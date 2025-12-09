İş insanının doğum gününde olay çıktı! Model, turist kızı darp etti - Son Dakika
İş insanının doğum gününde olay çıktı! Model, turist kızı darp etti

09.12.2025 13:03
İstanbul'a tatil için gelen Rus turist Maria Avdienko, arkadaşı tarafından iş insanı A. D.'nin Beşiktaş'taki bir kitap ofisinde düzenlenen doğum günü partisine davet edildi. Parti sürdüğü sırada sohbet etmek için A. D. ile bahçeye çıkan Avdienko, arkalarından gelen model ve kick boksçu Büşra Karakaş tarafından saldırıya uğradığını iddia etti. Başını fayansa çarparak yaralandığını belirten Avdienko, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Tatil için İstanbul'a gelen Rus Maria Avdienko, daha önce sosyal medya üzerinden arkadaş olduğu Nezir T. tarafından iş insanı A. D.'nin doğum günü partisine davet edildi. Nezir T.'nin kendisini otelden alması sonrasında Avdienko, partinin düzenlendiği Levent'teki ofise gitti.

SAÇINDAN ÇEKİLDİ YERE İTİLDİ

Gecenin ilerleyen saatlerinde A. D. iddiaya göre Avdienko'yu yanına çağırdı. Avdienko da yanına gittiği A. D.'nin doğum gününü kutlamak istedi. A. D. partideki gürültülü ortam nedeniyle kadına bahçeye geçmeyi önerdi. Bahçeye geçecekleri sırada A. D., parti sırasında yanında bulunan model ve kick boksçu Büşra Karakaş'a birşeyler söyleyerek Avdienko ile yürümeye başladı. Bu sırada iddiaya göre arkalarından bağırarak gelen Büşra Karakaş, Avdienko'yu saçından çekti; A.D.' nin ise gülümseyerek Avdienko'yu ittiği iddia edildi.

BAŞINI FAYANSA ÇARPTI

Dengesini kaybederek yere düştüğünü söyleyen Avdienko, başını fayansa çarptı. Ağrı, baş dönmesi ve mide bulantısı yaşayan Avdienko, ayağa kalmaya çalıştığı sırada Büşra Karakaş'ın bir kez daha saçlarını çektiğini söyledi. Partideki diğer davetliler tarafından yerden kaldırılan Avdienko, olay sonrası cep telefonuyla yaşananları kaydetti. Olayın ardından A.D. ve Büşra Karakaş içeri geçerken Avdienko ise arkadaşıyla partiden ayrıldı.

Büşra Karakaş

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan olay sonrası Maria Avdienko, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına giderek, kendisini darbeden Büşra Karakaş ile A. D. ve kendisini tehdit ettiğini öne sürdüğü şirket yöneticisi Mustafa C.'den şikayetçi oldu. Maria Avdienko'nun darp raporu aldığı öğrenilirken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

"BENİMLE İLGİLENDİĞİNİ GÖSTERDİ"

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Maria Avdienko, "18 Kasım'da, Türkiye'de üniversite hocası ve veteriner olan Instagram takipçim Nezir T., Türkiye'de olduğumu öğrendi ve benimle buluşup beni A. D.'nin doğum günü partisine davet etti. Nezir T. beni arabayla Sarıyer'deki otelimden aldı. Doğumgünü kutlamasının yapıldığı ofise geldik. Akşam müzik çalındı, misafirler eğlendi. A. D.'nin kendisi bu sırada benimle ilgilendiğini gösterdi. Bana göz kırptı, ben de gülümsedim. Bunca zamandır yanında dikkatini çekmeye çalışan bir kız vardı. Dans etti ve ona dokundu ama o, onu açıkça görmezden geldi ve bana baktı. Nezir T.'ye onunla birlikte geldiğim için böyle bir davranış karşısında ne hissetmem gerektiğini sordum. O da A.D.'nin Türkiye'de saygın bir insan olduğunu, onun yanında olmanın büyük bir onur olduğunu söyledi. Doğumgünü olan kişinin istediği kişiye ilgi gösterebileceğini sözlerine ekledi ve en azından kendisi için kişisel bir tebrik hazırlamamı tavsiye etti" dedi.

