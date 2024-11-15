Emilia Pérez: Kadınlık ve Şiddet Temalı Film

Dünya

Türkiye'de dijital platformlarda gösterilecek Emilia Pérez filmi, cinsiyetini kadına değiştiren bir mafya babasının hikayesi üzerinden kadına karşı şiddeti ve kadınların hayatın her aşamasında yaşadığı zorlukları anlatıyor.

Film, kadınların iş yerinde gördüğü ayrımcılıktan bedenleri ile ilgili baskıya, cinsel taciz ve tecavüzden sistematik şiddete kadar kadınlık deneyimine dair temalara dokunuyor.

Fransız Jacques Audiard’ın yönettiği filmin başrolündeki Selena Gomez, Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón ve Adriana Paz, 2024 Cannes Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü paylaştı.

Emilia Pérez, Fransa’nın yabancı dilde en iyi Oscar adayı.

Ancak Oscar'larda en iyi film kategorisinde de iddialı olduğu yorumları yapılıyor.

BBC Türkçe'nin Zoom üzerinden Los Angeles'taki stüdyoya bağlanarak konuştuğu dört kadın oyuncu, filmi ve kadın olmak üzere düşündürdüklerini anlattı.

Meksikalı oyuncu Adriana Paz, Emilia Pérez'in sadece ülkesindeki kadınların değil, dünyanın her yerindeki kadınların acılarını yansıttığını söyledi.

Filmde, Meksikalı mafya lideri Manitas Del Monte, cinsiyet değiştirerek Emilia Pérez adında bir kadın oluyor.

Del Monte'nin kadın olduğu herkesten saklanıyor, bunun yerine, hem en yakınlarına hem de tüm Meksika’ya öldüğü duyuruluyor.

Bu süreçte Del Monte'nin avukatı Rita Moro Castro kilit bir rol oynuyor.

Manitas’ın cinsiyet değiştirerek Emilia Pérez olduğunu yalnızca o biliyor.

Zoe Saldaña: Hepimiz tükendik

Emilia Pérez filmi, bir kadın cinayetiyle açılıyor.

Zoe Saldaña'nın avukat karakteri Rita Moro Castro, kadını kocasının öldürdüğünü bildiği halde ölüme intihar süsü vererek kocayı aklıyor.

Ancak içten içe isyan ediyor.

“Şerefsiz bir herif, karısını öldürmüş, biz buna intihar diyoruz" cümlesi, filmin ilk sahnelerinde karşımıza çıkıyor.

Rita Moro Castro, iş hayatına saatlerini vermekten, erkek müdürlerine kendini ispat etmeye çalışmaktan yorulmuş bir avukat.

Castro'yu canlandıran oyuncu Zoe Saldaña, kendisinin ve çevresindeki tüm kadınların da daha fazla çalışmak zorunda kalmaktan tükendiğini söylüyor.

Saldaña, “Kadınların kendilerini ispat etmek için iki kat daha fazla çalışması gerekiyor” diyor.

Çünkü Saldaña’ya göre toplum, kendilerini ispat edene kadar kadınlara değersiz muamelesi yapıyor.

Selena Gomez: 'Ben de daha özgür olmak isterdim'

Filmde cinsiyet değiştiren Monte’nin eşi Jessi'yi ise ünlü oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez canlandırıyor.

Basında projeleri kadar aşk hayatı ve kronik sağlık sorunları ile de gündeme gelen Gomez, kendi karakteri için “Jessi, kapana kısılmış bir karakter. Bunu anlayabiliyorum, ben de daha özgür olmak isterdim” diyor.

Karla Sofía Gascón: 'İnsanlığa dair algımız değişmeli'

İspanyol oyuncu Karla Sofía Gascón, filmin en çok konuşulan isimlerinden.

Hem mafya lideri Manitas Del Monte’yi hem de Emilia Pérez’i canlandırıyor.

Gascón’ın ismi, Oscar yarışında da en iyi kadın oyuncuya aday olabilecek isimler arasında sayılıyor.

Gascón, 52 yaşında.

Cinsiyet geçiş sürecini gerçekleştirmeye 46 yaşında karar vermiş.

Daha önce yaptığı açıklamalarda, eşi ve ailesi bu kararı desteklediği için çok şanslı olduğunu söylemişti.

Film dünyasının LGBTQI+ oyuncuları daha çok desteklemesi gerektiğini düşünen Sofía Gascón, daha önceki açıklamalarında trans bireylerin dalga ve nefret unsuru olmasından vazgeçilmesini dilediğini aktarmıştı.

Trans bireylerin daha rahat bir hayat yaşaması için ne gerektiğini sorduğumuzda ise “Eğer güçlü, zengin ya da iktidara sahip biriyseniz, herkes size saygı duyar. İnsanların diğerlerini küçümseme huyu var, bunu da teninin rengi ya da cinsel kimliği üzerinden yapıyorlar. İnsan olmaya dair algımızın değişmesi gerek” yanıtını verdi.

Gascón, Emilia Pérez filminin ve karakterinin cinsiyetini değiştirmek isteyenlere ya da farklı hayat tecrübesi olanlara karşı daha anlayışlı olmamızı sağlayacağını düşünüyor.

Zoe Saldaña: 'Sanatımda istediğim dünyayı yaratmak görevim'

Filmde çok güçlü müzikal performanslar ve danslar var.

Eski bir dansçı olan Zoe Saldaña, film için koreografi çalışmak zorunda olmasını memnuniyetle karşılamış.

Zoe Saldaña’nın avukat karakteri Rita, bir sahnede, “Bedeni değiştirmek, ruhu değiştirir; ruhu değiştirmek toplumu, toplumun değişmesi her şeyi değiştirir” diyor.

Saldaña, bu repliği ile ilgili “Bazen sadece bir hayatı kurtarırsanız ya da birini olduğu gibi severseniz, büyük bir dalga etkisi yaratırsınız” yorumunu yapıyor.

Çocuklarını, herkesin yaşama hakkı olan bir dünyada büyütmek istediğini söylüyor ve ekliyor: “Yaptığım sanatın, benim ve ailemin içinde yaşamasını istediğim dünyayı yansıtması benim görevim.”

Türkiye’deki seyirciler, Emilia Pérez’i Netflix’ten ve 6 Aralık itibarıyla MUBI üzerinden izleyebilir.