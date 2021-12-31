Çavuşoğlu'nun 2021 yılında diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2021 yılı içinde Asya'dan Avrupa'ya, Orta Doğu'dan ABD'ye birçok ülkede temaslarda bulundu. İlk ziyaretini resmi temaslarda bulunmak üzere 7 Ocak'ta Portekiz'e yapan Çavuşoğlu'nun, 31 Aralık itibarıyla son durağı Vişegrad Dörtlüsü + Türkiye Dışişleri Bakanları 6'ncı Toplantısına katılmak üzere gittiği Macaristan oldu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2021'in ilk ziyaretini 7 Ocak'ta resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Portekiz'e gerçekleştirmişti. Bakan Çavuşoğlu, Portekiz'de Başbakan Antonio Costa tarafından kabul edildi ve daha sonra mevkidaşı Augusto Santos Silva ile bir araya geldi. 8 Ocak'ta İspanya'ya giden Bakan Çavuşoğlu, burada da Başbakan Pedro Sanchez tarafından kabul edilip, İspanyol mevkidaşı Arancha Gonzalez Laya'yla bir araya geldi. Görüşme sonrasında her iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.

Avrupa'daki bu temaslarının ardından Çavuşoğlu, Türkiye- Pakistan 7'nci Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konsey toplantısı hazırlıklarını ele almak ve Türkiye-Pakistan- Azerbaycan Üçlü Dışişleri Bakanları İkinci Toplantısı'na katılmak üzere 13-14 Ocak tarihlerinde Pakistan'ı ziyaret etti. Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakanı İmran Khan ile görüşen Bakan Çavuşoğlu, Pakistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlarıyla üçlü toplantıya katıldı. Ayrıca Bakan Çavuşoğlu, Karaçi Başkonsolosluğu yeni hizmet binasının resmi açılış törenine de katıldı.

Çavuşoğlu daha sonra aynı ayın 21 ve 22'sinde Belçika'ya bir ziyaret gerçekleştirerek, burada Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes gibi isimlerle de görüştü.

MACARİSTAN'DA ELE GEÇİRİLEN ANADOLU KÖKENLİ TARİHİ ESERLER TESLİM ALINDI

Bakan Çavuşoğlu başta Kıbrıs meselesi olmak üzere ortak gündemdeki konuları ele almak üzere 1-2 Şubat tarihlerinde KKTC'ye gerçekleştirdiği ziyarette yetkili isimlerle görüşerek, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından da kabul edildi.

Çavuşoğlu aynı ayın 9-10-11 tarihlerinde ikili ilişkileri ele almak ve güncel konular hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere Körfez Turu'na çıktı. Bu kapsamda ilk olarak Kuveyt'i ziyaret eden Bakan daha sonra Umman ve Katar'ı da ziyaret etti.

24-25 Şubat tarihlerinde Macaristan'a bir ziyaret gerçekleştiren Bakan Çavuşoğlu, burada Macar mevkidaşı Peter Szijjarto ile bir araya gelerek ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile de görüşen Çavuşoğlu, 2015 yılında Macaristan'da ele geçirilen Anadolu kökenli tarihi eserleri de teslim aldı.

Daha sonra Hırvatistan'a giden Çavuşoğlu, buradaki görüşmelerinin ardından 2020 sonlarına doğru meydana gelen depremin yaşandığı Petrinja'yı ziyaret etti. Ayrıca Çavuşoğlu, Hırvat mevkidaşı Gordan Grliç Radman'la da bir görüşme gerçekleştirdi.

MART'TA RUSYA VE KATAR İLE 'SURİYE' GÖRÜŞÜLDÜ

Bakan Çavuşoğlu Orta Asya turu kapsamında 6-10 Mart tarihleri arasında sırasıyla Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan ziyaretlerini gerçekleştirdi. Ayrıca Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdülaziz Kamilov'la beraber Semerkant Başkonsolosluğu açılış törenine de katıldı.

Çavuşoğlu Orta Asya'daki temaslarının ardından Türkiye-Katar- Rusya Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak ve o dönem Suriye'deki durum hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere 10-11 Mart tarihlerinde Katar'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Çavuşoğlu burada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la ve Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdulrahman Al-Thani'yle ayrı ayrı görüştü. Ayrıca, Suriye eski Başbakanı Riyad Hicab'la o dönem Suriye'deki son duruma ilişkin gelişmeleri ele alan bir görüşme gerçekleştiren Bakan Çavuşoğlu son olarak Katarlı ve Rus mevkidaşlarıyla üçlü bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmeden sonra her üç bakan ortak bir basın toplantısı düzenledi.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere 22-24 Mart tarihleri arasında Belçika'yı ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, burada toplantının oturumlarına katıldı ve bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış Politika ve Güvenlik İşleri Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab gibi isimlerle görüştü. Çavuşoğlu ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ikili ilişkileri ele alan görüşme gerçekleştirdi.