Maria Avdienko

"SAÇLARIMDAN YAKALAYIP ÇEKMEYE BAŞLADI"

Avdienko, "Gece yarısına doğru A. D., ona yaklaşabileceğimi gösterdi. Kadeh kaldırmak için yukarı çıktım ve o da beni bahçeye davet etti. Ancak ondan önce A. D., dikkatini çekmeye çalışan Büşra Karakaş adlı kadının yanına yaklaşarak kulağına birşeyler fısıldadı. Daha sonra bahçeye doğru yürürken Büşra Karakaş bir anda bağırmaya başladı ve uzaklaştı. Ayrıca dilini anlamadığım halde Türkçe birşeyler de söyledi. Yanıma geldi ve ellerimi tuttu. Ona kim olduğunu ve neler olduğunu sordum. O anda Büşra Karakaş beni saçlarımın arkasından yakalayıp çekmeye başladı. Yardım isteyerek A.D.'ye baktım ama o gülümsedi ve beni çalılık alana doğru itti. O anda düştüm başımı fayansa çarptım ve bu da vücudumda ağrıya neden oldu. Sonrasında baş ağrım ve mide bulantım başladı. Kadın çalılıkta saçlarımı çekmeye devam ettiği için hemen yerden kalkamadım. Birkaç saniye sonra bilincimi kaybetmiş gibi oldum yanımda birilerini gördüm. Sonra Büşra Karakaş beni bıraktı; beni yerden kaldırdılar, ben de telefonu alıp kayda başladım" ifadelerini kullandı.

"ÖNCEDEN PLANLANMIŞ GİBİYDİ"

Maria Avdienko, "Şoktaydım, ne olduğunu anlamadım ve neler olduğunu ve ne yaptıklarını sormaya başladım. Ancak Büşra Karakaş yine Türkçe bağırarak karşılık vermeye başladı ve A. D. ile ofise girdiler. Büşra Karakaş'ın davranışları aşağılayıcıydı. Sanki bu önceden planlanmış gibiydi. Arkadaşım Nezir T.'nin beni oraya tesadüfen davet etmemiş olabileceğini, benzer birşeyin daha önce de yaşanmış olabileceğini fark ettim. Yani sanki önceden kurgulanan bir olayın kurbanı oldum. Diğer kişiler de bana güldüler. Bu da yaşananların kurgu olabileceğine dair şüphelerimi güçlendirdi" diye konuştu.

"ORAYI TERK ETMEK ZORUNDA KALDIM"

Avdienko, "Ben de eşyalarımı toplamaya çalıştım; daha sonra beni ofise sokmadılar ve gitmemi söylediler. Bundan sonra evi terk etmek zorunda kaldım ve yürürken cüzdanımı bıraktığımı hatırladım. İçinde yaklaşık 800 dolar vardı; bir de şalım vardı. Yürürken Büşra Karakaş'ın hiçbir şey olmamış gibi eğlenmeye devam ettiğini gördüm. Kendisinde herhangi bir endişe görmedim. Yaklaşık 1,5 hafta süren bir baş ağrısı yaşadım. Gece boyunca birkaç kez kustum mide bulantılarım oldu. O gece çok fazla korku, stres, güvensizlik hissi, uykusuzluk yaşadım ve uyumakta zorlandım. Bana sanki biri odama gelecekmiş gibi geliyordu. Polise başvurmam halinde bana karşı dava açacaklarını söyleyen 10'dan fazla farklı adamın tehditleriyle yoğun baskı altındaydım" ifadelerini kullandı.

"HER KADIN BENİM YERİMDE OLABİLİR"

Avdienko, "Şu anda savcılık ifadem kabul edildi ve soruşturmayı savcı yürütüyor. Türkiye'nin yasal ve demokratik bir devlet olduğuna inanıyorum. Sorumluların adalet önüne çıkarılmasını talep ediyorum. Çünkü ister turist, ister öğrenci, ister çalışan, ister bu ülkenin herhangi bir misafiri olsun, her kadın benim yerimde olabilir. Gerçek duyulmalı ve şiddet cezalandırılmalı" diye konuştu.

