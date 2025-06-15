İsrail Başbakanı Netanyahu: Savaşın sonunda İran\'da rejim değişebilir.

İsrail ve İran arasındaki saldırılar iyice alevlendi. Orta Doğu'da yaşananları dünya son birkaç gündür endişeyle takip ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan yeni açıklama geldi.

Netanyahu, İran'a yönelik saldırıların rejim değişikliğine neden olabileceğini söyledi. Netanyahu, şu ifadeleri kullandı: "Tahran yanıyor. Görevi tamamlamakta kararlıyız. İsrail'in İran liderliğini hedef alan saldırıları, İran'da rejim değişikliğini mümkün kılabilir. İstihbaratımız İran'ın Husiler'e nükleer silah aktarmak istediğini gösteriyor. Şimdi de Tahran'daki Devrim Muhafızları İstihbarat Başkanını ve yardımcısını öldürdük.

İran halkı şimdi isyan edip etmeyeceğine karar verecek. İsfahan reaktörünü imha ettik, o tesis olmadan nükleer silah geliştirmeleri imkansız. Nükleer programı ve balistik füzelerinden kaynaklanan İran'ın çifte tehdidini ortadan kaldırma misyonumuzu sürdüreceğiz."

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