Daha sonra 28-30 Mart tarihlerinde Asya'nın Kalbi- İstanbul Süreci 9'uncu Bakanlar Konferansı'na katılmak ve ikili görüşmeler gerçekleştirmek üzere Tacikistan'ı ziyaret etti.

NİSAN'DA KIBRIS KONULU GAYRIRESMİ 5+BM TOPLANTISI YAPILDI

NATO Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere 14 Nisan'da Belçika'yı ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, 16 Nisan'da KKTC'yi ziyaret etti. Burada mevkidaşıyla görüşen Çavuşoğlu ayrıca KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından da kabul edildi.

Bakan Çavuşoğlu Türkiye-Polonya- Romanya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'na katılmak üzere 22- 23 Nisan tarihlerinde Romanya'yı ziyaret etti. Çavuşoğlu ziyareti çerçevesinde mevkidaşlarıyla ve diğer üst düzey yetkililerle de ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis'in yanı sıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin katılımıyla gerçekleştirilen Kıbrıs Meselesine İlişkin Gayrıresmi 5+ Birleşmiş Milletler (BM) Toplantısına katılmak üzere 27-29 Nisan tarihlerinde İsviçre'yi ziyaret etti. Burada Gayrıresmi 5+BM Toplantısına katılan Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen gibi isimlerle görüştü. Ayrıca Cenevre Başkonsolosluğu yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştiren Çavuşoğlu, daha sonra KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la ortak bir basın toplantısı düzenledi.

ÇAVUŞOĞLU, MAYIS'TA BM GENEL KURULU TOPLANTISINA KATILDI

Bakan Çavuşoğlu Mayıs ayının ilk haftasında sırasıyla Libya, Slovenya, Bosna-Hersek ve Almanya'yı ziyaret etti. 10-11 Mayıs tarihlerinde ikili ilişkileri ele almak ve bölgeyi ilgilendiren önemli konuları görüşmek üzere Suudi Arabistan'a bir ziyaret gerçekleştiren Bakan Çavuşoğlu, daha sonra o dönem Filistin'de yaşanan gelişmeleri ele almak amacıyla, 20 Mayıs'ta ABD'de düzenlenen BM Genel Kurulu toplantısına katıldı. Burada mevkidaşlarıyla da görüşen Bakan Çavuşoğlu, BM 75'inci Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'la da bir araya geldi. Bakan ayrıca, o dönem yapımı bitmek üzere olan Türkevi Binası'nda incelemelerde bulundu.

Daha sonra Bakan Çavuşoğlu, ikili ilişkileri ele almak üzere 30-31 Mayıs tarihlerinde Yunanistan'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Burada Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le bir görüşme gerçekleştiren Çavuşoğlu, mevkidaşı Nikos Dendias'la da bir araya geldi.

HAZİRAN'DA G-20'YE KATILIM GERÇEKLEŞTİ

7 Haziran'da Fransa'yı, 12 Haziran'da Libya'yı ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, BM ve Almanya'nın eş-başkanlığında 23 Haziran'da Almanya'da düzenlenen Libya konulu İkinci Berlin Konferansı'na katıldı. Bakan Çavuşoğlu 28 Haziran tarihinde İtalya ve ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu (DMUK) Bakanlar Toplantısı'na, Suriye konulu kısıtlı katılımlı Bakanlar Toplantısı'na ve 29 Haziran tarihinde düzenlenen G-20 Toplantısı'na katılmak ve ayrıca ikili görüşmeler gerçekleştirmek üzere İtalya'yı ziyaret etti.

TEMMUZ'DA KUZEY AVRUPA, DOĞU AVRUPA VE ORTA ASYA ZİYARETLERİ

Bakan Çavuşoğlu 1 Temmuz'da KKTC'yi ziyaret etti. Burada KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir görüşme gerçekleştiren Bakan Çavuşoğlu görüşme sonrası ortak bir basın toplantısı düzenlendi. Daha sonra Bakan Çavuşoğlu 4'üncü Ukrayna Reform Konferansı'na katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere 7 Temmuz'da Litvanya'ya, ardından da resmi temaslarda bulunmak üzere 8 Temmuz'da Finlandiya'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. 'Orta ve Güney Asya: Bölgesel Bağlantısallık. Sınamalar ve Fırsatlar' konulu konferansa katılmak ve temaslarda bulunmak üzere 14-16 Temmuz tarihlerinde Özbekistan'ı ziyaret etti. Çavuşoğlu burada birçok görüşme gerçekleştirdi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NUN AĞUSTOS TEMASLARI

İkili ilişkileri ve bölgesel konuları ele almak üzere 14-15 Ağustos tarihlerinde Cezayir'e ve 16-17 Ağustos tarihlerinde de Ürdün'e bir ziyaret gerçekleştiren Bakan Çavuşoğlu, 23 Ağustos'ta da Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Kırım Platformu Kuruluş Zirvesi'ne katıldı. Daha sonra Çavuşoğlu, 28 Ağustos'ta düzenlenen Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı'na katılmak üzere Irak'ı ziyaret etti.

