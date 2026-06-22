Bakan Kurum\'dan COP31 Vurgusu

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "COP, insanlık için ilerleme sağlayacak anlaşmaların ve ortaklıkların kurulacağı yerdir. Londra'dan Antalya'ya uzanan bu süreçte hedefimiz nettir: iklim hedeflerini yatırıma, teknolojiyi uygulamaya, finansmanı sahadaki projelere ve ortak iradeyi somut sonuçlara dönüştürmek" dedi.

İngiltere'de bu yıl 8'incisi düzenlenen Londra İklim Eylemi Haftası kapsamında bugün başlayan etkinlikler devam ediyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen COP31 İş Dünyası Forumu'na COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan, AK Parti Diyarbakır Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Galip Ensarioğlu, CHP Elazığ Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu üyesi Gürsel Erol ve diğer komisyon üyeleri katıldı.

'DÖNGÜSEL EKONOMİ ESASTIR, BU DÖNÜŞÜMÜ DEĞİŞTİRENLER FARK YARATACAK'

Toplantıda konuşan Bakan Kurum, COP süreçlerinde hedeflerin belirlendiği; kurallar ve normlar üzerinde uzlaşı sağlandığını söyledi. Yeni dönemde artık alınan kararların sahada uygulanması gerektiğine dikkat çeken Bakan Kurum, "Bu yeni dönemde, ne üzerinde uzlaşıldığından çok, neyin hayata geçirildiğiyle süreci değerlendireceğiz. Özel sektörden beklentilerimiz yüksek. Aslında hep söylediğimiz bir şey var, döngüsel ekonomi esastır, bu dönüşümü değiştirenler fark yaratacaklar. Evet, zorlukları muhakkak var ama bir tarafta da fırsat var. Küresel arenada bu fırsatı değerlendirenler bir adım daha önde olacaklar. Çünkü küresel üretimden çok daha fazla pay alacaklar. Buradan bakınca iklim alanında öncülük eden şirketler bunu bir fırsat olarak görüyor" ifadelerini kullandı.

'TOBB'U COP31 İŞ DÜNYASI TEMSİLCİSİ OLARAK GÖREVLENDİRMEKTEN MEMNUNİYET DUYUYORUZ'

TOBB'un, COP31 sürecinde küresel iş dünyasının resmi temsilcisi olduğunu hatırlatan Bakan Kurum, "COP31'de özel sektörün bu yıl COP sürecine güçlü ve derinlikli biçimde dahil olmasını arzu ediyoruz. Bu nedenle TOBB'u COP31 İş Dünyası Temsilcisi olarak ilan ettik ve bu görevi kendilerine tevdi ettik. Bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. TOBB, COP31 sürecine iş dünyasının sürekli ve anlamlı katılımını desteklemede önemli bir rol oynayacaktır" diye konuştu.

'HAYATA GEÇİRİLMEYEN BÜYÜK TAAHHÜTLERİN DÖNEMİ ARTIK GERİDE KALDI'

Bakan Kurum, COP31 Başkanlığı'nın iş dünyasından beklentilerini şöyle sıraladı:

"İlk olarak, sizleri uygulama çağına bizimle birlikte katılmaya davet ediyoruz. Hayata geçirilmeyen büyük taahhütlerin dönemi artık geride kaldı. Biz istiyoruz ki, Antalya'ya yalnızca taahhütlerle değil, somut yatırım planlarıyla gelelim. Ulusal iklim planlarının gerçekleşmesi için hükümetlerinizle birlikte çalışmanızı çok çok değerli buluyoruz. Bu planlar Paris Anlaşması'nın yapı taşlarıdır; ancak iş dünyasının aktif katılımı olmadan gerçeğe dönüşmeleri mümkün değildir. Dolayısıyla sizlerin aktif katılımı bu süreçte bizim için çok değerli. İkinci olarak COP31, Küresel İklim Eylem Gündemi'nin tam anlamıyla işlerlik kazanacağı çok önemli bir buluşma olacak."

'COP BAŞKANLIĞINI 196 ÜLKE ADINA YÜRÜTÜYORUZ'

COP31 Eylem Gündemi kapsamında 6 tematik alanda 30 aktivasyon grubu oluşturduklarını kaydeden Bakan Kurum, bu grupların Antalya'ya kadar somut öneri ve projeler üzerinde çalışacaklarını bildirdi. İş dünyasını bu gruplara ve önceliklere aktif biçimde dahil olmaya davet eden Bakan Kurum, "Çünkü sizler de bulunduğunuz konum itibarıyla gerek finans gerek üretim gerekse sanayinin şekillendirilmesinde yetkiye sahip, etki alanı büyük kuruluşlarsınız. Dolayısıyla bu dönüşümü sizlerle birlikte yapabiliriz. Türkiye olarak biz hep birlikte buradayız. COP Başkanlığını sadece Türkiye adına değil, 196 ülke adına yürütüyoruz. Tarafsız, hakkaniyet çerçevesinde, güven veren bir başkanlık yürütmek istiyoruz ve her ülkenin ihtiyaçlarını, önceliklerini de bu çerçevede değerlendirmeye gayret gösteriyoruz" açıklamasını yaptı.

