Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump yüz yüze görüştü: Gazze\'deki trajedi bir an önce sona ermeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Kralı Willem-Alexander ve eşinin, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderler ile eşleri onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Kraliyet Sarayı'ndaki yemekte, eşi Emine Erdoğan eşlik etti.

ERDOĞAN İLE TRUMP AYNI MASADA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte aynı masada oturdu.,

İKİ LİDER YILLAR SONRA YÜZ YÜZE GÖRÜŞTÜ

Yemek öncesi aile fotoğrafında yan yana duran Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump daha sonra yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. İki lider 2019 yılında yapılan görüşmeden sonra ilk kez bir araya gelirken, tarihi zirvede Gazze'deki trajedi, Rusya- Ukrayna savaşı, İran ve İsrail arasında varılan ateşkesin yanı sıra ABD VE Türkiye arasındaki ilişkiler ele alındı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Görüşmeden sonra İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi için bulunduğu Lahey'de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştirdi.

"100 MİLYAR DOLAR TİCARET HEDEFİ"

Görüşmede Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, enerji ve yatırım başta olmak üzere farklı alanlarda iki ülkenin büyük potansiyele sahip olduğunu, özellikle savunma sanayii alanındaki iş birliğinin ilerletilmesinin toplam 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılmasını kolaylaştıracağını ifade etti.

"GAZZE'DEKİ İNSANİ TRAJEDİ BİR AN ÖNCE SONA ERMELİ"

Cumhurbaşkanımız, Amerika Başkanı Trump'ın gayretleriyle İsrail-İran arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını, bunun kalıcı olmasını temenni ettiğini, Gazze'deki insani trajedinin bir an önce sonlandırılmasında ve Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın barışçıl çözümünde yakın diyaloğun önemini vurguladı.

İki lider, NATO'nun önde gelen Müttefikleri olarak, İttifakın caydırıcı gücünün pekiştirilmesi için atılacak adımların ehemmiyetine dikkat çekti."