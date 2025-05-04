Sırrı Süreyya Önder'e veda! İlk tören AKM'de yapıldı - Son Dakika
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Sırrı Süreyya Önder'e veda! İlk tören AKM'de yapıldı

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İstanbul'daki evinde kalp krizi geçirdikten sonra 18 gün boyunca yoğun bakımda kalan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Önder için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

04.05.2025 10:38  Güncelleme: 12:16
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İstanbul Beşiktaş'taki evinde geçirdiği kalp krizi sonrasında aort damarı yırtılan ve kaldırıldığı hastanede 18 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder dün hayatını kaybetmişti.

Sırrı Süreyya Önder'e veda! İlk tören AKM'de yapılıyor

İLK TÖREN AKM'DE YAPILDI

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren Sırrı Süreyya Önder için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Önder'in cenazesi AKM'ye getirilirken o anlarda kalabalık bir grup tabutunun üzerine karanfiller bıraktı. Salonu dolduran binler ise alkışlarla destek verdi. Vatandaşlar, "Yaşasın halkların kardeşliği", "Sırrı yoldaş ölümsüzdür" ve "Sırrı'ya sözümüz barış olacak" sloganları attı.

Sırrı Süreyya Önder'e veda! İlk tören AKM'de yapılıyor

TÖRENE AHMET TÜRK DE KATILDI

Akm'deki törene son dönemde kanser tedavisi gören Mardin Büyükşehir Belediye Eş başkanı Ahmet Türk'ün de katılması dikkat çekerken, AKM önündeki kalabalık da kameralara saniye saniye yansıdı.

KIZI BABASINA YAZDIĞI MEKTUBU OKUDU

Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir kürsüye gelerek babasına yazdığı mektubu gözyaşları içinde okudu. Ceren Önder Kandemir, "Ne zaman bir şey yazsam onu arar okurdum. Ona geçen hafta bir mektup yazdım size okumak istiyorum. Baba hayatın bütün rengi gitti, benim bildiğim hayat bitti. Yeni bir hayat başlıyor. Ürkütücü bilinmezlikle dolu. Kendimi bildim bileli seni kaybetmek korktum. Bu benim tek zaafım karın ağrımdı. Bu adam bana sadece ölerek acı çektirir derdim. Evlere sığamayışın, kimseye kıyamaman, kalp kırmaktan daha çok korkman. Kalbim kırık, baba aşık oldum, uyku tutmadı, kedim öldü diye arardım. Babalığına çok doydum. Dostluğuna doyamadım. Kendinle ilgilenmediğine kızıyorum." ifadelerini kullandı.

"BURADA OLSAYDI 'SEVENE DE SÖVENE DE SELAM OLSUN' DERDİ"

Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder törende yaptığı konuşmada, "Bu ülkede bu kanın, bu acının durması gerekiyor, hiçbir malım mülküm yok, Ceren'e yaşanılabilir bir ülke bırakmak istiyorum" diyordu. Siyasete girme nedeni de buydu. Bunun hayata geçeceğine umudum sonsuz. Son olarak bir şey daha demek istiyorum; kendisi burada olsaydı "sevene de sövene de selam olsun" derdi" ifadelerini kullandı.

HATİMOĞULLARI: ONDAN BU KADAR DERİNDİR YÜREK ACISI

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, konuşmasında "Her düşünceden, fikirden, dilden insanın barış elçisi olan sevgili Sırrı Süreyya Önder'i sonsuzluğa uğurlayacağız. Türkiye'de bütün halklar bir şifa nöbetindeydi. Kimi hastanede, kimi evinde ama herkesin duası Önder'in bu hastalığı atlatması ve aramızda olmasıydı, ne yazık ki olmadı. Senin hayat hikayen bu coğrafyada yaşayan işçilerin, emekçilerin, kadınların hikayesiydi. İşte ondan bu kadar derindir yürek acısı." dedi.

BAKIRHAN: SANA SÖZ BARIŞ KAZANACAK

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Bir anlatı ustasıydın. kullandığın her kelimede, yüzündeki her ifade de bu coğrafyanın izleri vardı. Sana söz barış kazanacak." şeklinde konuştu.

Sırrı Süreyya Önder'e veda! İlk tören AKM'de yapılıyor
Cenazesi salona böyle getirildi.

ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI'NDA TOĞRAĞA VERİLECEK

Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi AKM'de düzenlenecek törenin ardından Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne götürülecek. Burada ikindi namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Sırrı Süreyya Önder'in naaşı Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verilecek.

Sırrı Süreyya Önder'e veda! İlk tören AKM'de yapılıyor

AKM ÖNÜNDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Sırrı Süreyya Önder için bugün İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenecek anma töreni öncesi Taksim Gezi Parkı çevresinin polis bariyerleriyle kapatıldı. Öte yandan törenin gerçekleştirileceği AKM önünde de yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Sırrı Süreyya Önder'e veda! İlk tören AKM'de yapılıyor

ÖZGÜR ÖZEL DE ÇELENK GÖNDERDİ

Önder'in cenaze töreni için siyasetçilerden çelenk geldi. İBB Başkanvekili Nuri Aslan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy çelenk gönderen isimler oldu.

TAZİYELER DEVAM EDECEK

DEM Parti ayrıca, pazartesi gününden itibaren İstanbul'da Cemal Reşit Rey Gösteri Merkezi'nde ve diğer illerdeki DEM Parti il/ilçe örgütlerinde taziyelerin kabul edileceğini bildirdi.

Sırrı Süreyya Önder\'e veda! İlk tören AKM\'de yapıldı

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Son Dakika 3.Sayfa Sırrı Süreyya Önder'e veda! İlk tören AKM'de yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • İbrahim Şahin:
    hoşçakal iki gözüm?? 38 16 Yanıtla
  • mert çelik:
    ülkenin sehıt aılelerıde katılıyormu gaztecı arastırmacılar yazsın 24 17 Yanıtla
  • Oooo:
    Bu ne kardeşim Sırrı bey Anadolunun bağrından gelmiş bir isim Daha Anadolu'ya uygun cenaze olmalıydı 20 13 Yanıtla
  • rj4tc5mqhw:
    niye Türk bayrağı sardınız hainlere de mi artık tören yapılıyor 14 6 Yanıtla
  • Ates null:
    Allah rahmet eylesin.Adam gibi adamdı. 7 13 Yanıtla
  • Abdullah Bayraktar:
    Desene bir kaç gün tv seyredilmez en iyisi hayvan belgeseli seyretmek 13 7 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Ugurlar olsun guzel insan gøruslerinden taviz vermedin onlara dert olsun 3 12 Yanıtla
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