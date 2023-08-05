Fransa Dışişleri Bakanı: Nijer'deki darbecilere yarın süre doluyor - Son Dakika
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Fransa Dışişleri Bakanı: Nijer'deki darbecilere yarın süre doluyor

05.08.2023 14:49

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Nijer'deki darbecilere yarın süre dolacağını ve bu maceradan vazgeçmeleri gerektiğini söyledi. Colonna, ECOWAS'ın askeri müdahale tehdidini ciddiye almaları gerektiğini vurguladı. Fransa'nın darbenin seyrini değiştirme çabalarını desteklediği belirtildi. Colonna, Fransız askerlerinin Nijer'den ayrılmasının gündemde olmadığını ve durumun şimdilik sakin olduğunu ifade etti.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Nijer'deki darbecilerin "bu maceradan" vazgeçmeleri için yarına kadar vakitleri olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Colonna, darbe olduğu sırada yurt dışında bulunan ve ülkesine dönemeyen Nijer Başbakanı Ouhoumoudou Mahamadou ile Nijer'in Paris Büyükelçiliğinde görüştü.

Görüşmeye ilişkin yayınlanan basın açıklamasında, Fransa'nın, "Batı Afrika devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) Nijer'deki darbenin seyrini değiştirme çabalarının kesin ve kararlı şekilde desteklendiği" belirtildi.

Açıklamada, "Nijer'in geleceği ve bölgenin istikrarı tehlikededir." ifadesi kullanıldı.

Dışişleri Bakanı Colonna, daha sonra France Info ve RFI radyosuna ECOWAS'ın olası Nijer müdahalesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Darbecilerin yarına kadar zamanı var"

Bakan Colonna, "Nijer'deki darbeciler, ECOWAS'ın askeri müdahale tehdidini çok ciddiye almalı." diyerek, artık darbe yönetimlerine son vermek gerektiğinin altını çizdi.

Cuntaya verilen sürenin yarın dolacağını anımsatan Colonna, "Darbecilerin bu kişisel maceradan vazgeçmesi için yarına kadar zamanı var." diye konuştu.

Colonna, ECOWAS ülkelerinin Genelkurmay Başkanlarının dün olası bir askeri bir müdahale planı üzerinde anlaştığını anımsatarak, darbeciler açısından aklı-ı selimin galip geleceğine inanmak istediğini dile getirdi.

"Fransız askerlerinin Nijer'den ayrılması gündemde değil"

Bakan Colonna, Fransa'nın ECOWAS'ın askeri müdahalesine destek verip vermeyeceği sorusuna da "Biz o aşamada değiliz. Müdahale kararı ve bu müdahalenin çerçevesini belirleme bölge ülkelerinin liderlerinin tasarrufunda." dedi.

Colonna, darbecilerin, Fransa ile yapılan askeri anlaşmaları feshetmesinin anlam ifade etmediğine de tekrarlayarak, kendilerinin sadece yasal yollarla göreve gelmiş meşru hükümet tarafından alınan kararları tanıdıklarını kaydetti.

Nijer'de konuşlu yaklaşık 1500 Fransız askerinin durumuna ilişkin de Colonna, "Fransız askerlerinin Nijer'den ayrılması şu an gündemde değil. Fransız askerleri Nijer meşru makamlarıyla imzalanan anlaşmalar kapsamında Nijer'de bulunuyor. Bizim açımızdan şimdilik durum sakin." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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