Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
Dünya

Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü

Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
06.02.2026 13:45  Güncelleme: 14:12
Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
ABD ve İran yetkilileri, Umman'ın başkenti Maskat'ta nükleer müzakereler için bir araya geldi. İlk olarak Türkiye'de düzenlenmesi planlanan toplantı, İran'ın itirazı üzerine Umman'a alındı. Dünyanın gözünün çevrildiği görüşmeden ilk fotoğraflar geldi.

ABD ve İran'dan yetkililer, bugün Umman'ın başkenti Maskat'ta bir araya geldi. İran'ı Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi; ABD'yi de Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner temsil ediyor.

GÖRÜŞMELER TÜRKİYE'DEN UMMAN'A ALINDI

Toplantının başlangıçta Türkiye'de yapılması planlanıyordu ancak İran'ın itirazı üzerine görüşmeler Umman'a alındı. Görüşmelerin Türkiye'de yapılması halinde Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar gibi bölge ülkelerinin de katılımı bekleniyordu ancak İran görüşmelerin nükleer dosyayla sınırlandırılması pozisyonu nedeniyle önceki görüşmelerin devamı olarak toplantının Umman'da yapılmasına karar verildi.

ABD FÜZE PROGRAMIIN DA ELE ALINMASINI İSTİYOR

ABD tarafı yalnızca nükleer dosyanın değil, aynı zamanda İran'ın balistik füze programının, Orta Doğu'daki vekil güçlerle ilişkisinin ve protestoların da ele alınmasını istiyor.

İRAN: FÜZE PROGRAMI TARTIŞMAYA KAPALI

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, ülkesinin füze programı ve (düşük düzeyli) uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin müzakereye kapalı olduğunu belirtti.

Ülke medyasına açıklama yapan Rızai, yarın Umman'da yapılacak ABD ile müzakerelerde füze programı ile (düşük düzeyli) uranyum zenginleştirme konularının İran'ın "kırmızı çizgileri" arasında yer aldığını söyledi. Rızai, "İran'ın kırmızı çizgileri değişmedi ve eğer Amerikalılar aynı önceki yöntemle müzakerelere katılmak ve örneğin sıfır zenginleştirme gibi taleplerde bulunmak istiyorlarsa, şimdiden müzakerelerin başarısız olduğu söylenmelidir." dedi.

Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner

HEYETLERDEN İLK FOTOĞRAF GELDİ

Witkoff ve Kushner ile İran Dışişleri Bakanı Erakçi, müzakereler için Umman'ın başkenti Maskat'ta bir araya geldi.

Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
İran Dışişleri Bakanı Erakçi

İŞTE MASADAKİ İSİMLER

Müzakerelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlık ederken, ABD'yi Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil ediyor.

Görüşmelerde İran'dan Siyasi İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, Ekonomik İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamid Kanberi ile Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de hazır bulunuyor. ABD tarafında da Witkoff'un yanında ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner yer alıyor.

ABD-İRAN GERİLİMİ 1 AYDIR SÜRÜYOR

ABD ve İran arasındaki gerilim, bir aydan uzun süredir İran'da devam eden protestoların ardından tırmanan gerilimde ibrenin müzakereye kaymasıyla yapılıyor. ABD Başkanı Trump, 28 Aralık 2025'te başlayan protestolar sırasında sık sık İran rejimini saldırıyla tehdit etmişti. Hatta ABD, uçak gemisi ve askerî varlığını bölgeye kaydırmıştı. Bu ayın başlarından beri yeniden tırmanan askerî gerilimin ardından taraflar müzakereye karar vermişti.

İRAN İLE ABD 12 GÜNLÜK SAVAŞIN ARDINDAN YENİDEN MÜZAKERE MASASINDA

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakereler, 12 gün süren savaşın ardından yeniden başladı. Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğrayan diplomatik süreç, Türkiye başta olmak üzere bölge ülkelerinin çabalarıyla yeniden canlandırıldı.

Yeniden başlayan müzakerelerde, uranyum zenginleştirme ve İran'daki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılması gibi konular, taraflar arasındaki temel anlaşmazlık başlığı olmayı sürdürüyor. İran, nükleer programını atom bombası üretimini engelleyecek sınırlamalar çerçevesinde tutma karşılığında yaptırımların kaldırılmasını isterken, ABD ise İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını ve yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyumun İran dışına çıkarılmasını talep ediyor.

ABD yönetimi ayrıca İran'ın füze programını ve bölgedeki silahlı gruplara desteğini de müzakere masasına getirmek istiyor. İran ise nükleer program dışındaki konuları müzakere etmeyeceğini birçok kez bildirdi.

KRİTİK ZİRVE ÖNCESİ TRUMP'TAN TEHDİT

ABD Başkanı Donald Trump, ABD tarafından vurulmak istemediği için İran'ın kendileriyle müzakere ettiğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, Washington'da geleneksel olarak düzenlenen Ulusal Dua Kahvaltısı'nda yaptığı konuşmada, İran'la ilgili açıklamalarda bulundu. Amerikan ordusunu daha fazla güçlendirdiklerini anlatan Trump, Venezuela ve İran'a yönelik düzenledikleri askeri "operasyonları" örnek gösterdi. Trump, "İran ile pazarlık halindeyiz. Vurulmak istemedikleri için pazarlık yapıyorlar. Vurmamızı istemiyorlar. İran'a bombardıman uçaklarımızı gösterdik." ifadesini kullandı.

Uluslararası İlişkiler, Politika, Türkiye, Maskat, Dünya, İran

Son Dakika Dünya Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü - Son Dakika

