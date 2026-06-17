İran, ABD Anlaşmasını Zafer Olarak Sunuyor

İran'da yönetim, ABD ile varılan mutabakat zaptını bir geri adım olarak değil, direniş ve zaferin sonucu olarak sunmaya çalışıyor. Bu, savunulması kolay bir tez değil.

Ülke yeni, yıpratıcı bir savaştan çıktı, ekonomi ağır baskı altında ve İslam Cumhuriyeti tabanından bazı kesimler Washington ile herhangi bir uzlaşmaya varılmasını aylardır kınıyor.

Ülke içinde ve dışında krizi diplomasi için bir an olarak değil, rejim değişikliği için bir fırsat olarak gören İranlılar da var.

Tahran'ın anlaşmayı kabul ettirmeye çalıştığı siyasi zemin böyle bölünmüş durumda.

Kıdemli İranlı yetkililer anlaşmayı bir kazanım olarak çerçeveledi. Meclis Başkanı ve görüşmelerde öne çıkan İranlı figür Muhammed Kalibaf, İran'ın "nihai zafere doğru büyük bir adım attığını" söyledi.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da mutabakatı dönüştürücü olarak nitelendirdi; tam olarak uygulanması halinde İran'ın birçok sorununu çözebileceğini ve İran ile Ortadoğu'da "farklı bir dünya" yaratabileceğini söyledi.

Kalibaf'ın rolü önemli, çünkü Pezeşkiyan'ın ılımlı kanadıyla özdeşleşmiyor; kamuoyu önündeki desteği, anlaşmanın sistemin daha güçlü kesimlerinden, İslam Cumhuriyeti Devrim Muhafızları içinde dahi destek gördüğünü gösteriyor.

Yönetim ayrıca anlaşmayı bir zafer olarak sunuyor çünkü Tahran'ın tezine göre ABD ve İsrail ana hedeflerine ulaşamadı.

İran'ı teslim olmaya zorlayamadılar, İslam Cumhuriyeti'ni iktidardan uzaklaştıramadılar, İran'ın nükleer programını askeri eylemle sona erdiremediler ve İran'ın Hizbullah ile bağlarını koparamadılar.

Buna karşın İran hâlâ müzakere masasında; çerçeveye Lübnan dahil edilmiş durumda ve yaptırımların hafifletilmesi tartışılıyor.

Ancak bu resmi anlatı İran içinde tartışmalı.

Meclisin Ulusal Güvenlik Komitesi başkan yardımcısı, taslak anlaşmayı İran'ı Amerikan kolonisine dönüştürecek bir belge olarak nitelendirdiği bildirildi.

Ayrıca müzakerecileri, Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine yeniden açılmaması yönündeki dini lider direktifini görmezden gelmekle suçladı.

Bu eleştiri önemli çünkü sistem dışından değil, ulusal güvenliği denetlemesi beklenen kurumlardan birinin içinden geliyor.

Aylar boyunca parlamentodaki daha muhafazakar sesler, devlet yanlısı medya ve gece düzenlenen hükümet yanlısı toplantılar, ABD'ye güvenilemeyeceğini savundu.

Savaş başlamadan kısa süre önce de diplomasinin sürdüğüne işaret ediyorlar ve Trump yönetiminin, İsrail ve ABD askeri harekat hazırlarken müzakereleri örtü olarak kullandığını söylüyorlar.

Onlara göre Washington ile yapılacak her anlaşma, ödün gibi görünebilir.

Buna rağmen bu seslerin bir kısmı şimdi daha sessiz görünüyor. Bu, ilerleme kararının devletin en üst seviyelerinden onaylandığını düşündürebilir. Ancak tam bir birlik olduğu anlamına gelmiyor.

Şimdilik İranlı liderlerin, bir anlaşmayı reddetmenin maliyetinin muhafazakar öfkeyi göğüslemekten daha yüksek olabileceğine hükmettiğini de düşündürebilir.

Ekonomik baskı bu hesaplamada merkezi bir unsur.

İran yönetimi anlaşmayı, Hürmüz Boğazı çevresindeki baskı ve ABD ile bölgesel enerji çıkarlarına yönelik saldırıları da içeren askeri kaldıraçların sonucu olarak sunabilir. Ancak ekonominin de Tahran'ın elini zorladığı bir gerçek.

