TÜVTÜRK'te polis memurunun öldürülmesine ilişkin olayda 2 tutuklama

TÜVTÜRK\'te polis memurunun öldürülmesine ilişkin olayda 2 tutuklama
07.02.2026 18:24  Güncelleme: 19:06
TÜVTÜRK\'te polis memurunun öldürülmesine ilişkin olayda 2 tutuklama
Ankara'da aracını götürdüğü TÜVTÜRK muayene istasyonunda çıkan kavgada polis memuru Melih Okan Keskin'in darbedilerek öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 2 istasyon çalışanı tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

TÜVTÜRK'te polis memurunun darbedilerek öldürülmesine ilişkin olayda 2 istasyon çalışanı tutuklandı.

TÜRVTÜRK'TE DARBEDİLEN POLİS MEMURU HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle ilçesinde, 2 Şubat'ta muayene istasyonuna aracını götüren polis memuru Melih Okan Keskin (44) ile istasyon çalışanları arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda darbedildiği öne sürülen Keskin, olaydan birkaç saat sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakımda tedavi altına alınan Keskin, üç günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

TÜVTÜRK'te polis memurunun memurunun öldürülmesine ilişkin olayda 2 tutuklama

Vefat eden polis memuru için Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Keskin'in cenazesi, törenin ardından toprağa verildi.

2 İSTASYON ÇALIŞANI TUTUKLANDI

Olayla ilgili polis ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden istasyon çalışanı S.A. tutuklanırken, Y.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer istasyon çalışanı şüpheli M.Y de Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. M.Y. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Keskin'in kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi raporunun ardından netlik kazanacak.

TÜVTÜRK'te polis memurunun memurunun öldürülmesine ilişkin olayda 2 tutuklama

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Keskin'in hayatını kaybetmesine neden olan kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, muayene istasyonu görevlisinin Keskin'in üzerine otomobil sürdüğü, ardından yumruk attığı görüldü. Daha sonra diğer çalışanların da polisin üzerine yürüdüğü ve arbede yaşandığı anlar da görüntüde yer aldı.

TÜVTÜRK'te polis memurunun memurunun öldürülmesine ilişkin olayda 2 tutuklama

EMNİYET, MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

Olaya ilişkin iki kişi tutuklanırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan da açıklama geldi. Bakan Yerlikaya, polis başmüfettişinin görevlendirildiğini açıkladı. Yerlikaya açıklamasında, "Polis Memurumuz Melih Okan Keskin'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Bu üzücü olayla ilgili olarak Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir." dedi.

TÜVTÜRK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

TÜVTÜRK'ten yapılan açıklamada, Ankara İvedik Araç Muayene İstasyonu'nda 2 Şubat'ta yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olayla ilgili derin bir üzüntü içerisinde olunduğu belirtildi.

TÜVTÜRK'te polis memurunun memurunun öldürülmesine ilişkin olayda 2 tutuklama

Söz konusu tarihte araç sahibi polis memuru Keskin ile istasyonda görevli Saruhan Atasoy arasında muayene işleminin ardından, otopark alanında yaşanan tartışma sırasında görevli çalışanın kabul edilemez şekilde fiziki müdahalede bulunduğunun tespit edildiği bilgisi verildi.

Şirketin, hiçbir koşulda şiddet içeren davranışlara müsamaha göstermediği belirtilen açıklamada, olayın tespit edilmesini takiben ilgili çalışanın iş akdinin sonlandığı ifade edildi.

TÜVTÜRK'te polis memurunun memurunun öldürülmesine ilişkin olayda 2 tutuklama

Olayın ardından tarafların emniyet birimlerine gittiği ve adli sürecin başlatıldığı aktarılan açıklamada, aynı günün ilerleyen saatlerinde Keskin'in rahatsızlanarak hastaneye başvurduğu, dün ise hayatını kaybettiğinin büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Keskin'in vefat nedeninin kesin olarak belirlenmesine yönelik Adli Tıp Kurumu tarafından yürütülen inceleme sürecinin devam ettiği, konunun adli makamlarca tüm yönleriyle değerlendirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu eski çalışan Saruhan Atasoy, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmış olup hukuki süreç devam etmektedir. Şirketimiz, olayın aydınlatılabilmesi amacıyla ilk andan itibaren kolluk kuvvetleri ve soruşturmayı yürüten savcılık ile tam bir işbirliği içerisinde hareket etmektedir. Sürecin hukukun üstünlüğü, şeffaflık ve sorumluluk ilkeleri doğrultusunda yürütülmesine yönelik hassasiyetimiz kararlılıkla sürmektedir. Bu elim olay nedeniyle hayatını kaybeden merhum Polis Memuru Melih Okan Keskin'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Yaşanan acıyı yürekten paylaşıyor, kamuoyunu adli sürecin sonuçları doğrultusunda bilgilendirmeye devam edeceğimizi saygıyla bildiriyoruz."

    Yorumlar (35)

  • tfzqnqx527 tfzqnqx527:
    tüptürk hikaye anlatıyor kavgaya karışan it sürülerinin, şehir eşkşyalarının tamamı işten çıkarılmalı. göz altına alınmalı. şube kapatılmalı 683 10 Yanıtla
    ALİ * ALİ *:
    Milletçe koyun gibi olduk 187 6
  • Aka Hanse Aka Hanse:
    O şube kapatılmalı dır..! 554 9 Yanıtla
    Hikube345! Hikube345!:
    yargısız infaz mı 33 231
    423881 423881:
    kapatılmasın çalışanların hepsinin … 143 7
  • Diyego Can Diyego Can:
    TÜVTÜRK kapatılsın 375 8 Yanıtla
  • hatay123 hatay123:
    Bu işin en güzel çözümü bir ücretsiz olması yada tamamen kalkması... 239 9 Yanıtla
  • Mehmet abbasi Mehmet abbasi :
    şube kapatılsın serbest bıraksaydınız 116 6 Yanıtla
    ümit gengenç ümit gengenç:
    şubenin kapatılması değil olay işletme sahibinin ruhsatı iptal edilip bir daha ruhsat verilmemeli yoksa başka şubede veya kurumda buna benzer olay yine yaşanacak 173 6
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
