Bomba iddia: İran protestoları bastırmak için binlerce Iraklı milisi ülkeye soktu
Dünya

Bomba iddia: İran protestoları bastırmak için binlerce Iraklı milisi ülkeye soktu

Bomba iddia: İran protestoları bastırmak için binlerce Iraklı milisi ülkeye soktu
16.01.2026 13:55
Bomba iddia: İran protestoları bastırmak için binlerce Iraklı milisi ülkeye soktu
İran'da 19 gündür devam eden protestolarda ölü sayısı 2 bin 677'ye yükselirken, ortaya atılan bir iddia büyük ses getirdi. Tahran yönetiminin protestoların bastırılmasına destek olmaları için ülkeye 5 bin Iraklı milis soktuğu öne sürüldü. Askeri kaynaklar ise yüzlerce Şii savaşçının "dini ziyaret" görüntüsü altında sınırı geçtiğini aktardı.

İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle 19 gündür devam eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 677'ye yükseldi.

GÖZALTI SAYISI 20 BİNE YAKLAŞTI

HRANA'nın haberine göre ülkenin birçok noktasındaki olaylarda 2 bin 600'den fazla kişi yaralandı ve 19 bin 97 kişi gözaltına alındı. Gösterilerde çıkan olaylarda 2 bin 677 kişi yaşamını yitirdi.

"IRAKLI MİLİSLER ÜLKEYE GİRDİ"

CNN'in Perşembe günü yayımladığı habere göre, binlerce Iraklı milis protestoların bastırılmasına destek olmak için İran'a geçti. Haberde, bir Avrupa askeri kaynağı ile bir Iraklı güvenlik kaynağı, milislerin sınırdan geçiş yaptığını öne sürdü.

YAKLAŞIK 5 BİN SAVAŞÇI

CNN'in aktardığı Iraklı güvenlik kaynağı, güçlü Iraklı milis gruplarından yaklaşık 5 bin savaşçının güney Irak'taki iki sınır kapısından İran'a giriş yaptığını ileri sürdü. Avrupa askeri kaynağı ise yüzlerce Şii savaşçının "dini ziyaret/pilgrimage" görüntüsü altında sınırı geçtiğini iddia etti.

"HASSAS BÖLGELERDE FAALİYET" DEĞERLENDİRMESİ

CNN'in gördüğünü belirttiği Avrupa askeri değerlendirmesinde, bu unsurların aralarında batıdaki Hamedan kentinin de bulunduğu "hassas bölgelerde" faaliyet yürüttüğü öne sürüldü.

İran International da ayın başında yayımladığı haberinde, İran destekli Iraklı milislerin protestolara müdahalede İran güçlerine destek için savaşçı devşirmeye başladığını ve sahaya sevk ettiğini iddia etmişti. Haberde, Kataib Hezbollah, Harakat al-Nujaba, Kataib Sayyid al-Shuhada ve Bedr Örgütü gibi gruplardan yüzlerce Şii milisin farklı sınır geçişlerinden İran'a sokulduğu öne sürüldü. Aynı haberde, savaşçıların "ziyaret" adı altında taşındığı, Ahvaz'da bir üste toplandığı ve ardından farklı bölgelere dağıtıldığı iddia edildi.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, birçok kente yayılmıştı. İran'ın başkenti Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi, internet erişimini engellemişti.

Son Dakika Dünya Bomba iddia: İran protestoları bastırmak için binlerce Iraklı milisi ülkeye soktu - Son Dakika