Savaş, yaptırımlar, deniz taşımacılığına getirilen kısıtlamalar, petrol pazarlarına ve nakte erişimde azalmanın yanında çok yüksek enflasyon ülkeyi ve İranlıları zor duruma soktu.

Birçok aile için mesele, anlaşmanın zafer gibi görünüp görünmediği değil, fiyatları düşürüp düşürmediği ve yeni bir savaş dalgası korkusunu azaltıp azaltmadığı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'a yardım yapılmayacağını ancak yükümlülüklerini yerine getirirse ve yaptırımlar hafifletilirse milyarlarca dolara erişebileceğini söyledi.

Bu da Tahran'ın anlaşmayı Amerika'ya bağımlılık yerine yatırım ve yeniden yapılanma yolu olarak sunmasına olanak tanıyor.

Yine de riskler açık. Mutabakatın detayları henüz tam olarak yayımlanmadı ve müzakerelerin Cuma günü İsviçre'de başlaması bekleniyor.

Zenginleştirilmiş uranyumun geleceği, izin verilecek zenginleştirme seviyesi, doğrulama, yaptırımların hafifletilmesi, Hürmüz ve Lübnan gibi en zor konular görüşmelerde ele alınmayı bekliyor.

İsrail konusunda da belirsizlik var. Başbakan Binyamin Netanyahu, İsrail'in güney Lübnan'dan çekileceği yönündeki haberleri reddederek, İsrail güçlerinin gerekli olduğu sürece Lübnan'da kalacağını söyledi.

Donald Trump ise İsrail'in Lübnan'daki tutumunu kamuoyu önünde eleştirerek çok fazla insanın öldüğünü söyledi.

İran-ABD anlaşmasına varılmasından kısa süre önce Beyrut'a düzenlenen bir İsrail saldırısından da memnun olmadığını ifade etti ancak Netanyahu ile ilişkisinin son derece iyi olduğunu vurguladı.

Washington ile İsrail arasındaki bu görünür sürtüşme Tahran için faydalı. İran baskısının İsrail'in hareket alanını zorlaştırdığına dair bir kanıt olarak sunulabilir. Ancak aynı zamanda anlaşmayı kırılgan hale getiriyor.

İsrail Lübnan'da operasyonlarını sürdürürse İran yanıt verme baskısıyla karşı karşıya kalacak. Washington İsrail'i dizginleyemezse, Lübnan'ın mutabakat kapsamına girdiği yönündeki Tahran iddiası hızla sınanabilir.

BBC Farsça okurunun tepkileri, resmi zafer anlatısının eşit düzeyde karşılık bulmadığını gösteriyor.

Bir okur, yeni bir İsrail saldırısından çok endişe duyduğunu, ancak anlaşmayı duyduktan sonra bile "inanmadığını" ve anlaşma sürerse ülkenin doğru yönetilip yönetilemeyeceği konusunda kaygılı olduğunu söyledi.

Başlangıçta ABD askeri müdahalesini destekleyen rejim karşıtı bir başka İranlı ise, İran'da siyasi değişime yol açmadıysa ABD saldırısının ne kazandırdığını sorguladı: "Umudumuz yönetim sisteminin değişmesiydi. Ama üzüntü, enflasyon ve ekonomiye daha fazla zarar dışında bunun insanlara ne faydası oldu?"

Diğerleri ise hükümetin çizgisine daha yakın. Bir izleyici İran'ı kazanan olarak tanımladı ve savaşın, yaptırımların "yalvararak" değil, güç kullanımıyla kaldırıldığını gösterdiğini söyledi.

Bir başkası ise daha temkinli biçimde anlaşmayı memnuniyetle karşıladı; bunun insanların işe ve hayata daha huzurlu şekilde dönmesini sağladığını söyledi. "Geçici olduğunu düşünüyorum ama birkaç ay nefes almaya ve sükunete ihtiyacımız vardı" dedi.

Bu, belki de en gerçekçi yorum. İslam Cumhuriyeti anlaşmayı zafer olarak sunuyor çünkü bunu bir zorunluluk olarak sunmak kolay değil.

Ancak birçok İranlı için başarısı sloganlarla ölçülmeyecek.

Savaşın durup durmadığıyla, fiyatların düşüp düşmediğiyle, yaptırımların hafifletilip hafifletilmediğiyle ve yönetimin bir sonraki aşamayı yeni bir ani tırmanış olmadan yönetip yönetemediğiyle ölçülecek.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .