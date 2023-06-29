Arap Ülkeleri ve Kurumları İsveç'te Kur'an-ı Kerim Yakılmasını Kınadı - Son Dakika
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Arap Ülkeleri ve Kurumları İsveç'te Kur'an-ı Kerim Yakılmasını Kınadı

29.06.2023 08:25

İsveç'in başkenti Stockholm'de dün bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakıldı. Saldırgan hakkında "nefret söylemi" soruşturması açılırken Müslümanlar ayağa kalktı. Türkiye, Katar, Yemen, Suudi Arabistan, Filistin ve Kuveyt'in yanı sıra Arap Parlamentolar Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyi alçak saldırıyı en ağır şekilde kınadı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de cami önünde Kur'an-ı Kerim yakan kişi için harekete geçildi. İsveç polisi, Irak kökenli saldırgan hakkında "nefret söylemi" soruşturması başlattı. Öte yandan Türkiye başta olmak üzere Arap ülkelerinden Suudi Arabistan, Kuveyt, Yemen, Arap Parlamentolar Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), İsveç'in başkenti Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınadı.

"AŞAĞILIK EYLEMİ LANETLİYORUM"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına sert sözlerle tepki gösterdi. Fidan şunları söyledi: "Mübarek Kurban Bayramı'nın ilk gününde Kutsal Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik #İsveç'te yapılan aşağılık eylemi lanetliyorum! İslam karşıtı bu eylemlere ifade özgürlüğü bahanesiyle izin verilmesi kabul edilemez. Bu tarz menfur eylemlere göz yummak suça ortak olmaktır."

"IRKÇILIĞI KÖRÜKLÜYOR"

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, tekrar eden bu tiksindirici eylemlerin gerekçesi ne olursa olsun kabul edilmez olduğu, bu davranışların nefreti, ırkçılığı ve dışlamayı körüklediği ifade edildi. Kuveyt Dışişleri Bakanlığı da olayı tüm dünyadaki Müslümanların duygularını alevlendirecek tehlikeli, provokatif bir adım olarak tanımladığı açıklamasında, uluslararası topluma ve İsveç hükümetine nefret ve taassup duygularının bertaraf edilmesi için acil harekete geçmeleri çağrısı yaptı.

"HOŞGÖRÜ" VURGUSU YAPTILAR

Yemen Dışişleri Bakanlığı açıklamasında nefret dolu aşırılık yanlısı bir hareket tarafından İslami kutsal münasebetlerin olduğu bir süreçte dünya çapında Müslümanların duygularını kasıtlı provoke etmenin hesaba çekilmesi ve bunu teşvik edenlerin tümünün cezalandırılması gerektiği kaydedildi. Bakanlık, hoşgörü değerlerine inanmayan, nefret kültürünü hedef alan bu türden tacizlerin engellenmesine ilişkin önlemlerin alınması çağrısı yaptı.

İSVEÇ'İ HAREKETE GEÇMEYE ÇAĞIRDILAR

Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemine tepki gösteren kurumlar arasında Körfez İşbirliği Konseyi de yer aldı. KİK yaptığı açıklamada, söz konusu eylemlerin aşırılık, çekememezlik ve nefreti gösterdiğini, İsveç makamlarının bunların durdurulması için ivedilikle harekete geçmesi gerektiği istendi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, nefret dolu bir aşırılık yanlısı tarafından Kur'an-ı Kerim'e olan bu saldırının, nefret ve ırkçılığın açık bir ifadesi olduğu, hoşgörü değerleri, demokrasi ve başkasını kabule karşı açık bir saldırı anlamına geldiği kaydedildi. Söz konusu eylemin fikir ve ifade özgürlüğüyle tezat olduğu belirtilen açıklamada, dünyada milyonlarca Müslümanın duygularına dokunduğuna dikkat çekildi.

"DİN VE İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜNE KARŞI AÇIK İHLAL"

Arap Parlamentolar Birliği de yapılanın dünya Müslümanları için kışkırtıcı bir eylem olduğunu belirterek, "İsveç makamlarının bu türden provokatif eylemlere devam etmesini" kınadı. Lübnan'daki Yüksek İslami Şii Konseyi, olayı İslam ümmetine karşı bir saldırı, din ve inanç özgürlüğüne karşı açık bir ihlal olarak niteledi.

Şii Konseyi açıklamasında, halklara ve aydınlara yapılan çağrıda bu "din savaşının" karşısında ciddi bir şekilde durulması ve İsveç hükümetine baskıların artırılması istendi. Ürdün, Dünya Müslüman Alimler Birliği, Hamas Hareketi ve İslami Cihad Hareketi, olaya ilişkin daha önceki açıklamalarında tepki ve kınamalarını duyurmuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • Sessiz Gezgin: Ahmet ağzımı burnumu kırdı ve bana sövdü sonra ben onu kınadım. Ahmeti kınadığım için bunu dayanamadı ve kahrından öldü Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Dünya Arap Ülkeleri ve Kurumları İsveç'te Kur'an-ı Kerim Yakılmasını Kınadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arap Ülkeleri ve Kurumları İsveç'te Kur'an-ı Kerim Yakılmasını Kınadı - Son Dakika
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