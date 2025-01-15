Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı - Son Dakika
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Dünya

Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı

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Gazze'deki ateşkesin ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Halil el-Hayya yaptığı açıklamada, "Başta Türkiye olmak üzere bize destek veren tüm ülkelerin onurlu duruşlarını anıyoruz" dedi.

15.01.2025 22:10  Güncelleme: 23:10
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İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes konusunda anlaşmanın sağlandığı açıklandı. İsrail ve Hamas arasında anlaşma sağlandığının duyurulması Gazze Şeridi'nde sevinçle karşılandı. Deyr Balah kentindeki Aks Şehitleri Hastanesi'nin avlusunda toplanan Filistinliler, sevinç gösterisinde bulundu. Öte yandan karar sonrası BM Genel Sekreteri Guterres de İsrail ve Hamas arasında sağlanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirterek, taraflara anlaşmayı uygulama çağrısında bulundu.

Hamas'tan Gazze'deki ateşkes sonrası beklenen açıklama geldi: Halkımızın ve direnişimizin başarısı

HAMAS'TAN İLK AÇIKLAMA

Tüm dünyanın merakla beklediği ateşkes haberinin ardından Hamas'tan yapılan ilk açıklamada, "Ateşkes anlaşması, halkımızın, direnişimizin, ümmetimizin ve dünyanın özgür insanlarının başarısıdır" ifadeleri kullanıldı.

Hamas, tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ateşkes anlaşması, Gazze Şeridi'nde 15 ayı aşkın süredir devam eden direnişimizin bir sonucudur. Gazze'ye yönelik saldırıyı durdurma anlaşması halkımız, direnişimiz ve özgür dünya için bir kazanımdır. Anlaşma, halkımızın kurtuluş ve geri dönüş hedeflerine ulaşma yolunda düşmanla mücadelede bir kilometre taşıdır" denildi.

Anlaşmanın İsrail saldırılarını durdurma, katliamları ve soykırım savaşını sona erdirmek amacıyla yapıldığı aktarılan açıklamada, "Gazze ile dayanışmayı dile getiren, halkımızın yanında duran, işgalin ifşa edilmesine ve saldırganlığın durdurulmasına katkıda bulunanlara minnettarlığımızı ve takdirlerimizi ifade ediyoruz. Bu anlaşmaya varılması için büyük çaba sarf eden arabulucu kardeşlerimize, özellikle de Katar ve Mısır'a özel teşekkürlerimizi sunuyoruz" denildi.

Hamas'tan Gazze'deki ateşkes sonrası beklenen açıklama geldi: Halkımızın ve direnişimizin başarısı

GAZZELİLER ATEŞKESİ SEVİNÇLE KARŞILADI

Ateşkes haberlerinin ardından Gazzeliler, kutlama yaptı. Deir el-Balah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ndeki Gazzeliler, ellerinde bayraklarla ateşkes haberini kutladı.

Hamas'tan Gazze'deki ateşkes sonrası beklenen açıklama geldi: Halkımızın ve direnişimizin başarısı

HALİL EL-HAYYA: BAŞTA TÜRKİYE OLMAK ÜZERE...

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Halil el-Hayya yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Bu tarihi anda Gazze'deki halkımıza gurur ve onur dolu sözler iletiyoruz. Halkımız soykırım savaşına katılan hiç kimseyi unutmayacak. İsrail'in Nazi benzeri suçları 'modern çağın en iğrenç soykırımı olarak halkımızın hafızasına kazınacak. Başta Türkiye, Güney Afrika, Cezayir, Rusya, Çin, Malezya, Endonezya'daki kardeşlerimiz olmak üzere bize destek veren tüm ülkelerin onurlu duruşlarını anıyoruz.

ANLAŞMA 19 OCAK'TA BAŞLAYACAK

Anlaşmanın sağlanması sonrası Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Al Sani kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Sani açıklamasında ateşkesin 19 Ocak itibariyle başlayacağını duyurdu.

HAMAS 33 İSRAİLLİ ESİRİ 6 HAFTA İÇİNDE SERBEST BIRAKACAK

Anlaşmaya göre ateşkesin her günü Gazze'ye 600 tır insani yardımın gelmesi garanti altına alınacak. Yine anlaşmaya göre, Hamas tüm kadınlar, çocuklar ve 50 yaş üzeri erkekler de dahil olmak üzere 33 İsrailliyi 6 hafta içinde serbest bırakacak. İsrail her sivil rehineye karşı 30 Filistinli tutukluyu, her İsrailli kadına karşı 50 Filistinliyi serbest bırakacak. Ayrıca İsrail 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren tutuklanan 19 yaşın altındaki tüm Filistinlileri serbest bırakacak. Anlaşmanın ikinci aşaması birinci aşlamanın 16. gününde görüşülecek.

Hamas\'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı

Orta Doğu, Politika, Türkiye, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • Çelikk:
    Ne Direnişi Bir Pok Yaptığınız yok sinek gibi öldürüyorlar halkınızı 13 139 Yanıtla
  • Murat:
    Bir avuç gerçek Müslüman'ın direnişidir GAZZE 135 9 Yanıtla
  • Dincer aynacı:
    neyin basarisi acaba adamlar gazzenin yarisini topraga gömdü yazık... 20 107 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    hahahaga direniş ve başarimi sarhoşmusunuz siz gazze yok oldu ne basarisi 29 76 Yanıtla
  • Apple User:
    binlerce insan şehit oldu dalgamı geçirsunuz neyin başarısı isralde hayat devam ediyor Filistin yerle bir oldu işiniz gücünüz şov 36 32 Yanıtla
  • Vahdettin Paßalì:
    Allah bu zulmü yaşatanları kahretsin. Sözde müslüman ülkeler olsaydı savaş hiç başlamayabilirdi. 54 4 Yanıtla
  • Yildiray:
    neden başladı savaş niçin ateşkes başarı oldu amaç neydi? 33 4 Yanıtla
  • Özcan Uzuner:
    100 esir için 50 bin gazzeli şehit oldu gazze haritadan silindi şimdi bu başarımı 16 21 Yanıtla
  • Reis 13:
    ananizin tövbe tövbe. halk ve direniş zaferi diyor. it oğlu 10 13 Yanıtla
  • Necati Kaya:
    Allah akıl fikir versin yerlebir edilen 360 km kare,sağlam kalan bir bina ve altyapı yok 50 bin bilinen ,bir o kadarda enkazda çoluk çocuk,kadın,sivil kayıp ülkenin yarisı hala işgalde kalacak,tecrit edilen ufacık bir alanda 2 milyon insan aç açık ,halâ zafer bizimdir diyen örgüt Hamas. Bunlarin bir siyonist organizasyonu olduğunu düşünmüyor değilim.Al sana Gazze Tufanı. 9 8 Yanıtla
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