EYLÜL'DE ABD'DE TÜRKEVİ AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İkili temaslarda bulunmak ve Yeni Pazar Başkonsolosluğu açılışını yapmak üzere 31 Ağustos – 1 Eylül tarihlerinde Sırbistan'ı ziyaret etti. Sırbistan'da Türk iş insanlarıyla bir araya gelen Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, Başbakan Ana Brnabiç, Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç gibi isimlerle görüştü. Bakan Çavuşoğlu, Yeni Pazar Başkonsolosluğu binasının açılış törenine katıldı.

16-23 Eylül tarihlerinde BM 76'ncı Genel Kurulu'na katılmak ve Türkevi'nin açılışını gerçekleştirmek üzere ABD'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Yaklaşık bir hafta süren ziyaretin ilk gününde Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve mekvidaşlarıyla bir araya geldi. Çavuşoğlu 21 Eylül'de İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ile görüştükten sonra ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'le Afganistan, Suriye ve Kafkasya'daki son gelişmeleri değerlendirdikleri bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu, 22 Eylül'de ise AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'le bir araya gelerek, Afganistan, Doğu Akdeniz ve Türkiye-AB ilişkilerini ele aldı.

EKİM, DOĞU AVRUPA ZİYARETLERİYLE BAŞLADI

İkili temaslarda bulunmak ve 7'nci Varşova Güvenlik Forumu'na katılmak üzere 4-5 Ekim tarihlerinde Polonya'yı, Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun 9'uncu Toplantısına katılmak üzere 7-8 Ekim tarihlerinde Ukrayna'yı ve Bağlantısızlar Hareketi 60'ıncı yıldönümü nedeniyle düzenlenen üst düzeyli toplantıya katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere 10-11 Ekim tarihlerinde Sırbistan'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Çavuşoğlu burada Rusya ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlarının yanı sıra ve diğer mevkidaşlarıyla görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika ziyaretine eşlik ettikten sonra Bakan Çavuşoğlu ayrıca 22-24 Ekim tarihlerinde Güney Kore'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Burada birçok görüşme gerçekleştiren Bakan Çavuşoğlu, ülkenin Busan kentinde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Anıt Mezarlığı'nı ziyaret etti.

KASIM'DA BM MEDENİYETLER İTTİFAKI CENEVRE OFİSİ AÇILDI

Çavuşoğlu, 8 Kasım'da BM Medeniyetler İttifakı Cenevre Ofisi'nin açılış törenine katılmak ve ikili görüşmeler yapmak üzere İsviçre'ye gitti. Burada açılış etkinliğine katılan Bakan Çavuşoğlu, 15 Kasım'da ikili ilişkileri ele almak ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere İran'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Daha sonra Lübnan'a giden Bakan Çavuşoğlu, burada birçok görüşme gerçekleştirdi. 18 Kasım'da Moldova'ya bir ziyaret gerçekleştiren Bakan Çavuşoğlu, 26-28 Kasım tarihlerinde de Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 25'inci Bakanlar Konseyi Toplantısı ve 15'inci Zirvesi'ne katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak Türkmenistan'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

ARALIK'TA YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Bakan Çavuşoğlu, 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Letonya'da gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak ve mevkidaşlarıyla çeşitli temaslarda bulunmak üzere Letonya'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu burada, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss gibi isimlerle görüştü.

1-2 Aralık tarihlerinde Stokholm'de düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 28'inci Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere İsveç'i ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da dahil olmak üzere birçok mevkidaşıyla görüşme gerçekleştirdi. Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 7'nci Toplantısının hazırlıklarını yapmak üzere Katar'ı ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani'yle bir araya geldi ve ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Bakan Çavuşoğlu, 14-15 Aralık tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bir ziyaret gerçekleştirdi. Dubai'de Dubai Türk İş Konseyi üyeleriyle görüşen Çavuşoğlu, Dubai'deki Expo 2020'ye de giderek Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Özbekistan ve BAE sergi alanlarını ziyaret etti. Çavuşoğlu, Afganistan konulu İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katılmak üzere 19-20 Aralık tarihlerinde Pakistan'a gitti.

Son olarak Bakan Çavuşoğlu, Vişegrad Dörtlüsü (Çekya, Macaristan, Polonya, Slovakya) + Türkiye Dışişleri Bakanları 6'ncı Toplantısına katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere 21 Aralık'ta Macaristan'a bir ziyaret gerçekleştirdi.