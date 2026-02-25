Düşen F-16'nın bulunduğu bölgede çarpıcı manzara - Son Dakika
Son Dakika

Düşen F-16'nın bulunduğu bölgede çarpıcı manzara

Düşen F-16\'nın bulunduğu bölgede çarpıcı manzara
25.02.2026 09:15
Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının görev uçuşu sırasında kaza kırıma uğradı. Kazada bir pilot şehit oldu. F-16 uçağının düştüğü bölgede çalışmalar sabahın ilk ışıklarıyla devam ederken uçağın düşme ve patlaması sonrası İzmir-İstanbul Otoyolu'nda çukur oluştuğu görüldü.

Milli Savunma Bakanlığı, Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkış yapan bir F-16 uçağı ile 00.56'dan itibaren telsiz irtibatı ve iz bilgisi kesildiğini ve uçağın kaza kırıma uğradığını açıklamıştı. Kaza kırıma uğrayan uçakta Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu.

OTOYOL TRAFİĞE KAPATILDI

F-16 uçağının kaza kırıma uğradığı Naipli mevkisinde, İzmir- İstanbul Otoyolu trafiğe kapatıldı.

OTOYOLDA ÇUKUR OLUŞTU

Uçağın düştüğü ve trafiğe kapatılan yol sabahın ilk ışıkları ile görüntülendi. Görüntülerde uçağın düştüğü yolda çukur oluştuğu görüldü.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada, "9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı Balıkesir'den kalkış yapan bir F-16 uçağımız ile 00.56'dan itibaren telsiz irtibatı ve iz bilgisi kesilmiştir. Derhal başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda uçağımızın kaza kırıma uğradığı tespit edilmiş ve uçağımızın enkazına ulaşılmıştır. Pilotumuz şehit olmuştur. Kazanın nedeni kaza kırım ekibinin yapacağı incelemeler sonucunda belirlenecektir. Şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

BAKAN GÜRLEK: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağımız, görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğramış ve kahraman bir pilotumuz şehit olmuştur. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığımız olayla ilgili soruşturma başlatmış olup, Başsavcımız, Başsavcı Vekilimiz ve iki Cumhuriyet Savcımız kaza mahalline intikal etmiştir. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve metanet temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: TÜM SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sürecin yakından takip edildiği belirtilerek, "9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkış yapan bir F-16 uçağımızla gece 00.56 itibarıyla telsiz irtibatı kesilmiş, derhal başlatılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde uçağımızın kaza kırıma uğradığının tespit edildiği ve enkazına ulaşıldığı öğrenilmiştir. Yaşanan elim kazada kahraman pilotumuzun şehit olduğunu derin bir teessürle öğrendik. Kazanın nedeni, ilgili kaza kırım ekibinin yapacağı teknik incelemenin ardından netlik kazanacaktır. İçişleri Bakanlığı olarak, süreci tüm yönleriyle yakından takip ediyor; ilgili kurumlarımızla tam bir koordinasyon içinde çalışıyoruz. Şehit olan kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet; kıymetli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

BALIKESİR VALİSİ USTAOĞLU, BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Balıkesir Valisi Ustaoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağımız görev uçuşu esnasında 00:50 sıralarında kaza kırıma uğramış olup, bir pilotumuz şehit olmuştur. Şehidimize Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kazanın adli ve idari olarak inceleneceğini belirterek, "Balıkesir 9. Ana Jet Üssü'ne ait F-16 savaş uçağımızın görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesi başta olmak üzere milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaşanan elim kaza adli ve idari olarak titizlikle incelenecektir" ifadelerine yer verdi.

