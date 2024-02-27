Lüks aracın üstünde para dağıtıp tabancayla poz veren fenomen Aleyna Dalveren gözaltına alındı - Son Dakika
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Lüks aracın üstünde para dağıtıp tabancayla poz veren fenomen Aleyna Dalveren gözaltına alındı

Lüks bir aracın üstüne oturarak havada para saçan ve sonrasında belindeki silahı çıkartarak poz veren sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren gözaltına alındı. Dalveren'in Dilan Polat ve diğer fenomenlerle de irtibatlı olduğu belirlendi. Fenomenin evinde yapılan aramada binlerce liralık dolar, euro, manat ve sahte emniyet araç giriş kartı bulundu.

27.02.2024 15:20  Güncelleme: 15:37
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Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren, sosyal medya hesabından para dağıtarak dans ettiği ve belinde taşıdığı silahı lüks bir otomobilin üzerine koyduğu anlara ait video paylaştı. Görüntünün ardından İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda Aleyna Dalveren'in adresine operasyon düzenlendi.

EVİNDE ÇOK SAYIDA PARA VE SAHTE PLAKA BULUNDU

Instagram'dan 2,6 milyon takipçisi bulunan Aleyna Dalveren gözaltına alınırken adresinde de arama yapıldı. Aramalarda bin 200 dolar, 250 euro, 50 manat, 50 Ukrayna parası, sahte olabileceği değerlendirilen 3 bin dolar ve 50 euro nakit para, para sayma makinesi, sahte emniyet araç giriş kartı, kelepçe, 2 sahte olabileceği değerlendirilen app plaka, 2 dijital materyal ele geçirildi.

DİLAN POLAT'LA İRTİBATI TESPİT EDİLDİ

Gözaltına alınan Dalveren ile ilgili yapılan araştırmada, şüphelinin Dilan Polat ve diğer fenomenlerle de yoğun bir iletişim trafiği olduğu belirlendi. Dalveren'in emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Lüks aracın üstünde para dağıtıp tabancayla poz veren fenomen Aleyna Dalveren gözaltına alındı
Lüks aracın üstünde para dağıtıp tabancayla poz veren fenomen Aleyna Dalveren gözaltına alındı
Lüks aracın üstünde para dağıtıp tabancayla poz veren fenomen Aleyna Dalveren gözaltına alındı
Lüks aracın üstünde para dağıtıp tabancayla poz veren fenomen Aleyna Dalveren gözaltına alındı
Lüks aracın üstünde para dağıtıp tabancayla poz veren fenomen Aleyna Dalveren gözaltına alındı
Lüks aracın üstünde para dağıtıp tabancayla poz veren fenomen Aleyna Dalveren gözaltına alındı
Lüks aracın üstünde para dağıtıp tabancayla poz veren fenomen Aleyna Dalveren gözaltına alındı
Lüks aracın üstünde para dağıtıp tabancayla poz veren fenomen Aleyna Dalveren gözaltına alındı
Lüks aracın üstünde para dağıtıp tabancayla poz veren fenomen Aleyna Dalveren gözaltına alındı
Lüks aracın üstünde para dağıtıp tabancayla poz veren fenomen Aleyna Dalveren gözaltına alındı
Lüks aracın üstünde para dağıtıp tabancayla poz veren fenomen Aleyna Dalveren gözaltına alındı
Lüks aracın üstünde para dağıtıp tabancayla poz veren fenomen Aleyna Dalveren gözaltına alındı
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Lüks aracın üstünde para dağıtıp tabancayla poz veren fenomen Aleyna Dalveren gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Hidden Power: En sondaki resim Güzel 84 1 Yanıtla
  • Ali Arslan: Bunlar büyük organize çete oluşturmuşlar emniyetin gerekli adımları atacağı hepinizin beklentisidir 65 2 Yanıtla
  • Bülent Selik: Bu maldonadolar akıllanmıyo yaw… zorla tutuklattırıyolar kendilerini 60 2 Yanıtla
  • barbaros hayrettin paşa: Dilanın içeride olmasına dayanamadı koguş arkadaşı lazım dedi oda gitti sıradaki gelsin. Reklam lazım bunlara kolay yoldan gündemi degiştirelim 42 0 Yanıtla
  • salihb: Tutuklanacağını bile bile bir insan böyle yapıyorsa bunun altında vardır bir bit yeniği.yoksa kim bile bile kendini yakalatır. 35 0 Yanıtla
  • İsmail Bayram: Para sayma makinasına kadar anladım da...(Geçmişte de birilerinin evlerinden para sayma makinaları çıkmıştı) bu kelepçe ne işe yarıyor ki? acaba tutuklanacağını bildiği için polislere kolaylık olsun diye mi aldı ki? 11 3 Yanıtla
  • Murat Itibar: Ne diyek ???? 7 2 Yanıtla
  • sait turk: Hah! bu artık iyice sıkmıştı, tiktok videolarında gına gelmişti artık, nerden geliyor bu derenin suyu demezlermi adama? ama çok geç kaldılar 3 1 Yanıtla
  • Yusuf Gümüşsoy: Bu ülkede mal bitmez. 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Lüks aracın üstünde para dağıtıp tabancayla poz veren fenomen Aleyna Dalveren gözaltına alındı - Son Dakika
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