'TEKNOLOJİ GELİŞTİKÇE MALİYETLER DÜŞÜYOR, TEMİZ ENERJİDEKİ PAY ARTIYOR'

Elektrifikasyonun enerji dönüşümünün kilit ayaklarından biri olduğunu belirten Bakan Kurum, "Başkanlığımız, 2035 yılına kadar elektrifikasyonda yüzde 35 hedefini bu bakışla ortaya koymuştur. Bu hedef, yatırımların ve çabaların ulaştırma, binalar ve sanayide elektrifikasyonun yaygınlaştırılmasına yönelik katkı sağlayacaktır. Çok uzak değil, 5 sene önceye gittiğinizde 1 megavat yenilenebilir enerji yatırımı 1 milyon doların üzerindeydi. Bugün baktığınızda 400 bin dolarlara, 450 bin dolarlara düştü. Yani teknoloji geliştikçe maliyetler düşüyor ve yenilenebilir enerjideki pay artıyor. Yani temiz enerji dediğimiz pay artıyor" değerlendirmesinde bulundu.

'DÜNYANIN GELECEĞİNE DAİR PROJELERİNİZ VARSA ANTALYA'DA GELİŞTİRELİM'

Konuşmasında, COP31 Eylem Gündemi öncelikleri arasından yer alan İklim Uygulama Köprüsü, Her Alanda Farkındalık, Sıfır Atık ve Metan Azaltımı gibi başlıkları da açan Bakan Kurum, iş dünyasına çağrıda bulunarak, "Bunlar, bu yıl ortaya koyduğumuz önceliklerden yalnızca bazıları. Bu öncelikler, hükümetleri, iş dünyasını ve sivil toplumu, ilerleme sağlamamız gereken kritik alanlar etrafında bir araya getirecek. Biz istiyoruz ki bu mücadeleyi hep birlikte yapalım. Dünyanın geleceğine dair projeleriniz, planlarınız varsa Antalya'ya gelin ve orada birlikte bu projeleri geliştirelim. Şundan emin olun ki, ilerlemenizi görünür kılmak, planlarınızı tartışmak ve yeni ortaklar kazanmanız için, iş birliğini güçlendirmek için COP'un bir araya getirme gücünü arttıracağız. Çünkü COP, insanlık için ilerleme sağlayacak anlaşmaların ve ortaklıkların kurulacağı yerdir. Londra'dan Antalya'ya uzanan bu süreçte hedefimiz nettir: iklim hedeflerini yatırıma, teknolojiyi uygulamaya, finansmanı sahadaki projelere ve ortak iradeyi somut sonuçlara dönüştürmek" ifadelerini kullandı.

HİSARCIKLIOĞLU: İKLİM GÜNDEMİ 21'İNCİ YÜZYILIN SANAYİ VE TİCARET POLİTİKASININ DA GÜNDEMİDİR

Toplantıda konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yeşil dönüşüm kararlılığını ortaya koyduğunun altını çizdi. Hisarcıklıoğlu, "İklim gündemi artık yalnızca bir çevre meselesi değil, 21'inci yüzyılın sanayi ve ticaret politikasının da gündemidir. Yeşil dönüşümün fabrikalarını, tedarik zincirlerini ve teknoloji standartlarını kim kurarsa bu yüzyılın sanayi düzenini de o belirleyecek. Biz bu dönüşümü kenardan izleyen değil, kurallarını yazan tarafta olmak istiyoruz" dedi.

Hisarcıklıoğlu, yeşil dönüşümün zorunlu ama bir o kadar da fırsatlarla dolu bir süreç olduğunu dile getirdi. Katılımcıları COP'a destek olmaya ve çalışma gruplarına aktif olarak katılmaya davet eden Hisarcıklıoğlu, "Bu sürece sadece izleyici olarak değil, kuralı yazan paydaşlar olarak katılın, sonra şikayet etmeyin. ve sizler 12-13 Kasım'da Antalya'da Mavi Alan'da düzenleyeceğimiz COP31 İş ve Yatırım Zirvesi'ne güçlü bir şekilde katılmaya davet ediyorum. Bu zirve, inanıyorum ki bugüne kadar bir COP sürecinde gerçekleştirilmiş en büyük özel sektör etkinliği olacak" diye konuştu.

CHP ELAZIĞ MİLLETVEKİLİ EROL: BU BİR BAŞARI HİKAYESİDİR

CHP Elazığ Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu üyesi Gürsel Erol da toplantıda yaptığı konuşmasında dirençli şehirler ve iklim krizinin tarım ürünleri üzerindeki etkisine dikkat çekti. Dirençli şehirler konusunda 2020'deki Elazığ depreminin ardından yapılan TOKİ konutlarının 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılmadığını anımsatan Erol, Asrın İnşa Seferberliği ile de Türkiye'nin dirençli şehirlerin inşası konusunda büyük bir başarıyı ortaya koyduğunu belirtti. Erol, "450 bin konutu çok kısa sürede bitirmek ve insanların orada barınmalarını sağlamak çok kolay bir iş değildir. Bu bir başarı hikayesidir. Yani bir tarafta Asrın Felaketi yaşanırken bir tarafta da bu felakete yönelik çözüm üretebilme kapasitesi yalnızca ekonomik değil; organizasyonu, oradaki sürecin planlanması da ayrıca bir yetenektir. Aslında Sayın Bakanım, sizi COP31 Başkanı seçerek o kadar doğru bir iş yapılmış ki... Çünkü sizin iş yapma kapasitenizi, iş yapma şeklinizi hepimiz iyi biliyoruz. Bir de siyasette karşılıklı gerilimler olur, taraflar arasında sürekli çatışmalar olur. Biz Sayın Bakanımızla hem Çevre Komisyonu Başkanı olarak hem de bakan olarak çalıştık ve bugün aramızda yalnızca AK Partili veya Cumhur İttifakı'ndan olan milletvekilleri yok; parlamentoda, muhalefette olan tüm milletvekillerinin temsilcileri olarak buradayız. Yani doğru yapılan işleri desteklemek adına bugün biz de burada kalıp, bu sürece destek vermek için buradayız" açıklamasında bulundu.