"ÖRGÜTÜN KASASI MAL VARLIĞI GELİRLERİDİR"

Örgütün kasasının kim olduğunu soran gazeteciye yanıt veren Avukat Çolak "Örgütün kasası mal varlığı gelirleridir. Örgüt mal varlıkları üzerinden gelir elde eder. Bunlar bir ticari işletmedir. Örgüt kendi maddi delillerini oluşturmaktadır. Candan kardeşlerin hesabına örgüt veya örgütten herhangi birinin hesabından para akışı bulunmamaktadır. Suç istinadı oluşturulmuş basit bir dosyadır aslında" diye konuştu.

Bir gazetecinin Candan kardeşlerin annesinin evinde bulunan parayı sorması üzerine konuşan Çolak "Zaten hayatlarını üst düzey idame ettiren, maddi durumları iyi insanlar. Bu insanların evinde para bulunmasından daha doğal ne olabilir ki. Bunun bu dosya ile ilişkilendirilmesini doğru bulmuyorum" şeklinde konuştu.

Sarallar suç örgütünü anlattı! Nihan Candan'ın sevgilisi Onur Apaydın'dan savcılığa 14 sayfalık dilekçe

"ONUR APAYDIN BAŞKA CEZAEVİNE NAKLEDİLDİ"

Avukat Nihat Nuri Akar ise Onur Apaydın'ın güvenlik endişesi ile başka bir cezaevine nakledildiğini açıklayarak, "Örgütten gelebilecek her hangi bir tehlikeyi önlemek amaçlanmaktadır. Daha önce Maltepe L 1 Cezaevi'ndeydi. Dün itibariyle de sevki yapıldı" dedi.

Sarallar suç örgütünü anlattı! Nihan Candan\'ın sevgilisi Onur Apaydın\'dan savcılığa 14 sayfalık dilekçe
Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Masum, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sarallar suç örgütünü anlattı! Nihan Candan'ın sevgilisi Onur Apaydın'dan savcılığa 14 sayfalık dilekçe - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Murat Kara: Sayın emniyetin genel muduru bu konu ile ilgili gucunuzu iradenizi gosterip bir vatandaş olarak çaba gayret ayrımcılık yapmadan araştırma sonuç bekleyelim gorelim 5 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Sarallar suç örgütünü anlattı! Nihan Candan'ın sevgilisi Onur Apaydın'dan savcılığa 14 sayfalık dilekçe - Son Dakika
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